Analyysi: Keskusta haluaa syrjäyttää pääministerin, mutta säilyttää hallituspohjan – viiden puolueen koalitio uhkaa hajota

Suomessa on jälleen pääministerikriisi. Sellainen ajaa vankankin enemmistöhallituksen helposti syviin ongelmiin.

Kun Suomen pääministeri eroaa, myös maan hallitus kaatuu. Muodollisesti asia on näin. Käytännössä hallituskoalitio kaatuu nykyisin melko harvoin pääministerin erotessa.

Viime vuosina on usein käynyt niin, että hallituskriisin seurauksena vain pääministeri on vaihtunut toiseen. Täysin sama tai lähes sama hallituskoalitio on jatkanut pienen keskeytyksen jälkeen uuden pääministerin johdolla vaalikauden loppuun.

Nuo “uudet” hallitukset ovat toteuttaneet tunnollisesti myös “kaatuneen” hallituksen ohjelmaa.

Siksi on hieman harhaanjohtavaa, että pääministerin eroa edeltänyttä sekasorron tilaa on monessa tapauksessa kutsuttu hallituskriisiksi. Usein kyse on ollut pikemmin pääministerikriisistä.

Hallitukset ovat entistä lyhytikäisempiä, mutta koalitiot pitkäikäisiä

Keskustajohtaja Katri Kulmuni vaati pääministeri Rinteen eroa epäsuorasti, verhotuin sanakääntein. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Vuonna 2003 Suomessa koettiin raju pääministerikriisi, kun Anneli Jäätteenmäki (kesk.) joutui eroamaan pääministerin paikalta. Tuolloin maan hallituksen puheenjohtajan nuija siirrettiin yksin tein Matti Vanhaselle (kesk.) ja sama koalitio työskenteli vaalikauden loppuun.

Kun Matti Vanhanen itse siirtyi kakkoshallituksensa keulilta kesken kauden perheyritysten liiton palvelukseen vuonna 2010, sama kaava toistui. Pääministeriksi nousi Vanhasen puoluetoveri Mari Kiviniemi (kesk.) ja hallituspohja säilyi muuttumattomana.

Vanhasen ero oli myös puhdas pääministerikriisi, joka liittyi silloiseen vaalirahakohuun.

Jyrki Kataisen (kok.) pääministerin paikalta vetäytyminen ei ollut varsinainen kriisi, mutta hallituksen vaihdosprosessi oli samanlainen kuin pääministerikriiseissä.

Kataisen (kok.) luovuttua pääministeriydestä kesken kauden vuonna 2014 EU:n komissaaripestin vuoksi hänen tehtävänsä peri Alexander Stubb (kok.). Vaihdoksen yhteydessä hallituspohja kapeni hieman, kun vasemmistoliitto irtautui koalitiosta. Mutta Stubbin hallitus toteutti piirulleen Kataisen hallituksen ohjelmaa.

Suomessa on viime vuosina puhuttu paljon siitä, että meillä hallitukset ovat nykyisin pitkäikäisiä ja istuvat yleensä koko hallituskauden. Edellä mainitut esimerkit osoittavat, että hallitukset saattavat nykyisinkin olla lyhytikäisiä, mutta hallituspohjat ovat yleensä koko hallituskauden kestäviä.

Kaikki Antti Rinteen hallitukseen kuuluvat puolueet haluavat hallituskoalition pysyvän koossa. Pekka Tynell / Yle

Sosialidemokraattien uhkapeli saattaa johtaa ennenaikaisiin vaaleihin

Suomi on parhaillaan pääministerikriisin kourissa. Luottamus pääministeriin on murentunut hallituksen sisällä Postin omistajaohjaukseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Tästä huolimatta kaikki Antti Rinteen hallituksessa olevat puolueet haluaisivat nykyisen koalition pysyvän koossa koko hallituskauden ajan.

