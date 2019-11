50 henkilön uskotaan kuolleen Albanian maanjäristyksessä – etsinnät raunioista on lopetettu

Albanian maanjäristys vaati ainakin 50 henkilön hengen. Durresin kaupungin jalkapallostadionille on pystytetty telttoja hätäavuksi.

Albanian voimakas maanjäristys on vaatinut ainakin 50 henkilön hengen. Elossa olevien etsiminen raunioista on lopetettu, pääministeri Edi Rama on kertonut uutistoimistojen mukaan lauantaina.

Albanian voimakkain maanjäristys vuosikymmeniin tapahtui tiistaina aamuyöllä paikallista aikaa. Maanjäristyksen voimakkuus oli 6,4, ja sitä seurasi useampi jälkijäristys.

Jopa 900 loukkaantui ja noin 4 000–5 000 henkilöä jäi kodittomaksi. Uhreista 41 on edelleen sairaalahoidossa puolustusministeriön mukaan, AFP kertoo. Kodittomiksi jääneille henkilöille on tarjottu suojaa hotelleista ja muista rakennuksista.

Myös Bosnia-Hertsegovinassa ja Kreetan rannikolla (siirryt toiseen palveluun)oli järistyksiä pian Albanian järistyksen jälkeen.

Rakennusalaa ja korruptiota syytetään tuhojen laajuudesta

Pääministeri on ilmaissut syvän kiitollisuutensa kotimaisille ja kansainvälisille pelastustiimeille, jotka ovat etsineet uhreja raunioista.

Tuhot olivat pahimpia turistien suosimassa Durresin rannikkokaupungissa ja Pohjois-Albaniassa sijaitsevassa Thumanen kaupungissa.

Durresin alueella noin 900 rakennusta ja pääkaupungissa Tiranassa noin 1500 rakennusta on vakavasti vaurioitunut järistyksessä. Moni uhri jäi romahtaneiden rakennusten alle.

Rakennusalan piittaamatonta asennetta ja korruptiota on pidetty osasyinä maanjäristyksen tuhojen vakavuuteen.

Asiantuntijoiden mukaan Albanian rakennuskanta on heikkoa eikä kaikissa taloissa ole noudatettu rakennussääntöjä.

Uutistoimisto AP:n mukaan uuden lakiluonnoksen myötä rakennussääntöjen rikkomisesta voi jatkossa saada 7–15 vuotta vankeutta.

