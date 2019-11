SDP:n vahvimman piirin puheenjohtaja: "Nyt on myönnettävä virheet"

SDP:n Satakunnan-piirin pitkäaikainen puheenjohtaja Harri Lehtonen vaatii puoluejohtoa myöntämään virheet, joita Postin ympärillä vellovassa kohussa on tehty.

Tilanne hallituksen ympärillä on kärjistynyt perjantaina, ja esimerkiksi Ilta-Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) on jo verrattu pääministeri Antti Rinteen (sd.) tilannetta Anneli Jäätteenmäen (kesk.) asemaan vuonna 2003 ennen kuin tämä joutui jättämään pääministerin tehtävän.

Rinne ilmoitti päivällä omistajaohjauksesta vastanneen ministeri Sirpa Paateron (sd.) jättäneen kohun takia eroanomuksensa. Hän arvosteli myös Postin johtoa.

"Ei mennyt pelikirjan mukaan"

Satakunnan demaripiiriä johtava Harri Lehtonen sanoo puoluekentän toivovan, että tilanne käydään läpi mutta kukaan ei tee liian hätäisiä johtopäätöksiä. Tilanne on hänen mielestään nyt sekasortoinen ja se pitäisi rauhoittaa.

Lehtonen arvioi, että demarit ovat tehneet Posti-asian hoitamisessa useita virheitä.

– Eihän tämä mennyt ihan pelikirjan mukaan. Näkökulmani tällä hetkellä on kuitenkin se, että Rinne voi hyvin jatkaa pääministerinä. Virheet on myönnettävä ja niistä on opittava, Lehtonen sanoo.

Satakunta nosti Rinteen pääministeriksi

Satakunta on sosiaalidemokraattien vahvinta kannatusaluetta koko Suomessa. Eduskuntavaaleissa puolue sai vaalipiirissä keväällä 25,2 prosenttia äänistä (siirryt toiseen palveluun), ja puolue nosti maakunnasta valittujen kansanedustajiensa lukumäärän kahdesta kolmeen.

Koska SDP voitti vaalit vain yhden paikan erolla perussuomalaisiin, Satakunnan demarit olivat käytännössä nostamassa Antti Rinteen pääministeriksi.

SDP valitsee uuden ministerin Sirpa Paateron tilalle lähiaikoina. Lehtosen mielestä paikalle on useita hyviä nimiä, mutta hän ei suostu sanomaan omaa suosikkiaan julkisuuteen.

Uutisesta voi keskustella 29.11.2019 klo 22 saakka.