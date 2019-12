Kenellä on Linnan juhlien upein puku? Äänestä suosikkiasi Yle.fi-sovelluksessa

Suomen 102-vuotisjuhlat huipentuvat tasavallan presidentin juhlavastaanottoon tänään illalla.

Linnan juhliin on tänä vuonna kutsuttu 1700 vierasta ja juhlien teemana on tieto. Itsenäisyyspäivän vastaanotto on myös vuoden suurimpia pukujuhlia, ja usein puvut nousevat puheenaiheeksi.

Voit äänestää omia suosikkipukujasi Yle.fi-sovelluksessa tykkäämällä eli antamalla sydämiä suosikeillesi. Ilmaisen sovelluksen voi ladata täältä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Viime vuonna yleisön suosikki oli Anna Puun puku.

Poptähti Anna Puun puku äänestettiin viime vuonna Linnan upeimmaksi sekä Ylen että MTV:n äänestyksessä. Puu sai Yle.fi-sovelluksen kautta 9 567 ääntä. Asu oli suunnittelija Teemu Muurimäen käsialaa. Anna Puun seuralaisena Linnassa oli puoliso Jukka Immonen. Yle

Puvuista ei tarvitse valita yhtä mielestä, voit äänestää useampia. Yhtä pukua voi äänestää vain kerran.

Äänestys alkaa perjantaina 6.12. noin kello 20.15.

Äänestys jatkuu klo 23.30 asti ja tulos uutisoidaan sekä Ylen nettisivuilla että Linnan jatkoilla.

Reaaliaikainen tulos näkyy myös koko ajan äänestyksen yhteydessä Yle.fi-sovelluksessa.

Yle välittää Linnan juhlat suorana televisiossa, radiossa ja verkossa.

Netissä voit seurata itsenäisyyspäivän viettoa ja Linnan juhlia osoitteessa Yle.fi ja Yle.fi-applikaatiossa. Sieltä löydät myös Linnan juhlien suorat lähetykset.

