Viron nykytaiteen museon ympärillä kuohuu: Tallinnan kokeellisen kulttuurin kehto keskeytti protestiksi toimintansa

Keskeytetyn A-tishoo, A-tishoo, We All Fall Down - näyttelyn yleisöä. Etualalla vasemmalla Pakui Hardwaren The Return of The Sweetness -teosta. Jussi Mankkinen / Yle

Tallinnan matkustajasataman lähettyvillä sijaitsee nykytaidemuseo, jonne moni turisti ei ehkä ole tajunnut mennä. Museo sijaitsee nimittäin rouhean kuoren sisällä ja on kaukana vaikkapa Kumun arkkitehtuurista.

Kultuurikatelin eli Kulttuurikattilan kupeessa sijaitsevasta EKKM:stä on kolmentoista toimintavuotensa aikana muodostunut oleellinen osa uuden ja kokeellisen virolaisen taiteen esittelijänä. Näyttelyiden lisäksi se on lanseerannut Köler-palkinnon, joka on popularisoinut virolaista nykytaidetta.

Muun muassa Viron kulttuuriministeriöltä tukea saavan EKKM:n eli Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumin toiminta on ei-kaupallista eikä esimerkiksi näyttelyihin ole ollut pääsymaksua. EKKM on järjestänyt myös kulttuuritapahtumia ja sen tiloissa pyöritetään kahvilaa ja kirjakauppaa. EKKM:n rakennuksessa on aiemmin toiminut muun muassa lämpövoimalan hiilivarasto ja konttoritiloja.

EKKM:n rakennusta ulkoapäin. Rakennus sijaitsee Kulttuurikattilan vieressä. Jussi Mankkinen / Yle

Nyt museon toiminnalle on tullut mutkia matkaan. Kulttuurikattilaa vetävä Tallinn Creative Hub ja sitä kautta Tallinnan kaupunki omistavat EKKM:n yli sata vuotta vanhan rakennuksen ja äskettäin sinne tilattiin kuntotarkastus. EMMK:n toimitusjohtajan Marten Eskon mukaan kuntotarkastuksessa selvisi, että rakennuksesta löytyy myös vaarallisia osia, vaikka pääosin se on hyvässä kunnossa

Kuntotarkastuksen perusteella Tallinn Creative Hub katkaisi EKKM:n vuokrasopimuksen. Päätöksen taustalla jyrää museon mielestä Tallinnan kaupunki, joka vetää ja määrittelee Tallinn Creative Hubin toimintaa.

EKKM:n toimitusjohtaja Marten Esko. EKKM:n tilat sijaitsevat sokkeloisen rakennuksen useassa eri kerroksessa. Jussi Mankkinen / Yle

Marten Esko kritisoi kuntotarkastusta pinnalliseksi ja tarkoitushakuiseksi.

– Esimerkiksi näyttelytiloista ei löytynyt huomautettavaa. Vuotava katto kertoo, ettei rakennus ole priimakunnossa, mutta se ei tee tiloja vaarallisiksi. Meidän mielestämme vaarallisiksi todetut rakennuksen osat olisi helppo korjata – jopa me voisimme sen tehdä.

–Tallinnan kaupungin mielestä rakennus on kokonaisuudessaan vaarallinen ja käyttökelvoton, ja se pitäisi purkaa. Suhteessa kuntotarkastuksessa esiin tulleisiin seikkoihin tämä on aika kaukaa haettu ratkaisu, Esko toteaa.

Rakennuksen omistaja, Tallinn Creative Hubin toimintaa vetävä Liina Oja taas on vahvasti sitä mieltä, että kuntotarkastuksessa esiin tulleet seikat ovat vakava turvallisuusriski.

– Käyttämämme asiantuntijan mukaan rakennus on valitettavasti huonossa kunnossa ja hengenvaarallinen, joten meidän piti katkaista vuokrasopimus. Olemme tietenkin pahoillamme, että esimerkiksi näyttely keskeytettiin tämän takia, mutta ensisijainen velvollisuutemme on varmistaa kaikkien turvallisuus.

