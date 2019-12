Tulipalo poltti lapsilta päiväkodin alta – johtaja pyytää apua: "Nyt nähdään, mitä on lähimmäisenrakkaus"

Lappeenrannan Steinerpäiväkodin aamu alkoi evakkotiloissa. Tulipalo tuhosi päiväkotirakennusta pahoin maanantai-iltana.

Steinerpäiväkodin johtaja Minna Mansikka kertoo, että päiväkodin 27 lapsesta kymmenen siirtyi ainakin tiistaiksi Steinerkoulun iltapäiväkerhon tiloihin. 17 lapsen perheet ovat järjestäneet lastensa hoidon tiistaina omatoimisesti.

– Näin mennään ainakin tänään. Jatkoa mietitään, kun saadaan tämä päivä alkuun, Mansikka lisää.

Mansikka kertoo, että nyt he kaipaavat apua. He tarvitsevat tilat, joihin mahtuu 27 lasta hoitoon.

– Voimme olla tämän viikon Steinerkoulun tiloissa, mutta nämä tilat eivät ole riittävän suuret koko lapsiryhmälle.

Päiväkodilla ei myöskään ole leluja ja muita tavaroita, joita päiväkodissa olevat lapset tarvitsevat.

– Aloitamme tavallaan aivan alusta. Otamme lahjoituksia vastaan. Nyt nähdään, mitä on lähimmäisenrakkaus ja auttamishalu, sanoo päiväkodin johtaja Minna Mansikka.

"Liekit loimottavat toisen kerroksen ikkunoista"

Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen maanantai-iltana kello 17.40 Lappeenrannan Steinerpäiväkoti Tontuntupaan.

Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Toni Jaako kertoo, että hälytys tehtiin vastapäisestä kerrostalosta.

– Vastapäisestä kerrostalosta soitettiin, että liekit loimottavat toisen kerroksen ikkunoista. Lähdimme sammuttamaan isolla pelastusjoukkueella isoa rakennuspaloa, Jaako kertoo.

Steinerpäiväkoti toimii vanhassa, suojellussa varuskuntasairaalan talousrakennuksessa Lappeenrannan keskustassa. Talo on vuodelta 1890. Rakennus on osa Lappeenrannan historiallista varuskunta-aluetta ja on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

– Sammutustyöt havaittiin heti haastaviksi, koska rakennuksen toinen kerros on rakennettu hirrestä. Eristeissä on käytetty ajan hengen mukaisesti sammalta, purua ja hiekkaa, Jaako kertoo.

Kun Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen Lappeenrannan Steinerkoululle, liekit löivät jo rakennuksen toisen kerroksen ikkunoista.

Rakennus oli tyhjillään

Päiväkoti oli tulipalon syttymishetkellä tyhjillään. Henkilökunta oli poistunut rakennuksesta noin tuntia ennen kuin pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta.

Henkilövahinkoja tai vaaraa ympäröiville rakennuksille ei aiheutunut, mutta itse päiväkoti kärsi pahoja vaurioita.

Palo oli päässyt leviämään yläpohjan eristeisiin, joten sammutustyöt kestivät tiistaiaamuun saakka.

Aamun valjetessa palopaikalta paljastuivat noesta mustat tiilet ja avatut ikkunat. Pihalla on palanutta tavaraa. Sammutustyöissä käytetty vesi on jäätynyt maahan.

Kiinteistön omistaja Senaatti-kiinteistöt tekee rakennuksessa jälkivartiointia ja varmistaa, ettei purussa ja sammalissa ole palopesäkkeitä.

– Pelastuslaitoksen lisäksi poliisi tutkii syttymissyytä, koska kyseessä on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Päiväkodin käyttäjät haastatellaan, Jaako kertoo.

Vahvat rakenteet

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Toni Jaako arvioi, että tulipalo on syttynyt todennäköisimmin yhdessä huoneessa. Se on palanut vesikattoon eli peltipintaan saakka.

– Yleinen syttymissyy tällaisessa palossa on esimerkiksi sähkölaitteen vikaantuminen, Jaako kertoo.

Koko rakennus on kärsinyt mittavista vesi- ja savuvahingoista.

Saako rakennuksesta vielä päiväkodin?

– Rakennuksen perusrakenteet ovat vahvat. Alaosa on punaista muurattua tiiltä ja yläosa on vahvaa hirttä. Uskon, että rakennuksesta tulee vielä käyttökelpoinen, Jaako sanoo.

Päiväkotitilat tulossa myyntiin

Senaatti-kiinteistöjen mukaan rakennuksen tulevaisuus riippuu siitä, millaiset vauriot tulipalo aiheutti. Senaatti-kiinteistöt odottaa ensin, että poliisi saa valmiiksi omat tutkimuksensa.

– Sen jälkeen tutkimme, kuinka vakavia vaurioita rakennukseen tuli ja onko jotain tehtävissä, aluejohtaja Jyrki Reinikainen Senaatti-kiinteistöistä sanoo.

Päiväkoti ja sen vieressä oleva entinen varuskuntasairaala ovat joka tapauksessa tulossa myyntiin vuonna 2020, sillä valtiolla ei ole rakennuksille käyttöä. Varuskuntasairaala on jo tyhjillään.

Alueelle laaditaan parhaillaan asemakaavaa, jossa rakennukset oli määrä suojella.

Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan palaneen rakennuksen vaihtoehdot ovat tässä vaiheessa korjaaminen tai korvaaminen vastaavalla rakennuksella, jos korjausta ei tutkimusten perusteella voi tehdä.

– Lähtökohta kaavoituksessa on, että rakennusmassa pysyy samankokoisena, Pimiä kertoo.