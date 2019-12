Huippukokit loihtivat herkkuja Linnan juhlien tyyliin – syntyi ankanlihapiirakkaa, kaskinauriita poronsydämellä ja peruna-mäticocktailpaloja

Turun entisen Kakolan vankilan tiloissa keittiömestari Matti Roiniola kaulitsee pientä lihapiirakan kuorta. Sen jälkeen hän asettelee taikinan päälle italialaisen risoton.

Risotto tulee siis lihapiirakan sisälle. Tämä on innovatiivista kokkaamista, jota turkulaiskokit haluavat kehittää.

Roiniola on yksi kolmesta kokista, jotka tarttuivat Ylen haasteeseen. He saivat tehtäväkseen suunnitella itsenäisyyspäivään sopivia herkkuja, joissa korostuvat oman maakunnan ominaispiirteet. Annokset nähdään Kohti Linnan juhlia -ohjelmassa TV 1:ssä itsenäisyyspäivänä.

Keittiömestari Matti Roiniola Kakolan ravintolasalissa, josta osa on entisiä eristyssellejä. Minna Rosvall / Yle

Keittiömestarin ideoiman lihapiirakan muitakin aineksia on kypsytetty ja maustettu pitkään.

– Ankkaa on tarjolla kolmessa muodossa eli sitä on risoton ainesosana, linnunmaksaa on kermassa ja erikseen piirakkaan tulee ankankinkkua. Tämä on lähiruokaa. Ankka tulee Turun läheltä Salosta, kertoo Matti Roiniola.

Keittiömestari laittaa seuraavaksi lihapiirakat kypsymään rasvakeittimeen.

Uusimmat ruokavirtaukset ovat tulleet Turkuun jo vuosisatojen ajan. Juhana-herttuan puoliso Katariina Jagellonica aloitti haarukan käytön Suomessa 1500-luvulla. Kakolan naapurissa sijaitsevassa Turun linnassa on muutenkin järjestetty upeita juhlia ja pitoja.

Turussa suosituimpiin ravintoloihin pitää tehdä pöytävaraukset hyvissä ajoin. Kokit tuntevat vastuunsa.

– Yritämme kehittää uusia ruokia ja tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Pyrimme pitämään Turun mainetta ruokakaupunkina yllä edelleen.

Ankanlihapiiraat aseteltiin juhlavasti tarjolle kuusenoksien kera. Minna Rosvall / Yle

Inarin kaskinauriissa komeilee jäkälä

Keittiömestari Heikki Nikula kypsentää poroa Inarissa upeiden lumikinosten keskellä. Hänen mielestään pohjoisen Suomen herkkupalassa pitää olla poronlihaa.

– Poronsydän on perinteinen raaka-aine. Porosta on käytetty aina kaikki konttiluita ja aivoja myöten. Tämä on aika helppo ruokalaji valmistaa. Savustupönttö tarvitaan, kertoo Nikula ja laittaa sydämet savustuspöntön ritilöille.

Seuraavaksi Nikula alkaa nostella jäkäliä vedestä. Hän sai idean mustikkajäkälään ruotsalaisesta keittokirjasta. Jäkälä oli puhdistettu, höyrytetty ja friteerattu.

Keittiömestari Heikki Nikula sai vinkkiä mustikkajäkälään Ruotsista. Vesa Toppari / Yle

– Höyrytämme jäkälää jonkin aikaa. Liedellä on voimakas mustikkamehu. Jäkälät nostetaan kattilaan pariksi minuutiksi kiehumaan. Sinä aikana ne imevät mustikkamehun sisäänsä.

Kun ainesosat ovat valmiina, on aika koota annos. Vesihauteessa pehmennettyihin nauriskuppeihin laitetaan aluksi vielä pinkiksi jääneitä poronsydämen palasia. Sen jälkeen Nikula pursottaa niiden päälle piparjuurijogurttia.

Mustikkajäkälä pystyy hienosti pystyssä jogurttipedillä.

