Putin hyväksyi lain: ulkomailta tuloja saavat toimittajat ovat ulkomaisia agentteja

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut lain, jonka myötä Venäjän viranomaisilla on oikeus määritellä kaikki ulkomailta tuloja saavat toimittajat ulkomaisiksi agenteiksi. Laki astuu voimaan välittömästi.

Lain mukaan kaikkien toimittajien, samoin kuin esimerkiksi blogikirjoittajien tuottama materiaali on merkittävä ulkomaisen agentin toimittamaksi, jos toimittaja on saanut ulkomailta palkkaa, toiminta-avustusta tai stipendejä.

Näiden toimittajien on rekisteröidyttävä Venäjän oikeusministeriössä. Heidän on myös laadittava säännöllisesti raportti, jossa he kertovat rahoituksen lähteen, kohteen, johon raha on käytetty, toimintansa tarkoituksen sekä esimiestensä nimet.

Vastaava laki, joka koskee mediaorganisaatioita ja kansalaisjärjestöjä, astui Venäjällä voimaan jo vuonna 2012.

Venäjän viranomaisilla on oikeus lakkauttaa tiedotusväline, joka rikkoo sääntöä.

Sananvapautta ajavat järjestöt, kuten Amnesty International, Human Rights Watch ja Toimittajat ilman rajoja pelkäävät, että laki rajoittaa sananvapautta Venäjällä entisestään. Se voi toimia myös ciranomaisten työkaluna, jolla opposition tiedotusvälineet vaiennetaan.

Lakia pidetään osittain myös Venäjän vastavetona Yhdysvaltain päätökselle luokitella Venäjän hallitusta lähellä oleva RT-televisiokanava Yhdysvalloissa ulkomaiseksi agentiksi.

Lähteet: AFP, Reuters, Tass