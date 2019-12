Katso suorana kello 20.55: Ulkoministeri Pekka Haavisto kommentoi väitteitä ulkoministeriön virkamiehen painostuksesta

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) järjestää maanantai-iltana kello 21 mediatapaamisen, jossa hänen odotetaan kommentoivan väitteitä ulkoministeriön virkamiehen painostuksesta. Yle näyttää tapaamisen tässä artikkelissa.

Kysymys on siitä, painostiko Haavisto virkamiestä tuomaan Syyrian al-Holin pakolaisleirillä olevat suomalaislapset Suomeen omissa nimissään, vaikka asiasta ei ole poliittista päätöstä.

Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi maanantaina, että Haavisto olisi yrittänyt painostaa ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomista ottamaan vastuun Syyrian al-Holin pakolaisleirillä olevien suomalaislasten Suomeen tuomisesta.

Operaatio Korpi -nimisen suunnitelman tavoitteena oli Ilta-Sanomien mukaan tuoda suomalaislapset Suomeen ilman äitejään. IS:n mukaan Tuominen ei suostunut siihen, että olisi yksittäisenä virkamiehenä ottanut vastuun lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia rikkovasta operaatiosta, josta ei ollut tehty poliittista päätöstä.

Tämä oli IS:n tietojen mukaan yksi syy Tuomisen syrjäyttämiseen tehtävistään pari viikkoa sitten. Haavisto on kiistänyt painostuksen IS:lle.

Ulkoministeriöstä kerrottiin Ylelle maanantaina, etteivät virkamiehet ole saaneet eivätkä edes pyytäneet mitään perusteita Tuomisen siirtoon, ja että se tuli konsulipalveluiden henkilökunnalle yllätyksenä.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunta on vaatinut Haavistolta selvitystä asiasta, ja Haavisto on tulossa valiokunnan kuultavaksi tiistaina. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah (kd.) on myös jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Oikeuskanslerinviraston mukaan Haaviston toiminnasta oli maanantai-iltapäivään mennessä tehty neljä kantelua.

Tehtävistään siirretty konsulipäällikkö Pasi Tuominen ei ole halunnut kommentoida asiaa medialle.