Nauriista, poronsydämestä ja jäkälästä syntyi Inarin panos itsenäisyyspäivän kunniaksi. Vesa Toppari / Yle

Kaskinauriskupit ja mustikkajäkälä Poron savusydän: 1 kg poron sydäntä, 7,5 dl vettä, 50 grammaa suolaa Savusta savustuslaatikossa, kunnes sisälämpötila on +48 C Kaskinauriskupit: 1 kg kaskinaurista, 0,5 dl rypsiöljyä, 0,1 dl omenaviinietikkaa, 4 oksaa tuoretta timjamia, suolaa ja mustapippuria Kypsennä 90 asteen vesihauteessa 10 min ja jäähdytä. Mustikalla maustettu jäkälä: ½ litraa jäkälää, 7 dl mustikkalientä eli 600 grammaa mustikoita ja 50 g sokeria Mehusta jäkäliä mustikkaliemessä ja höyrytä. Piparjuurijogurtti: 5 dl maustamatonta luomujogurttia, 1 rkl raastettua piparjuurta, 1 tl sitruunamehua, 2 rkl persiljaa, 1 rkl sokeria, suolaa ja mustapippuria

Keittiömestari Kimmo Käck on ylpeä lemiläisistä perunoista. Mikko Savolainen / Yle

Peruna-mäticocktailpalat kunnioittavat perunaa

Lappeenrannassa keittiömestari Kimmo Käck esittelee lemiläisiä perunoita. Hän on kehittänyt oman herkkunsa niiden pohjalta.

– Meillä Etelä-Karjalassa otetaan mukaan paikallisia makuja. Lemin punainen on tämän alueen ehdoton perunalajike. Saimaalta saamme mukaan muikun mätiä, ja suupalaa kootaan ruiskeksille, kertoo Kimmo Käck.

Lemi on kunta Etelä-Karjalassa. Siellä asuu noin 3 000 asukasta. Oma perunalajike on toista sataa vuotta vanha.

– Mäti tulee paikallisesta perheyrityksestä. Isä hoitaa troolikalastuksen, pojat verkkokalastuksen ja myynnin, ja äitikin on mukana myyntihommissa. Mikä sen parempaa, sanoo Käck.

Keittiömestari muistuttaa, että kyseessä on eettinen tuote. Muikku on villikala eli sitä ei ole viljelty.

Lemin punaisesta tehtiin kaksi täytettä ruiskeksin päälle. Mikko Savolainen / Yle

Annos kootaan ruiskeksille. Perunaa tulee mukaan kahdessa eri muodossa eli pyreenä ja perunasipsinä.

– Hyvässä suupalassa pitää olla pehmeää ainesta, joka tulee perunasta ja mädistä. Rapeutta saadaan ruislastusta ja hyvä jälkimaku rukiista, pohtii Käck.

Peruna-mäticocktailpalat koristeltiin krassilla. Mikko Savolainen / Yle

Peruna-mäticocktailpala Perunapyre: 4 Lemin punaista perunaa, 100 grammaa voita Paina veitsen kärjellä perunoihin pieniä reikiä noin 10 per peruna. Paahda perunoita uunissa 175 asteessa, kunnes perunat ovat kypsiä ja pehmeitä eli noin 50 minuuttia. Halkaise perunat ja kaavi lusikalla sisus talteen ja laita kuoret kattilaan voin kanssa. Sulata voi kuorien kanssa ja sitten kaada tämä sulanut voi perunan sisuksien päälle ja survo muussiksi. Mausta suolalla. Laita valmis seos pursotinpussiin. Ruiskeksi: 1 dl ruisjauhoa, 1 tl suolaa, 3 dl vettä Sekoita aineet ja levitä ohueksi levyksi leivinpaperin päälle. Paahda uunissa 175 asteessa, kunnes keksit ovat kypsiä ja rapeita. Perunasipsi: 1 Lemin punainen peruna, 2 dl rypsiöljyä Leikkaa perunasta tulitikun kokoisia tikkuja, uppopaista ne kuumassa öljyssä kattilassa 160 asteessa kullanruskeiksi. Kokoa ruiskeksin päälle perunapyre, mätiä, perunasipsit ja koristele vihreällä. Kuvassa koristeena on syötävä köynnöskrassi.

Salmiakkileivosta maistellaan Linnan juhlissa

Presidentinlinnan keittiömestari Jyrki Jääskeläinen paljastaa, millaisia makuja Linnan juhlissa todella maistellaan.

– Salmiakkileivos on täysin uutta ja myös voileipäkakkuihin tulee uusia makuja, tällä kertaa kylmäsavuhaukea. Uusi makea herkku on Kultarannan kuningatarsuklaakakku, kertoo Jääskeläinen.

Linnan juhlien herkkuja suunnitellaan yleensä työryhmässä.

– Meillä on tuotteita jokaisesta maakunnasta. Osa on perinteisiä herkkuja, mutta osa tarjottavista on uusia. Tänä vuonna meillä kolmea–neljää erilaista sientä.

Kun teemana on tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu, sekin näkyy ruokalistassa.

– Tarjolla olevissa tuotteissa on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Luomu ja kotimaisuus ovat tärkeitä asioita.