Keskustan luottamus pääministeriin on kadonnut lähes olemattomiin. Syystä tai toisesta keskusta ei esittänyt eilen sosialidemokraateille yksiselitteistä vaatimusta pääministerin vaihtamisesta.

Vihreätkin puhuvat jo ehdollisesti luottamuksestaan Antti Rinteeseen.

Puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo toteaa Twitterissä: “Vihreät on ollut valmis tukemaan Rinteen jatkamista pääministerinä edellyttäen, että tehdään avoimesti selkoa eduskunnalle kaikista epäselvyyksistä sekä sitoudutaan kehittämään hallituksen toimintatapoja.”

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo oli ulkomailla, kun keskusta ilmoitti epäluottamuksestaan pääministeri Rinteelle. Laura Hyyti / Yle

Keskustan nurkkaan ahdistama Antti Rinne on saanut puolueensa taivuteltua uhkapeliin. Sosialidemokraatit vaativat keskustaa vastaamaan kyllä tai ei yhteistyölle Rinteen kanssa. Demarit penäävät keskustaa myös perustelemaan, miksi puolue on menettänyt uskonsa Rinteeseen.

Yllättäen kärjistynyt pääministerikriisi saattaa muuttua sosialidemokraattien vastahyökkäyksen vuoksi syväksi hallituskriisiksi. Se voi johtaa ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin.

Keskustan pääministerinkaato-operaatio oli huonosti suunniteltu

Pääministeri Antti Rinteeseen kohdistuva epäluottamus on synnyttänyt hyvin poikkeuksellisen tilanteen.

Hallituspuolueiden riitaantuminen saattaa tuoda oppositiossa kärvisteleville perussuomalaisille ja kokoomukselle odottamattoman jättipotin.

Eduskunta alkaa tänään käsitellä kokoomuksen hallitukselle tekemää välikysymystä. Nyt näyttää siltä, että sekä pääministeri että hallitus kaatuvat, jollei keskusta palaa hallitusruotuun ennen välikysymysäänestystä.

Oppositiossa olevan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on vaatinut pääministeri Rinteen eroa Postin omistajaohjausta koskevan kohun seurauksena. Jyrki Ojala / Yle

Tähän keskusta ei operaatiollaan varmasti tähdännyt. Vaikuttaa siltä, ettei puolue ole pohtinut lainkaan sitä, kuinka se voisi antaa välikysymyksessä Rinteelle tukensa, kun puolue on ilmoittanut menettäneensä luottamuksensa häneen?

Ennenaikaiset vaalit olisivat katastrofi sekä sosialidemokraateille että keskustalle. Kummankin puolueen kannatus on alamaissa ja hallituksen kaatuminen kiihdyttäisi kannatusluisua edelleen.

Nykyisen hallituspohjan pelastaa vain keskustan perääntyminen tai Rinteen ero

Jos Antti Rinne eroaa pääministerin tehtävästä ennen välikysymysäänestystä, presidentti pyytää nykyistä hallitusta jatkamaan toimitusministeriönä siihen saakka, kunnes uusi hallitus on nimitetty.

Tuossa tilanteessa kokoomuksen välikysymys jäisi merkityksettömäksi, koska toimitusministeriötä ei voi pistää vastuuseen poliittisen hallituksen ja sen eronneen pääministerin tekemisistä. Uusia vaaleja ei tulisi.

Perussuomalaiset nousevat todennäköisesti maan suurimmaksi puolueeksi, jos keskustan ja SDP:n kiista johtaa ennenaikaisiin vaaleihin. Pekka Tynell / YLE

Nykyisen eduskunnan suurin puolue - sosialidemokraatit - aloittaisi tunnustelut hallituksen muodostamiseksi.

Ne johtaisivat todennäköisesti viiden puolueen hallituksen perustamiseen. Siinä olisivat edustettuina samat puolueet kuin Antti Rinteen nykyisessä hallituksessa.

Näin puolueet Suomessa nykyisin toimivat pääministerikriisin jälkeen. Se on maan tapa.