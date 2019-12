Monissa päiväkodeissa ei enää oteta lapsista muotokuvia – kiristynyt käytäntö harmittaa osaa vanhemmista, taustalla työntekijöiden toive

Kuopiolaiselle perheenäidille Laura Karjalaiselle lapsen päiväkotikuvat ovat tärkeitä ja siksi 4-vuotiaan esikoisen päiväkotikuvaus tänä syksynä oli pettymys.

Lapsen päiväkodissa siirryttiin tänä syksynä käytäntöön, jossa ryhmäkuva otettiin ulkovaatteissa päiväkodin pihalla ja yksittäiskuvaus virka-aikaan auki olevassa valokuvausliikkeessä.

Kahdeksasta neljään työskentelevälle Karjalaiselle yksittäiskuvaus oli työn ja tuskan takana, koska liikkeen aukioloajat eivät joustaneet.

– Se vaati paljon järjestelyjä ja useampia käyntejä. Päiväkodin tiloissa olisi ollut paljon helpompaa. Työpäivän jälkeen piti hirveällä kiireellä hakea lapsi hoidosta, että ehtii, harmittelee Karjalainen.

Kuopiolainen Laura Karjalainen koki lapsen muotokuvauksen aikataulullisesti hankalaksi. Sami Takkinen / Yle

Kasvattaa hoitajien työtaakkaa

Päiväkodit siirtyvät aiempaa tiukempiin lapsikuvauskäytäntöihin. Esimerkiksi Joensuussa on tänä syksynä linjattu, että päiväkotipäivän aikana otetaan vain ryhmäkuvat.

Samanlaisia päätöksiä on tehty myös muun muassa Lappeenrannassa, Tampereella ja Helsingissä.

Joensuussa päiväkotien johtajien yhdessä tekemää päätöstä perustellaan sillä, että yksityiskuvaukset eivät kuulu varhaiskasvatuksen perustehtäviin.

– Lisäksi ne voivat olla lapsille pelottava kokemus, selittää Joensuun kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Heidi Uski.

Uskin mukaan kuvaukset ovat vieneet paljon aikaa päiväkotien henkilökunnalta, kun lapsia on jouduttu valmistelemaan ja rauhoittelemaan. Vanhemmilla on myös ollut paljon toiveita tietyistä vaatteista tai tietyllä tavalla laitetuista hiuksista.

– Lounas ja päiväunet ovat saattaneet venyä kuvauksen vuoksi, kertoo Uski.

Joensuussa päätös tehtiin viime keväänä nopealla aikataululla ja se tulee käytäntöön sitä mukaa, kun päiväkotien kuvaussopimukset yritysten kanssa päättyvät.

Joensuun kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Heidi Uskin mukaan uudesta käytännöstä on tullut muutamia palautteita. Heikki Haapalainen / Yle

Päiväkotikuvilla on suuri merkitys

Kuopiossa lasten päiväkotikuvauksista on tänä syksynä käyty vilkasta keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa, vaikka yhtenäistä päätöstä kuvauskäytäntöjen kiristämisestä ei ole tehty.

Osassa päiväkodeista toimintapaa on muutettu ja se on aiheuttanut harmitusta. Kuopiolaisäiti Laura Karjalainen on yksi pettyneistä vanhemmista.

– Itse koen, että kuvilla on suuri merkitys ja haluan kerätä lapsistani vuosittain kuvia kuten äitini on tehnyt. Haluaisin jättää mukavan muiston lapselle, sanoo Karjalainen.

Joensuun varhaiskasvatusjohtaja Uski muistuttaa, että kuvaus ei kuulu päiväkodin velvoitteisiin edes ryhmäkuvauksen osalta. Käytännön tiukentamisesta hän kertoo saaneensa vanhemmilta muutamia yhteydenottoja.

– Palautteen laittajat ovat olleet huolissaan siitä, jääkö lapsille enää kivoja muistoja päiväkotiajoilta. Lapsia kuitenkin kuvataan edelleen päiväkotipäivän aikana muulloin ja ryhmäkuvista ei ole luovuttu, Uski toteaa.

