SDP:n imago sukelsi jo ennen pahinta Posti-sotkua, luottamus perussuomalaisiin vahvistunut selvästi – uusin puoluebarometri karu hallitukselle

Hallituspuolue keskustan imago on surkeassa jamassa eikä puheenjohtajan vaihdos ole tilannetta parantanut.

Kansalaisten luottamus pääministeripuolue SDP:hen on heikentynyt nopeasti.

Tämä käy ilmi uusimmasta puoluebarometristä, joka on toteutettu jo ennen kuin Posti-vyyhti asetti Antti Rinteen (sd.) aseman pääministerinä vaakalaudalle. Kysely tehtiin marraskuun alkupuolella.

Rinteen asema hallituksen johdossa muuttui maanantaina entistä tukalammaksi, kun keskusta asetti Rinteen mahdollisuudet jatkaa pääministerinä kyseenalaiseksi. SDP vastasi, että sillä on täysi luottamus Rinteeseen.

SDP on pudonnut uusimmassa puolueiden imagovertailussa neljännelle sijalle, kun se vielä viime keväänä ennen eduskuntavaaleja oli vertailun ykkönen.

Muutokset SDP:n imagossa ovat melko pieniä, mutta silti PS, vihreät ja kokoomus kiilasivat kyselyssä sen edelle.

Samaan aikaan kun kansalaisten luottamus demareihin on vähentynyt, on perussuomalaiset onnistunut kiillottamaan imagoaan selvästi. Jussi Halla-ahon johtama puolue nousi kertaheitolla viidenneltä sijalta imagotutkimuksen kärkeen.

Viimeksi PS oli imagotutkimuksessa kärjessä syksyllä 2010 eli ennen ensimmäistä suurta vaalivoittoa, “jytkyä”.

Puolueiden imagoa selvitetään säännöllisesti osana puoluebarometritutkimusta, jonka toteuttaa markkinatutkimusyritys Kantar TNS.

Puolueet saivat uusimman kyselytutkimuksen tiedot käyttöönsä viime viikolla. Puolueiden sisäisiin tarpeisiin tehty yleisötutkimus vuotaa usein ennemmin tai myöhemmin myös tiedotusvälineiden haltuun.

Yle sai tiedot uusimmasta tutkimuksesta maanantaina.

Imagotutkimus on kylmä suihku jo muutenkin uskottavuutensa takia vaikeuksissa olevalle hallitukselle.

Viidestä hallituspuolueesta kolme on imagovertailun hännillä eli keskusta, vasemmistoliitto ja SDP.

Heikoimmat arviot uusimmassa kyselyssä sai keskusta, joka vajosi hännänhuipuksi jo Juha Sipilän pääministerikauden loppupuolella.

Ainoa hallituspuolue, joka menestyy tutkimuksessa, on vihreät.

Touko Aallon lyhyt kausi puolueen johdossa söi vihreiden imagoa, mutta puheenjohtajan vaihtaminen ensin Pekka Haavistoon ja sitten Maria Ohisaloon palautti puolueen pian tutkimuksen kärkisijoille. Nyt vihreät sijoittui viime kevään tapaan toiseksi.

Luottamus SDP:hen horjuu

Posti-kiistan takia suuriin vaikeuksiin joutuneelle SDP:lle barometri on karua luettavaa.

Yhä useamman kansalaisen luottamus demareihin on heikentynyt ja tämä on tapahtunut verraten nopeasti puolueen valtaannousun jälkeen. SDP ehti olla imagoltaan ykkönen viime vuoden syksystä tämän vuoden kevääseen.

Viime keväänä 24 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että luottamus SDP:hen on vähentynyt. Tänä syksynä näin vastanneiden määrä on noussut 34 prosenttiin. Lukema on sama kokoomuksella.

Tukalin tilanne on kuitenkin keskustalla, sillä peräti 40 prosenttia vastanneista katsoo, että luottamus puolueeseen on vähentynyt. Tosin luku oli aiemmin vielä pari pykälää huonompi.

