Yli 200 000 on joutunut pakenemaan Turkin hyökkäystä – Yle Koillis-Syyriassa: Telttaleirejä nousee ripeään tahtiin

WASHO KANIN PAKOLAISLEIRI, KOILLIS-SYYRIA Perheenäiti Alia seuraa vierestä, kun neljä miestä pystyttää hänen tulevaa kotiaan. Parin tunnin päästä nelihenkinen perhe saa muuttaa Punaisen puolikuun pystyttämään telttaan.

– Pakenimme toissa päivänä kylästämme. Turkin joukot ryhtyivät tulittamaan sitä. Meillä ei ole muuta kuin päällämme olevat vaatteet, Alia sanoo.

Turkki on jatkanut hyökkäyksiään Venäjän kanssa sopimastaan tulitauosta huolimatta.

Turkin hyökkäys Koillis-Syyriaan kurdialueelle alkoi lokakuun 9. päivä. Pakolaisia majoitettiin kouluihin ja moskeijoihin kunnes kaikki rakennukset täyttyivät. Nyt pystytetään telttaleirejä.

Avustusjärjestöt arvioivat, että yli 200 000 ihmistä on joutunut pakenemaan Turkin hyökkäystä Koillis-Syyriassa.

Irakin Kurdistanin Punainen puolikuu ja Barzanin säätiö jakavat patjoja ja vilttejä Koillis-Syyriassa Hasakan kaupungin ulkopuolella. Antti Kuronen / Yle

Teltat nousevat ripeään tahtiin hiekkakentälle Hasakan kaupungin laidalla. Aamupäivän aikana pystytetään kymmeniä telttoja.

Kahdeksanhenkiset ja sitä suuremmat perheet saavat kaksi telttaa. Alian pienelle perheelle riittää yksi.

– Muutamme telttaan, koska emme voi palata takaisin kyläämme. Se ei ole turvallista.

Alia on arabi, kuten muutkin hänen kotikylänsä asukkaat Tal Tamrin maaseudulla. Koillis-Syyrian autonomisen alueen väestöstä puolet on arabeja. Paikalliset arabit taistelevat kurdien ja kristittyjen rinnalla Turkkia vastaan.

Taistelut alkoivat, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump antoi yllättäen suostumuksensa Turkin hyökkäykselle Koillis-Syyrian kurdikaupunkeihin. Trump ilmoitti Turkin presidentti Recep Tayip Erdoganin kanssa käymänsä puhelinkeskustelun jälkeen, että hän vetää Yhdysvaltojen joukot alueelta.

Lapset sairastuvat kylmään

Toisella puolella leiriä Wedha siivoaa telttaansa. Hän pakeni Ras al-Ainin kaupungista, kun Turkki ryhtyi tulittamaan kaupunkia kolme päivää Donald Trumpin kohtalokkaan puhelun jälkeen.

Wedha on huolissaan flunssaan sairastuneesta kolmikuukautisesta vauvastaan. Antti Kuronen / Yle

– Ei täällä leirissä helppoa ole. En voi edes kylpeä lapsiani. Katso heitä, sanoo Wedha ja osoittaa lapsiaan. Heidän vatteet ja hiukset ovat hiekkapölyn tahraamia.

Wedha on ollut kaksi viikkoa leirissä ja kaipaa kuumeisesti kaminaa tai muuta lämmitystä telttaan.

– Kolmikuukautinen vauvani on sairastunut kylmien öiden vuoksi. Vien hänet joka päivä lääkäriin yskän takia, mutta vain lämmitys auttaisi häntä, sanoo Wedha.

Leirissä on puutetta kaikesta. Ainoa apu on tullut Irakin Kurdistanin Punaisen puolikuun ja muiden avustusjärjestöjen kautta.

Puutetta on etenkin käymälöistä, suihkuja ja klinikoista.

