Ylelle vuodettu muistio: Sirpa Paatero kertoi Postin tes-siirrosta myös pääministerille jo elokuussa – muistio ymmärtää Postin ratkaisua

Yle on saanut käsiinsä omistajaohjausministeri Sirpa Paateron allekirjoittaman muistion Postin tilanteesta SDP:n eduskuntaryhmän, puoluehallituksen ja ministeriryhmän jäsenille. Muistio on lähetetty 29.8., samana päivänä jolloin Posti on tiedottanut pakettilajittelijoiden liikkeenluovutuksesta.

Muistiosta käy ilmi, että Posti on keskustellut päätöksestä valtio-omistajan kanssa. Paatero kertoo itse keskustelleensa Postin henkilöstön asemaan liittyvistä kysymyksistä ay-järjestöjen kanssa ja informoineensa ennalta myös pääministeriä.

Muistiossa omistajaohjausministeri tuntuu ymmärtävän Postin ratkaisua siirtää 700 työntekijää edullisempaan sopimukseen.

– Tilanne on vaikea: toimivia vaihtoehtoja riittävien ratkaisujen löytämiseksi, jotka olisivan yhtiön tai sen omistajan käsissä, ei ole tullut esiin.

Muistiossa Paatero kertoo omistajan edellyttäneen Postilta, että se pehmentäisi asiaa työntekijöiden kannalta. Kahden vuoden siirtymäkauden jälkeen työehtojen ennakoidaan kuitenkin heikkenevän.

Paatero ennakoi työmarkkinahäiriöitä

Paatero ennakoi, että Postin ratkaisut tulevat olemaan puolueelle kova pala.

– Tilanteen voi odottaa herättävän suuttumusta ja pettymystä hallituspuolue SDP:tä kohtaan. Myös työmarkkinahäiriöt ovat todennäköisiä, Paatero ennakoi muistiossa

Ministeri kuitenkin toivoo, että keskustelussa ymmärrettäisiin, ettei Posti pysty itse vaikuttamaan hankalaan markkina- ja kilpailutilanteeseen.

Petteri Sopanen / Yle

– Toivon keskustelussa muistettavan, että tilanteen perussyyt ovat kaikki sellaisia, ettei yhtiöllä tai sen omistajalla ole mahdollisuutta vaikuttaa niihin: kirjevolyymin raju lasku, kilpailun laajentuminen, kilpailijoiden käyttämät edullisemmat työehdot, omistajaohjausministeri toteaa muistiossa.

Paatero sanoo, että omistaja on valmis tarkastelemaan omia vaateitaan yhtiötä kohtaan keväällä. Koska yhtiö toimii kilpailluilla markkinoilla, lähtökohta on, että se tuottaa omistajalleen myös arvoa, ministeri kirjoittaa.

Ministeriä pidettiin tiiviisti ajan tasalla

Paateron luottamuksellinen taustamuistio ajoittuu siis samaan päivään, jolloin Posti tiedotti, että se siirtää 700 henkilöä uuden työehtosopimuksen piiriin.

Ylelle on vuodettu myös toinen muistio, joka on päivätty viime viikolla 25.11. Postin laatimasta muistiosta selviää, että ennen 29.8. tiedotteen julkistamista omistajaohjaus, Paateron erityisavustaja ja Posti ovat työstäneet viestintämateriaaleja tilanteesta yhdessä.

Paateron kanssa oli keskusteltu liikkeenluovutuksesta puhelimessa jo 10.8., ennen kuin Postin hallitus päätti liikkeenluovutuksesta 11. – 14.8. Yksityiskohdista oli keskusteltu kokouksen aikana puhelimessa Postin hallituksen puheenjohtajan ja ministerin välillä.

Omistajan kertomukset muuttuivat

Omistajaohjausministeri Paatero puolestaan piti lehdistötilaisuuden 1.9. Tuolloin hän ilmoitti, että tes-siirrossa otetaan aikalisä. PAU kuitenkin kertoi julkisuuteen tuolloin, ettei se ollut saanut niin sanotusta aikalisästä tarkempia tietoja.

Pääministeri Rinne puolestaa ideoi Helsingin Sanomissa 11.9., että Postin suunnittelemia palkanalennuksia saatettaisiin kompensoida kertakorvauksella.

Postin lakon ja työehtoriidan ratkaisemisen jälkeen Rinne sanoi kyselytunnilla, että Posti ei ollut noudattanut Paateron kieltoa siirtää ihmiset toiseen sopimukseen.

Perjantaina, Paateron erottua Rinne kertoi, että Paatero ei ole noudattanut pääministerin antamia ohjeita siitä, miten Postin omistajaohjausta voidaan tehdä. Rinteen mukaan Paatero ei tuonut tarpeeksi voimakkaasti valtio-omistajan näkemystä asiasta Postille.