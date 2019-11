Herätys: Kuinka kohtalokas Posti-kohu on pääministerille, talvisodasta 80 vuotta, yksinasumisen kuluja halutaan helpottaa

Tampereen Toralinnassa on asuttu vuokralla 1900-luvun alusta lähtien. Talo, jossa on paljon pieniä asuntoja, rakennettiin aikanaan Valtion Rautateiden työntekijöiden vuokra-asunnoiksi. Sinkkuasunnoiksi sopivista asunnoista on pulaa. Marjut Suomi / Yle