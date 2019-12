Väriperunat piristävät ruokapöytää – juhlasesonkeina kiinnostus kasvaa

Siniselle perunalle on kysyntää itsenäisyyspäivänä ja punaiselle jouluna, mutta saatavuus kaupoissa vaihtelee.

Tästä on kyse Perunan kotimaassa Perussa on tuhansia perunalajikkeita, Suomessa kymmeniä. Valtaosa suomalaisista perunalajikkeista on nykyään keskieurooppalaista alkuperää.

Suomessa syödään perunoita 20-50 kiloa henkeä kohti vuodessa. Suosio on laskenut jyrkästi vuosikymmenten saatossa.

Kiinnostus uusia lajikkeita ja väriperunoita kohtaan on viime aikoina ollut kasvussa. Muun muassa värien vaikutusta terveyteen selvitetään.

Tunnetuin väriperuna Suomessa lienee Blue Congo. Muita - myynnissä tai kehitteillä olevia - ovat esimerkiksi Violet Queen, Mulberry Beauty, Lipstick, Red Scarlet ja Synkeä Sakari.

Kauppojen perunahyllyllä saattaa näinä aikoina törmätä sisukseltaan kokonaan vaaleanpunaisiin ja sinisiin perunoihin.

S-marketeissa pinkit perunat tulivat tarjolle tänä vuonna lokakuussa. Kilon pusseista löytyvä lajike, Mulberry Beauty, esiteltiin uutuutena kuluttajille vuosi sitten.

Ajankohdalla on väliä. Se vaikuttaa menekkiin.

– Roosa nauha -teemaviikolla näkyy selvä piikki myynnissä. Sen jälkeen menekki on ollut muutamia pusseja viikossa, kertoo marketpäällikkö Kaisa Strandvall.

Mulberry Beauty on pinkki peruna. Tuija Veirto/ Yle

Perunan väri tummenee kypsennyksessä. Tuija Veirto/ Yle

Sinimaltoista perunaa on ollu markkinoilla vaaleanpunaista pitempään.

– Sini-violettia Blue Congoa on tullut meille useana vuonna juuri itsenäisyyspäiväksi, muistelee K-Citymarket Launeen Hevi-osaston vastaava Heidi Oijainmaa.

Hän uskoo, että punainen peruna saattaisi kiinnostaa ostajia myös.

– Esimerkiksi Rosamunda on kyllä kuoreltaan vaaleanpunainen, mutta siinä on vaalea sisus. Kokonaan punainen olisi hyvä lisä valikoimiin juuri näin joulun alla.

Sinimaltoinen Blue Congo on ollut markkinoilla jo pitempään. Juha-Petri Koponen/ Yle

Pinkkiä kalan kaveriksi

Väriperunan viljelyalat ovat pieniä ja menekki vähäisen tarjonnakin takia marginaalista vaaleamaltoisiin verrattuna. Perunantuottajien arvioiden mukaan kulutus on alle prosentin luokkaa perunoiden kokonaiskulutuksesta.

Tuottajilla on kuitenkin nousevaa kiinnostusta kehittää ja tuoda uusia, värillisiä lajikkeita markkinoille, pontimena muun muassa lupaavat tutkimustulokset mahdollisista terveysvaikutuksista. On muun muassa selvinnyt, että väriperunoissa on runsaasti samoja ainesosia kuin marjoissa.

Äkkiseltään perunan erilainen väri saattaa kummaksuttaa kuluttajaa, mutta myös innostaa kokeilemaan.

Helena Parviainen kokeili pinkkiä perunaa ruokapöydässä ja yllättyi mausta. Juha-Petri Koponen/ Yle

Lahtelaista Helena Parviaista pinkki peruna kiinnosti erityisesti värin takia, mutta maku tuotti yllätyksen.

– Tarjosin vaaleanpunaisia kuoriperunoita kalan kanssa ja annoksesta tuli oikein nätti. Kuvittelin, että peruna olisi ollut makeampi, mutta perusperunaltahan se maistui.

