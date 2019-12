Herätys: Koituuko välikysymys hallituksen kohtaloksi, luottamus perussuomalaisiin vahvistunut, Pisa-tulokset julki tänään

Posti-sotkun jälkimainingit löivät lujaa eilen illalla, kun keskusta ja demarit päätyivät kiistaan pääministeri Antti Rinteen (sd.) asemasta. Keskusta haluaa Rinteen eroavan. Rinne puolestaan aikoo pitää paikastaan kiinni.

Jos puolueiden välille ei synny sopua ennen kello 14:ää, opposition esittämän välikysymyksen käsittelyyn ryhdytään äärimmäisen jännittävissä tunnelmissa. Pahimmillaan tilanne voi johtaa hallituksen kaatumiseen.

Luottamus perussuomalaisiin vahvistunut selvästi

SDP sukelsi imagotutkimuksessa, joka on tehty jo ennen Posti-sotkun kärjistymistä. Henrietta Hassinen / Yle

Kansalaisten luottamus pääministeripuolue SDP:hen on heikentynyt nopeasti. Tämä käy ilmi uusimmasta puoluebarometristä, joka on toteutettu jo ennen Posti-vyyhdin kärjistymistä. SDP putosi uusimmassa puolueiden imagovertailussa neljännelle sijalle, kun se vielä viime keväänä ennen eduskuntavaaleja oli vertailun ykkönen. Samaan aikaan on perussuomalaiset nousi kertaheitolla viidenneltä sijalta imagotutkimuksen kärkeen.

Uudet Pisa-tulokset julki tänään, nyt mitattiin lukutaitoa

Ida-Maria Björkqvist / YLE

Maailman koululaisten osaamista mittaavan Pisa-tutkimuksen tulokset julkistetaan aamupäivällä. Tämänkertaisessa tutkimuksessa keskityttiin 15-vuotiaiden lukutaitoon. Suomi on aiemmissa tutkimuksissa menestynyt hyvin, joskin osaaminen on hiipunut vuosien mittaan.

Sotilasliitto käy juhlakokoukseen riitaisissa merkeissä

Naton juhlakokous pidetään Lontoossa. Facundo Arrizabalaga / EPA

Mitä tulee huippukokouksesta, jossa valtionpäämiehet ovat keskenään eri mieltä tavoitteista ja isäntämaan pääministerikin jännittää, laukooko suurvallan johtaja kärkeviä kommentteja? Naton 70-vuotisjuhlakokous Lontoossa on mielenkiintoinen kulissien takaisten jännitteiden takia, mutta kokoukselta ei odoteta isoja päätöksiä. Nähtäväksi jää, kommentoiko presidentti Donald Trump Britannian tulevien vaalien asetelmia ja kärjistyykö esimerkiksi Ranskan ja Turkin presidenttien suukopu Syyrian tilanteesta.

Illalla alkaa taas sataa

Yle

Tänään on vielä laajalti aurinkoista ja pakkasta. Maan länsiosassa pilvisyys alkaa kuitenkin lisääntyä enteillen lännestä saapuvia sateita. Sadealue yltää illalla länteen ja etenee yön aikana maan yli itään. Sade tulee etelässä räntänä tai vetenä, muualla lumena tai räntänä. Seassa voi olla jäätävää tihkua.

