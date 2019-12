Sunrise Avenue lopettaa – Samu Haber: "On hyväksyttävä, että bändi on tällä hetkellä asia, josta haluan pois"

Sunrise Avenue lopettaa, yhtye kertoi maanantaina kansainvälisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä Clarion-hotellissa. Sunrise Avenue on menestyneimpiä suomalaisia yhtyeitä kotimaassa ja Keski-Euroopassa, stadionluokan bändi, joka on myynyt yli 2,5 miljoonaa albumia.

–Olemme päättäneet yhdessä, että Sunrise lopettaa. Tätä on pohdittu pitkään, yhtyeen perustaja ja keulakuva Samu Haber sanoi tiedotustilaisuudessa.

–Vaikka lopetamme bändinä, jatkamme ystävinä koko elämän.

Yhtye kertoi myös jäähyväiskiertueesta ja julkisti myös jäähyväiskappaleen Thank you for everything.

– Haluamme tehdä tästä lopusta niin kauniin, kuin se voi olla.

Sunrise Avenue esitti kappaleen tiedotustilaisuuden päätteeksi.

Lue lisää: The Voice of Germany teki Samu Haberista supertähden Saksassa – "Der Finne" kertoi saksalaisille miten junan vessa toimii

Bändinsä perustan Haber rakensi 16-vuotiaana vuonna 1992. Sunrise-nimisessä duossa oli mukana Haberin ystävä Jan Hohenthal.

Kymmenen vuotta myöhemmin syntyi Sunrise Avenue. Sitä perustamassa Haberin lisäksi oli bändistä myöhemmin erotettu kitaristi Janne Kärkkäinen. Kärkkäinen haastoi yhtyeen oikeuteen, mutta perui myöhemmin vaatimuksensa. Myös kosketinsoittaja Jukka Backlund on bändin ex-jäsen.

Bassoon ja rumpuihin heti alussa valitut Raul Ruutu ja Sami Osala soittavat yhtyeessä edelleen. Matkan varrella mukaan ovat tulleet kitaristi Riku Rajamaa ja kosketinsoittaja Osmo Ikonen. Bassoon ja rumpuihin heti alussa valitut Raul Ruutu ja Sami Osala soittavat yhtyeessä edelleen. Matkan varrella mukaan ovat tulleet kitaristi Riku Rajamaa ja kosketinsoittaja Osmo Ikonen.

Maailmanlaajuinen levytyssopimus oli takataskussa saksalaisen EMI:n kanssa ennen ainuttakaan julkaistua kappaletta. Diili tehtiin Suomen isännöimässä MIDEM-musiikkitapahtumassa Cannesissa. Debyyttialbumin Sunrise Avenue julkaisi 2006.

Paluusuunnitelmia ei ole

Luvassa on vielä yksi kiertue, jonka aikana Sunrise Avenue nähdään Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa ja Suomessa.

Tällä alalla asioita tehdään sydämestä. Samu Haber

Vihoviimeinen konsertti järjestetään Helsingin olympiastadionilla 15. elokuuta 2020. Se on ensimmäinen stadionilla järjestettävä konsertti pitkän remontin jälkeen.

– Kun kysyin jätkiltä, että mennäänkö vielä kerran areenoille ja stadioneille, niin kaikki olivat, että mennään, Haber sanoi Ylen haastattelussa.

Kiertueessa on lopettamispäätöksen myötä ylimääräistä jännitettä, joka kasvattanee myyntiä. Myynninedistäminen ei kuitenkaan käynyt mielessä lopettamispäätöstä tehtäessä, Haber vakuutti.

– Tällä alalla asioita tehdään sydämestä.

Haber heitti ilmoille mahdollisuuden toisesta solistista

Haber on bändin johtaja lavalla ja kulisseissa, ja niinpä myös päätös lopettamisesta oli hänen. Kun asiaa käsiteltiin palaverissa, pinnassa oli tunteita laidasta laitaan. Osa porukasta ehdotti, että bändi jäisi vain vuoden tai parin tauolle, mutta Haber piti päänsä.

– On hyväksyttävä, että bändi on asia, josta haluan tällä hetkellä pois, hän perustelee.

– Ei se tietenkään kaikille ollut iloinen uutinen, mutta olen tyytyväinen ja yllättynyt siitä, että pystymme hoitamaan tämän veljinä loppuun saakka.

Bändielämää Haber kuvaa yhdistelmäksi pitkää parisuhdetta ja työsuhdetta. Vuosien varrella on tullut koettua hyviä ja huonoja hetkiä, mutta aina asiat on saatu puhuttua. Huumori pilkahteli myös lopettamisen hetkellä.

– Sanoin jätkille, että jos haluatte jatkaa toisen solistin kanssa, niin kaikin mokomin. Silloin joku taisi vähän nauraakin. Olisihan se jännää mennä katsomaan keikkoja, jos siellä olisi joku toinen jätkä vetämässä, Haber hymähtää.

Yhteissoiton sijaan tennistä tai vesihiihtoa

Tällä tietoa viimeiseksi jäävän albuminsa Sunrise Avenue julkaisi vuonna 2017. Heartbreak Century nousi ilmestyessään Saksan albumilistan ykköseksi.

Musiikillinen menestys ja tarkka urasuunnittelu näkyy Haberin kukkarossa: viime vuonna hän tienasi reilut 400 000 euroa ja sitä edellisenä yli puoli miljoonaa euroa.

– Taloudelliset asiat eivät liity jatkamiseen tai lopettamiseen. Toki jos kaikilla olisi jääkaappi tyhjä, eikä yhtään ehjää kumia polkupyörässä, niin varmaan kävisimme edelleen soittamassa, Haber sanoi.

Haber uskoo, että bändin jäsenien välinen ystävyys jatkuu vahvana, vaikka musiikki loppuu.

– Ystävyys saattaa saada jopa enemmän tilaa jatkossa. Menemme pelaamaan yhdessä tennistä tai vaikkapa vesihiihtämään. Sitä meiltä ei ota kukaan pois.

Uutinen päivittyy.