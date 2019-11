Nuoret saavat vakavia nikotiinimyrkytyksiä sähkötupakasta – Oireet voivat olla kuin tuholaismyrkylle altistuisi, sanoo amerikkalaislääkäri

Yhdysvalloissa on raportoitu jo 47 sähkötupakkaan liittyvää kuolemaa.

Brittilehti The Guardian kirjoittaa Amerikkaa ravistelevan sähkötupakkakriisin uusimmasta murheesta.

Yhdysvalloissa osa sähkötupakkaa polttavista teini-ikäisistä kärsii poikkeuksellisista nikotiinimyrkytyksistä.

Yliannostuksen oireita ovat paitsi oksentelu ja pääkipu myös huimaus ja mielenterveyden nyrjähtelyt. Jotkut nuoret ovat saattaneet sähkötupakkaa käyttäessään jopa kokonaan unohtaa senhetkisen olinpaikkansa.

Yliannostuksista ja niiden oireista kertoo Bostonin lastensairaalan nuorten päihde- ja riippuvuusohjelman johtaja Sharon Levy brittilehti The Guardianin jutussa. (siirryt toiseen palveluun)

– Nämä ovat melko uusia oireita nikotiinin käyttäjien keskuudessa. Tupakoitsijoilla ei ole vastaavia oireita, Levy luonnehtii.

Altistuminen korkeille nikotiinipitoisuuksille nuorena vaikuttaa haitallisesti aivojen kehitykseen ja aiheuttaa vakavaa riippuvuutta. Seurauksena voi olla esimerkiksi keskittymisvaikeuksia, joiden myötä nuori saattaa jäädä pois koulusta.

Sähkösavukkeesta voi saada ison määrän nikotiinia

Tuoreen nuorten tupakkatutkimuksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan viisi miljoona amerikkalaisteiniä on käyttänyt sähkötupakkaa viimeisen kuukauden aikana ja heistä miljoona päivittäin. Sähkötupakkaa polttavien nuorten määrä on kasvanut Yhdysvalloissa dramaattisesti viime vuosina.

Ensimmäinen nikotiinimyrkytyksestä kärsinyt nuori potilas saapui Levyn klinikalle puolitoista vuotta sitten. Levy jutteli pojan kanssa markkinoita hallitsevan sähkötupakkamerkki Juulin käytöstä.

– Isoja määriä nikotiinia käytetään joskus tuholaistorjunnassa, ja hänen oireensa olivat melko samanlaisia kuin henkilöillä, jotka ovat altistuneet nikotiinille maataloudessa. Se viittasi siihen, että hän sai laitteen läpi paljon enemmän nikotiinia kuin on odotettavissa, Levy kertoo.

Nuorten nikotiinimyrkytyksissä ei siis välttämättä ole kyse vain nuorten yltiöpäisestä polttelusta, vaan siitä, että sähkösavukkeesta voi saada kerralla liian ison määrän nikotiinia.

Esimerkiksi Juul on tuonut markkinoille kapselin, jonka nikotiinipitoisuus on 5 prosenttia. Vielä vuonna 2015 nikotiinipitoisuudet olivat tavallisesti 1–2,4 prosenttia, The Guardian kirjoittaa.

Jo 47 sähkötupakkaan liittyvää kuolemaa Yhdysvalloissa

Viimeisen vuoden aikana Levy ja hänen kollegansa ovat hoitaneet klinikallaan 181 nuorta, joista kaikkien diagnoosiksi on kirjattu "nikotiinin käyttöön liittyvä häiriö". Levyn mukaan melkein kaikki tapaukset ovat johtuneet sähkötupakasta.

Nuorten nikotiinimyrkytykset ovat vain uusin sähkötupakointiin liittyvä huoli – ja alle parin sadan nuoren otanta vain hiekanjyvänen kokonaiskuvassa.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä raportoitu 2 290 sähkösavukkeisiin liittyvää keuhkosairautta. Tähän mennessä 47 henkilöä on kuollut sähkötupakoinnin seurauksena, kertoo Yhdysvaltain tautien valvonta- ja ehkäisykeskus. (siirryt toiseen palveluun)

Terveysviranomaisten mukaan syy kuolemiin on todennäköisesti E-vitamiiniasetaatti, jota voidaan käyttää sähkösavukkeessa yhdessä kannabiksen kanssa.

Sharon Levy Bostonin lastensairaalasta arvioi The Guardianille, että nyt uutisoidu keuhkosairaudet ja kuolemat ovat vain jäävuoren huippu. Levyn omat tutkimukset ovat osoittaneet, että myös sähkötupakkaa polttavat amerikkalaisteinit kärsivät jo keuhkosairauksista.

THL:n mukaan sähkötupakan säännöllinen käyttö on Suomessa vielä toistaiseksi vähäistä.

Osasyy Yhdyvaltain sähkötupakkakriisiin saattaa olla Eurooppaa löyhemmät mainontaan ja myyntiin liittyvät säännöt. Sähkösavuketta on pidetty tupakointia vaarattomampana, mutta sen vaikutuksia ei vielä tunneta tarkasti.

