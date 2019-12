Lapin Kumi laajentaa lisää: Osti rengasliikkeen Lahdesta

Lapin Kumi on laajentanut voimakkaasti viime vuosina. Kuvassa Kemin liike.

Lapin Kumi on laajentanut voimakkaasti viime vuosina. Kuvassa Kemin liike. Lapin Kumi Oy

Lappilainen Lapin Kumi Oy laajentaa Lahteen. Rovaniemeläisyritys on ostanut lahtelaisen Rengastoppi Oy:n liiketoiminnan. Kauppasummaa ei kerrota.

Viime vuosina Lapin Kumi on aloittanut renkaiden ja rengasalan palvelujen myynnin Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Lahdesta tulee Lapin Kumi Oy:n yhdeksäs toimipiste.

Lahden Renkomäessä toimiva Rengastoppi Oy on perustettu 1979 ja yhtiön palveluksessa on 16 työntekijää. Yhtiön liikevaihto on tänä vuonna arviolta noin 5,6 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kolminkertaistuu

Kaupan myötä Lapin Kumi Oy kasvaa rengasalan valtakunnalliseksi rengasliikeketjuksi.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvumme on ollut ripeää. 2009 liikevaihtomme oli kymmenen miljoonaa euroa ja tänä vuonna tulemme pääsemään 30 miljoonaan. Vuoden 2021 tavoitteemme tulee olemaan 40 miljoonaa euroa, Lapin Kumi Oy:n toimitusjohtaja Ville Ruokanen sanoo tiedotteessa.

Ruokasen mukaan uusia laajentamissuunnitelmia yritykseltä ei ole.

– Meillä ei ole ollut selvää taktiikkaa vaan kaupat ovat tulleet tapetille aina yksi kerrallaan. Joskus olemme olleet itse aktiivisia tai myyjä on ollut aloitteellinen, kuten Lahden tapauksessa, Ruokanen kertoo Ylelle.

Lapin Kumi Oy on vuonna 1947 Rovaniemellä perustettu perheyritys. Uusimman laajentumisen myötä Lapin Kumi työllistää 115 vakituista työntekijää ja vilkkaimpina aikoina yhtiön palveluksessa on lähes 200 henkilöä. Toimitusjohtaja Ville Ruokanen omistaa Lapin Kumi Oy:n setänsä Risto Keskiruokasen kanssa.