Serbialaisen Ivana Bašićin A thousand years ago 10 seconds of breath were 40 grams of dust -teosta, jossa mekaaninen laite murskaa vähitellen alabasteria palasiksi. Jussi Mankkinen / Yle

Alunperin virolaisen, Lontooseen muuttaneen suunnittelija Johanna Maria Parvin Safe Ride -vaatemallistoa. Jussi Mankkinen / Yle

Virolaisen Anu Juurakin kineettinen installaatio, joka kulkee nimellä Mis tunne on surra eli How Does It Feel To Die. Teoksessa robottikädet liikkuvat sängyn yläpuolella. Jussi Mankkinen / Yle

Tuleeko tilalle kaupallista toimintaa?

Protestiksi EKKM sulki viikonloppuna kaksi viikkoa etuajassa A-tishoo, A-tishoo, We All Fall Down -näyttelynsä, jossa oli mukana taiteilijoita muun muassa Serbiasta, Liettuasta ja Suomesta. Tilanne on nyt museon toiminnan suhteen epävarma.

Marten Eskon mukaan varmaa tietoa ei myöskään ole siitä, mitä mahdollisesti purettavan rakennuksen tilalle saattaisi tulla.

– Meille on vastattu, ettei kaupungilla ole minkäänlaisia intressejä tontin suhteen, mitä kovasti epäilen.

Hyvällä paikalla sijaitseva tontti on kaavoituksessa määritelty nimenomaan ei-kaupallista, yhteiskuntaa hyödyttävää toimintaa varten.

– Kyse on juuri meidänkaltaisestamme kulttuuriin liittyvästä toiminnasta. Jos kaupunki haluaa purkaa rakennuksen ja myydä tontin, pitää alueen käyttötarkoitus määritellä kokonaan uudestaan, Marten Esko sanoo.

Yleisöä EKKM:n kahvilassa. Museon tiloissa toimii myös kirjakauppa. Jussi Mankkinen / Yle

Eskon mukaan Tallinnan kaupunki ei muutenkaan ole ollut kovin kiinnostunut EKKM:n toiminnasta.

– Viimeisten kolmentoista vuoden aikana kaupunki on tukenut paria, kolmea projektiamme pienillä summilla. Kaupunki on auttanut toimintaamme lähinnä vuokraamalla rakennusta.

Marten Eskon mielestä EKKM edustaa Tallinnalle tärkeää elävää kaupunkikulttuuria, jonka pitäisi olla mahdollisimman vaivattomasti tavoitettavissa.

Liettualaisen taiteilijakaksikon Pakui Hardwaren The Return of The Sweetness -teosta. Jussi Mankkinen / Yle

– Ei olisi millään tavalla hyvä juttu, jos joutuisimme muuttamaan jonnekin periferiaan. Meidän käyttötarkoituksiimme soveltuvia rakennuksia Tallinnan keskustassa ja sen läheisyydessä ei ole, koska kaupungissa on meneillään uudisrakentamisen buumi.

– Ja muutenkin: rakennuksen jättäminen on meille se kaikkein vihonviimeisin vaihtoehto.

Viron kulttuuripiireissä EKKM:n avoin kohtalo on aiheuttanut liikehdintää ja barrikadeille on noustu. Facebookissa kiertää kehys, jossa lukee Korda, mitte kinni eli Korjaa se, älä pistä kiinni.

Lähiakoina julkaistaan myös museon toimintaa tukeva avoin kirje, jossa on allekirjoittajia paitsi Viron taidesektorilta, myös muualta maailmasta.

EKKM:n viimeisimmässä, nyt siis telakalle pistetyssä A-tishoo, A-tishoo, We All Fall Down -näyttelyssä oli esillä muun muassa Jussi Kiven teoksia.