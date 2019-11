Singaporen hallitus turvautui uuteen valeuutislakiin – Facebook lisäsi oikaisutekstin oppositiopoliitikon päivitykseen

Tuore laki on herättänyt paljon kritiikkiä sananvapauden kaventumisesta.

Singaporen hallitus on ottanut käyttöön kiistellyn valeuutislakinsa, kertoo CNN (siirryt toiseen palveluun). Se on vaatinut kahteen Facebook-päivitykseen oikaisun, jonka mukaan teksti sisältää virheellistä tietoa.

Toinen korjaustekstin alkuunsa saanut päivitys on oppositiopoliitikko Brad Bowyerin tekemä. Hän kyseenalaistaa päivityksessään hallituksen terveydenhoitovarojen käyttöä ja investointipäätöksiä.

Toinen hallituksen virheellisenä pitämä päivitys on australialaisen States Times Reviewin Facebook-sivulla. Siinä sanotaan, että Singaporen poliisi olisi pidättänyt henkilön, joka paljasti poliitikon uskonnollisia kytköksiä.

Facebook on lisännyt päivitysten alkuun tekstin, jossa lukee: "Tässä päivityksessä on väärää tietoa. Klikkaa tätä linkkiä, niin näet oikeaa tietoa." Linkki vie Singaporen hallituksen sivulle, jolla yksilöidään päivityksen virheet.

Kuvakaappaus Brad Bowyerin Facebook-sivulta. Keltaisella värillä on korostettu Singaporen hallituksen vaatima oikaisu, jonka mukaan teksti sisältää virheellistä tietoa. Tommi Pylkkö / Yle, lähde: Brad Bowyerin Facebook-sivut

Facebook vetoaa maan lakiin

Singapore otti käyttöön valeuutislakinsa viime kuussa. Lain mukaan hallitus voi vaatia poistamaan valeuutisen tai lisäämään korjaustekstin sen yhteyteen.

Valeuutisten levittäjälle voi olla luvassa myös kovat sakot tai jopa viiden vuoden vankilatuomio.

Laki on herättänyt runsaasti vastustusta, koska sen on pelätty kaventavan maan sananvapautta entisestään. Singapore on esimerkiksi maailman lehdistönvapauslistauksessa (siirryt toiseen palveluun) sijalla 151.

Myös Facebook on vastustanut lakia. Tänään se kertoi uutistoimisto Reutersille merkinneensä korjaustekstit, koska Singaporen laki niin vaatii.

– Toivomme, että laki ei vaikuta sananvapauteen ja että sitä käytetään harkiten ja läpinäkyvästi, Facebook kommentoi.

