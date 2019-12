MOT: Kouvolasta lähti Kiinaan liki tyhjiä kontteja – se kannatti, koska Kiina maksoi niin hyvin

Kouvolan kaupunki neuvotteli vuosia suorasta konttijunayhteydestä Kiinan keskiosissa sijaitsevan Xi’anin kaupungin kanssa. Tänä syksynä Kouvolan päättäjille kuitenkin selvisi, että suurin toivein avattu reitti on hiljentynyt lähes kokonaan.

Ylen MOT selvitti, että Kiinan konttijunien kannattavuus nojaa Kiinan maksamiin tukiin. Tämä on riski, sillä tukien maksamisesta ja suuruudesta päättää Kiina yksin. Kiinan maksama tuki voi jopa puolittaa eurooppalaisten operaattoreiden konttikuljetuksesta maksaman hinnan.

Tällä tavoin Kiina pyrkii lisäämään kauppayhteyksiään Eurooppaan.

Kiina tiukensi tukiehtoja keskellä vuotta

Mittavien tukien innoittamana konttijunien määrä kiinalaisten ja eurooppalaisten kaupunkien välillä räjähti nousuun vuonna 2018.

Pian Kiina kuitenkin huomasi, että tukien turvin sen kaupunkeihin rahdattiin myös tyhjiä kontteja tuhansien kilometrien päästä Euroopasta. Kiinan keskushallinto kiristi tukisääntöjä kesken vuotta 2018. Tukileikkausten seurauksena Kouvolan liikenne alkoi takkuilla.

Lue MOT:n juttu: Kouvolasta rakennettiin suora junayhteys Kiinaan – Kiinan valtio maksoi niin paljon tukea, että raiteilla kannatti kuljettaa liki tyhjiä kontteja

Kouvolan Kiinan-reitin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli vielä kohtalainen. Reittiä operoivan Unytrade-yhtiön toimitusjohtaja Valery Zhukin mukaan Kouvolan ja Kiinan Xi'anin välillä kulki viime vuonna 24 junaa.

Hän myöntää, että koko junaan ei silloinkaan saatu myytyä rahtia.

– Aina junat eivät olleet täysiä. Oli junia, joissa vain kolmasosa tai neljäsosa oli täynnä. Silloin Kiina vielä salli sen, sanoo Valery Zhuk.

Zhukin mielestä pääsyy reitin hiljentymiseen on kuitenkin sellun hinnan lasku ja Kiinan heikentynyt taloustilanne.

Kouvola syyttää Kiinaa

Vaikka Kiinan junat eivät kulje, Kouvola rakentaa niille parhaillaan Suomen pisintä lastausraidetta. Mittavan terminaalin rakentamista on perusteltu nimenomaan Aasian konttiliikenteen kasvulla.

Rakennusprojektin hinta on noin 40 miljoonaa euroa, josta Kouvolan veronmaksajien osuus on liki 30 miljoonaa. Investointi on jättimäinen, sillä Kouvolan kaupungin pitäisi samaan aikaan säästää perustoiminnoistaan noin 20 miljoonaa euroa. Kaupunki on jopa vaarassa ajautua kriisikunnaksi.

Kouvola Innovation sysää vastuun myynnin ongelmista Xi´anille.

– Siellä Kiinan päässä eivät ole onnistuneet saamaan liikennettä tähän suuntaan. Junan pitää olla täynnä molempiin suuntiin, sanoo kehitysjohtaja Simo Päivinen.

Päivisen mukaan reitin seisahtumisessa on kyse alkuvaiheen ongelmista. Kouvola yrittää parhaillaan laajentaa Kouvola-Kiina -junaverkkoa Chengdun kaupunkiin.

Jutun toimittaja on Kirsi Skön.