"Kaikesta on pulaa", sanoo Barzanin säätiön edustaja Irakin Kurdistanista. Antti Kuronen / Yle

– On totta, että tarvitsemme lämmittimiä telttoihin. Talvi on tulossa, sanoo Washo Kanin leirin johtaja Fayez Ibrahim.

Hän toivoo laajempaa kansainvälistä panosta. Turvallisuustilanne ei hänen mukaansa voi olla syy toimettomuuteen. Hasakan kaupunkiin pääsee turvallisesti Irakin kautta.

– Irakin Kurdistanin avustusjärjestöt ovat tuoneet telttoja, ruokaa ja patjoja. Se ei kuitenkaan riitä talven tullessa.

Suuri osa Turkin hyökkäystä paenneista yli 200 000 ihmisestä on lapsia. Antti Kuronen / Yle

Wedha keskeyttää yllättäen haastattelun, koska leirissä jaetaan vilttejä.

Nyt on kiire.

Hänen neljä- ja kuusivuotiaat tyttärensä seuraavat parhaansa mukaan perässä, kun äiti säntää kohti lava-autoa.

Leirin asukkailla on laput, jotka oikeuttavat apuun. Lava-auton ympärille muodostuneen ihmisrykelmän keskeltä Wedha onnistuu saamaan haltuunsa patjan ja kaksi vilttiä.

Ne ovat Irakin Kurdistanin Barzanin säätiön lahjoittamia.

Unelmana paluu kotiin

Talal ja hänen puolisonsa Aram istuvat teltassaan neljän lapsensa kanssa. He ovat Wedhan tavoin paenneet Ras al-Ainin kaupungista, jonka Turkki on vallannut. Talal on kuitenkin kurdi.

Hän kertoo, kuinka perhe pakeni jalan Turkin tulitusta. Ruumiita oli kaikkialla.

Talalin mukaan Turkki käytti kiellettyä valkoista fosforia sisältäviä polttavia aseita.

– Näin ihmisiä, jotka kuolivat valkoisesta fosforista, kuinka heidän ihonsa oli palanut, kertoo Talal.

Ras al-Ainin kaupungin kurdinkielinen nimi on Sere Kanye. Valtaosa kaupungin asukkaista oli kurdeja. Kaupungissa asui myös kristittyjä ja arabeja.

Talal ei usko voivansa palata takaisin.

– He tappaisivat meidät, ehkä mestaisivat. He vihaavat kurdeja ja kristittyjä. Komentajat ovat merkinneet talojen seiniin, kenelle ne kuuluvat.

Talalin mukaan Turkin käyttämissä syyrialaisista koostuvissa aseellisissa ryhmissä on paljon jihadisteja.

Osa arabeista voi ehkä palata Ras al-Ainiin, mutta kurdien ja kristittyjen kohdalla se on mahdotonta.

– Taloihin on jo muuttanut ihmisiä Syyrian Idlibistä, Hamasta ja Homsista. Myös Turkista tuotuja syyrialaisia pakolaisia on siirretty taloihimme. Turkin palkkasotilaat vievät talomme, maamme ja kaikki tavaramme, sanoo Talal.

Talalin kurdiperheellä ei ole paluuta Turkin valtaamaan kotikaupunkiinsa Ras al-Ainiin. Antti Kuronen / Yle

Talalilla ei ole tulevaisuuden suunnitelmia. Leiri on hänen ainoa vaihtoehtonsa.

– Toivon, että suuret maat kuten Yhdysvallat ja EU tekisivät jotain, jotta voisimme palata koteihimme. Emme halua lähteä mihinkään muualle kuin kotiin.

Yhdysvallat ja Venäjä ovat sopineet tulitauoista Turkin kanssa. Niissä Ras al-Ain on jäämässä Turkin miehittämäksi alueeksi.

Sisimmässään Talal tietää, etteivät Yhdysvallat tai EU aio pakottaa Turkkia pois hänen kotikaupungistaan.

Hän tietää myös, ettei Turkin suunnitelmiin alueen tulevaisuudesta kuulu syyrialaista kurdiväestöä.