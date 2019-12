Herätys: Ilmastokunnianhimo kadoksissa isossa maatalousuudistuksessa, Napolissa tehtaillaan keisarileikkauksia, sähköskuutti ei olekaan pahis

Suomi on esittänyt lievennyksiä komission esityksille, joilla maatalouden ilmastotoimia tiukennetaan. Maataloudelle haetaan uudistuksessa lisää rahaa valtion kassasta.

Ilmastokunnianhimo on kadoksissa isossa maatalousuudistuksessa – Suomi ajaa löysää ympäristölinjaa

Suomi on puolustanut EU:n maatalousuudistuksessa maatalouden vanhoja etuja ja unohtanut kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan. Suomi on esittänyt lievennyksiä komission esityksille, joilla maatalouden ilmastotoimia tiukennetaan. Maataloudelle haetaan uudistuksessa lisää rahaa valtion kassasta. Yksi mahdollinen rahojen uusjaossa kärsivä on luomutuotanto.

Sähköpotkulaudat herättävät maailmalla raivoa – Suomessa ajettu jo yli 2,5 miljoonaa matkaa

Sähköpotkulautoja Helsingin keskustassa. Nella Nuora / Yle

Helsingissä, Turussa ja Tampereella vuosi 2019 tullaan muistamaan sähköpotkulaudoista. Näiden "skuuttien" turvallisuus ja ympäristövaikutukset huolettavat, mutta kymmenissä maissa toimivan potkulautayrittäjän mukaan kaupunkiliikenteen todellinen kauhu on kuitenkin henkilöauto. Se aiheuttaa henkilövahinkoja ja sille on pyhitetty omat kaistat ja parkkipaikat.

"Täällä on keisarileikkausepidemia" – Napolin alueella yli puolet lapsista syntyy sektiolla, joiden tehtailu muistuttaa jo bisnestä

Stefania D’Andrean tytär Fiamma syntyi keisarileikkauksella. D'Andrea uskoo, että sektiolle ei ollut todellista syytä. Giulia Frigieri

Italiassa joka kolmas lapsi syntyy keisarileikkauksella. Eniten sektioita tehdään Campanian alueella, jonka pääkaupunki on Napoli. Kunnat maksavat yksityisille klinikoille korvausta toimenpiteiden mukaan, ja keisarileikkauksesta maksetaan alatiesynnytystä enemmän, sanoo tutkija Sandra Morano.

Tiedeuutisten joulukalenterin 1. luukku avautui

Hilppa Hyrkäs / Yle

Tänään avautui Ylen tiedeuutisten joulukalenterin ensimmäinen luukku. Julkaisemme aina aamuisin tiedeuutisen, joka liittyy tähän vuodenaikaan – suoraan tai ainakin mutkan kautta. Ensimmäisen luukun takaa paljastuu joulun rähmäkäpäliä rauhoittava tutkimus, joka kertoo, että omaiselle tai ystävälle annettava joululahja kannattaakin paketoida hieman ruttuisemmin.

Mikael Gabrielin, Cheekin ja Jenni Vartiaisen luottokuvaaja Nana Simelius: "Rankka lapsuus opetti rakastamaan kauneutta"

Valokuvaaja Nana Simelius otti pyynnöstä kuvan itsestään. Nana Simelius

Kulttuurivieras on myös palkittu musiikkivideoiden tekijä, joka aloittaa kuvauspäivänsä rukoushetkellä.

Tuuli tekee pakkasesta purevan

Ilmatieteen laitos

Suuressa osassa maata on tänään poutaista ja lämpötilat ovat pakkasen puolella lähes koko maassa. Tuuli lisää pakkasen purevuutta. Lapissa ja maan keskiosassa voi tulla lumisateita. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.