Kyselyn mukaan suurimmat hallituspuolueet SDP ja keskusta kärsivät myös johtajiensa heikosta vetovoimasta.

Keskusta vaihtoi puheenjohtajansa Juha Sipilästä Katri Kulmuniin syyskuun alussa, mutta sekään ei ole tuonut helpotusta.

Keskustajohdon kokee vetovoimaiseksi vain seitsemän prosenttia vastaajista.

Juuri paremmin ei mene Rinteen vetämällä SDP:llä, sillä demarijohdon vetovoima puhuttelee vain kahdeksaa prosenttia kansalaisista.

Puoluejohdon vetovoima henkilöityy usein suoraan puheenjohtajaan, sillä harva kansalainen pystyy nimeämään useita henkilöitä edes suurten puolueiden johtopaikoilta.

Ylivoimaisesti eniten asemiaan on parantanut perussuomalaiset. Kyselyyn vastanneista 26 prosenttia arvioi Jussi Halla-ahon joukkoineen vetovoimaiseksi.

Li Anderssonin johtama vasemmistoliitto oli aiemmin tämän vertailun ykkönen. Nyt vasemmistoliiton johtoa pitää vetovoimaisena 22 prosenttia.

Puoluejohtoa arvioidaan barometrissä myös taitavuuden perusteella ja tässä vertailussa karuimmat lukemat saavat keskusta ja demarit.

Peräti 37 prosenttia vastaajista arvioi keskustan johdon taitamattomaksi, demarien osalta vastaava luku on 34.

Taitavuutensa perusteella parhaiten vertailussa menestyvät vasemmistoliitto ja kokoomus.

Perussuomalaisilta salamanousu kärkeen

Perussuomalaisten nousu imagovertailun kärkeen johtuu monesta tekijästä. Kansalaisten suhtautuminen puolueeseen on muuttunut myönteisemmäksi, arvioitiin asiaa melkein minkä tahansa ominaisuuden perusteella.

Muihin puolueisiin verrattuna PS:n linja on kansalaisten mielestä selkeä ja helposti hahmotettava.

Barometriin vastanneista 36 prosenttia pitää perussuomalaisten linjaa selkeänä, muilla puolueilla vastaava luku on tuntuvasti heikompi: vihreät 22 prosenttia, kokoomus 21, vasemmistoliitto 20, SDP 12 ja keskusta 10.

PS on ollut profiililtaan selkein puolue jo ennen tätä syksyä, mutta nyt perussuomalaiset on nykäissyt selvän etumatkan muihin puolueisiin.

Kansalaisten mielestä perussuomalaiset kertoo myös rehellisesti, mitä puolue tavoittelee.

Näin perussuomalaisista ajattelee 38 prosenttia kansalaisista, muut puolueet ovat tässäkin kaukana PS:n lukemista: vihreät 22 prosenttia, vasemmistoliitto 19, kokoomus 15, SDP 14 ja keskusta 10.

Puoluebarometri valaisee hyvin niitä tekijöitä, joiden vuoksi perussuomalaiset on menestynyt viime aikojen kannatuskyselyissä.

Sekä Ylen että Helsingin Sanomain viime mittauksissa PS on ollut selvästi suurin puolue.

Ylen kuukausi sitten julkaisemassa tutkimuksessa puolue sai 23 prosentin kannatuksen. HS:n gallupissa viime viikolla (siirryt toiseen palveluun) perussuomalaisten suosio nousi 22,4 prosenttiin.

Suurimpien puolueiden tilaamassa puoluebarometrissä selvitetään kansalaisten mielikuvia puolueista 15:llä eri mittarilla. Niiden avulla kuusi suurinta puoluetta sijoitetaan paremmuusjärjestykseen.

Uusimpaan tutkimukseen on haastateltu noin 1 300:aa henkilöä marraskuun alkupuolella ja tutkimuksen virhemarginaali on 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.

