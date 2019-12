Herätys: Rinteen piinaviikko alkaa, ilmastosovun keskeiset palikat huojuvat, ruotsinkieliset lukiot kahmivat kärkisijoja

Pääministeri Antti Rinteen piinaviikko alkaa

Posti-kiistan käsittely jatkuu eduskunnassa tiistaina välikysymyksen muodossa. Pääministeri Antti Rinne aikoo itse vastata välikysymykseen. Tänään maanantaina osa eduskuntaryhmistä käsittelee hallituksen tilannetta omissa ryhmäkokouksissaan. Keskiviikkona edustakunta äänestää välikysymyksen päätteeksi hallituksen luottamuksesta.

Hiilisäännöissä on iso riski epäonnistua, kun teollisuusmaat pihtaavat leikkauksia

Palomies sammutustöissä lähellä Porto Velhoa elokuussa. Joedson Alves / EPA

Madridin ilmastokokous alkaa tänään epäsuotuisissa oloissa. Ilmastonmuutosta hillitsevän Pariisin sopimuksen kaksi keskeisintä kohtaa toimivat huonosti. Maat eivät ole ilmoittaneet tiukemmista päästötavoitteista, ja sopimuksen hiilikaupan ehdoista on edessä tiukat neuvottelut.

Ovatko pientaloista tutut ilma-vesilämpöpumput haastamassa maalämpöä?

Kerrostaloissa etsitään nyt uudenlaisia lämmitysratkaisuja. Jari Pelkonen / Yle

Moni kerrostaloyhtiö pohtii parasta aikaa energiaremontin toteutusta. Oikeilla ratkaisuilla lämmitykseen kuluvaa energiaa saadaan leikattua reilusti yli puoleen. Pientaloista tutut ilma-vesilämpöpumput tekevät nyt tuloaan myös kerrostalojen lämmitykseen.

Ruotsinkieliset lukiot erottuvat parhaiden listalta

Ruotsinkieliset lukiot pärjäävät suhteettoman hyvin määräänsä nähden. Roni Lehti / Lehtikuva

Suurten, yli 51 kokelaan lukioiden kärkikymmeniköstä jopa seitsemän on ruotsinkielisiä, ja paalupaikan vei jälleen kerran Turun Katedralskolan, ilmenee STT:n valtakunnallisesta lukiovertailusta. Vertailussa mukana olleista 350 lukiosta kuitenkin vain alle kymmenesosa on ruotsinkielisiä. Asiantuntijat puhuvat kieliefektistä.

Viikko alkaa pakkasessa

Yle

Sää on tänään maan etelä- ja keskiosissa monin paikoin aurinkoista. Länsirannikolla voi tulla lumikuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevaa ja lumikuuroja tulee edelleen. Pohjois-Lapissa lunta voi tulla sakeasti. Tuuli on puuskaista, mikä lisää pakkasen purevuutta.

