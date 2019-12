Virkamiehen yllättävä syrjäytys kuohuttaa ulkoministeriön henkilökuntaa: "Meillä on pieni pelon ilmapiiri tällä hetkellä"

Ulkoministeriön konsulipäällikön yllättävä siirto pois tehtävistään kuohuttaa ulkoministeriön henkilökuntaa.

Ilta-Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) ulkoministeriössä olisi kehitelty Operaatio Korpi -niminen suunnitelma, jonka tarkoituksena oli tuoda Syyrian al-Holin pakolaisleirillä olevat suomalaislapset Suomeen ilman äitejään.

IS:n mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr. ) olisi yrittänyt painostaa ulkoministeriön virkamiestä, konsulipäällikkö Pasi Tuomista ottamaan vastuuta tehtävästä, mihin Tuominen ei suostunut. IS:n mukaan tämä olisi ollut yksi syy siihen, miksi Tuominen pari viikkoa sitten syrjäytettiin tehtävistään (siirryt toiseen palveluun).

Tuomisen siirto pitää paikkansa, kerrotaan Ylelle ulkoministeriöstä.

– Siirto pitää paikkansa, mutta syistä ja taustoista tietää vain ministeri itse, kertoo Katja-Marika Puittinen, joka on konsulipalveluiden maahantuloprosessien prosessinomistaja ja Tuomisen suora alainen.

Puittisen mukaan tieto on ollut konsulipalveluiden henkilökunnalle yllätys.

– Yllätys ja negatiivinen sellainen. Tämä on suuri menetys ja iso muutos. Tuominen oli arvostettu virkamies.

Puittisen mukaan Tuomisen siirto on myös erittäin huonosti ajoitettu.

– Meillä on hirveästi kriittisiä hankkeita ja Tuomisella on ollut näissä keskeinen rooli. Suomi on esimerkiksi ottamassa käyttöön uutta kansallista viisumijärjestelmää. Näille hankkeille tulee siten isoja riskejä ja mahdollisia viivästyksiä tämän takia.

Oletteko saaneet ulkoministeri Haavistolta mitään perusteluita siirtoon?

– Emme ole saaneet, emmekä ole pyytäneet. Kuten (Ilta-Sanomien toimittaja) Timo Haapala kirjoitti, meillä on pieni pelon ilmapiiri ministeriössä tällä hetkellä. Siellä tehdään töitä pahemmin kyselemättä. On vähän sellainen tunne, että kuka seuraavaksi?

Haavisto on kiistänyt virkamiehen painostuksen Ilta-Sanomille. Ministeri Haavisto ei ole halunnut kommentoida Ilta-Sanomien tietoja Ylelle. Myöskään Pasi Tuominen ei halunnut kommentoida asiaa millään tavalla.

Lue myös:

IS: Pekka Haavisto yritti junailla Isis-leirin lapset salaa Suomeen – Ulkoasiainvaliokunta sai ministeriltä aivan päinvastaista tietoa