Kaikilla on mielipide synnytystalkoista, mutta tiesitkö näitä asioita hedelmällisyysterveydestä?

Syitä syntyvyyden laskuun on etsitty monesta eri näkökulmasta, ja ymmärrys hedelmällisyysterveydestä on niistä yksi.

Tietävätkö ihmiset, mikä kaikki vaikuttaa hedelmällisyyteen?

THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetin mukaan eivät tiedä.

– Kaikki viime vuosina tehdyt tutkimukset antavat sellaisen kuvan, että ihmisten tietämys on puutteellista. Erityisesti miesten tietämys on puutteellisempaa kuin naisten, Klemetti kertoo.

Hedelmällisyyteen vaikuttavat kaikki ne asiat, jotka vaikuttavat hyvinvointiimmekin: unen laatu, painonhallinta, ruokailutottumukset, stressitasot ja liikunta, sekä mahdolliset taudit ja sairaudet.

Kuitenkin kaikkein suurin asia, joka lisääntymiskykyymme vaikuttaa, on ikä.

Ja se on Klemetin mukaan monelle epäselvää.

– Erityisesti näyttää siltä, että ei tiedetä minkä verran ikä vaikuttaa hedelmällisyyteen. Monet arvioivat naisen hedelmällisyyden jatkuvan jopa viiteenkymmeneen vuoteen asti.

Lääketieteen tohtori, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tarja Olkinuora on samoilla linjoilla.

– Hedelmällisyysterveyttä pidetään helposti itsestäänselvänä, ja monet ihmiset ajattelevat tulevansa raskaaksi heti kun haluavat. Kun näin ei välttämättä käykään, tulee pettymyksiä.

Yli 35-vuotiaiden synnyttäjien määrä on noussut tasaisesti. Kerttu Kamula / Yle

Ikä vaikuttaa monin tavoin niin äidin kuin sikiönkin hyvinvointiin

Vaikka lähes jokainen on kuullut tarinoita yli nelikymppisistä ensisynnyttäjistä, ne eivät kuitenkaan ole kovin yleisiä. Noin 4% naisista saa ensimmäisen lapsensa yli neljäkymmentävuotiaana.

Tutkimusten mukaan naisten hedelmällisyys laskee radikaalisti 35 ikävuoden jälkeen. Miesten hedelmällisyys alkaa laskea nelikymppisenä.

Hedelmällisyyden laskiessa spontaanit keskenmenot lisääntyvät. Kerttu Kamula / Yle

Vaikka hedelmällisyys laskeekin radikaalisti vasta 35 ikävuoden jälkeen, paljon tapahtuu jo ennen sitä.

– 30-vuotiailla naisilla jo 43% munasoluista on kromosomaalisesti poikkeavia, kertoo Olkinuora.

Suomalainen rekisteritutkimus (siirryt toiseen palveluun)osoitti, että raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskit alkavat nousta luultua nuoremmilla naisilla. Tutkimuksessa oli mukana ensisynnyttäjiä.

Tutkimuksessa kävi ilmi muun muassa seuraavaa:

Raskausdiabeteksen, avustetun synnytyksen ja keisarileikkauksen riski kohoaa jo 25-vuotiaana.

Riski ennenaikaiseen syntymään ja vauvan alhaiseen syntymäpainoon alkaa tutkimuksen mukaan nousta, kun ensisynnyttäjä on 28-vuotias.

Ensisynnyttäjän ollessa 30 vuotta, riski vauvan joutumisesta teho- tai valvontahoitoon alkaa kasvaa.

Klemetti kuitenkin muistuttaa, että syytä paniikkiin ei ole.

– Suurin osa yli 35-vuotiaiden raskauksista sujuu hyvin, ja heille syntyy terveitä ja ihania lapsia.

Yksittäisen ihmisen riski raskausajan ongelmille on hyvin pieni, mutta väestötasolla tutkimukset kertovat iän vaikuttavan.

Hedelmällisyys alkaa laskea radikaalisti 35-vuotiaana, mutta paljon tapahtuu jo ennen sitä. Jouni Soikkeli / Yle

Ratkaisuna hedelmällisyysneuvonta

Iän ja elintapojen vaikutuksesta hedelmällisyyteen tulee puhua, mutta tiedon ei pitäisi lisätä tuskaa, vaan ratkaista pulma.

– Jos nuoret saisivat riittävästi hedelmällisyyttä koskevaa tietoa, hedelmällisyysneuvontaa ja seksuaalikasvatusta lapsesta ja nuoresta lähtien, meidän ei edes tarvitsisi miettiä, milloin tai missä iässä tulevien vanhempien on syytä ryhtyä asioita pohtimaan. Se tiedettäisiin, toteaa Klemetti.

Olkinuoran mielestä hedelmällisyysterveydestä on luontevaa ja helppoa puhua esimerkiksi lääkärin vastaanotolla.

– Ihmisten yksityisyyttä tulee kunnioittaa, ja vastaanotolla siitä on helppo huolehtia. Kokemukseni mukaan tietoa myös otetaan mielellään vastaan.

Valistamisen ja opettamisen lisäksi hedelmällisyyden arvostaminen ja suojeleminen tulisi Olkinuoran mukaan näkyä terveydenhuollon kaikissa vaiheissa.

– Hedelmällisyys tulisi pitää mielessä aina, kun ihmistä hoidetaan. Hoitoratkaisut eivät saa olla epäsuotuisia hedelmällisyyden kannalta.

Noin 25-vuotiaana on hyvä pohtia, haluaako joskus lapsia. Päälle kaksikymmenvuotiaalla kaikkein hedelmällisin ikä on jo takana. Kristiina Lehto / Yle

Lastensaantia voi pohtia jo varhain

Klemetin mukaan kaikkien on hyvä huolehtia hedelmällisyydestään, ja pohtia jo noin 25-vuotiaana, haluaako mahdollisesti joskus lapsen tai lapsia. Tuolloin on hyvä olla tietoinen, että paras hedelmällisyys on jo takana, mutta edessä on vielä kymmenen hyvän hedelmällisyyden vuotta.

Myös mahdollisia hedelmällisyyshoitoja tulisi miettiä etukäteen.

– Viimeistään 35-vuotiaana olisi hyvä kysyä itseltään haluanko lapsia ja jos en saa niitä luonnollisesti, olenko valmis hedelmöityshoitoihin. On hyvä tietää, että myös hoitojen onnistuminen laskee iän myötä, Klemetti kertoo.

Olkinuora on samoilla linjoilla.

– 25-vuotiaana voi jo tarkistaa, onko oma tilanne hedelmällisyyden kannalta normaali. Ja 35-vuotiaana olisi hyvä saada tiedot oman hedelmällisyyden tilasta.

Asiaa ei kuitenkaan kannata pohtia liikaa, tai ainakaan stressaantua siitä.

– Tarkka elämän suunnittelu lisää ahdistusta ja stressiä. Joskus mahdollisuus lapsen saamiseen tulee vasta vanhempana ja voi silloinkin onnistua erittäin hyvin, sanoo Klemetti.

Aina tiedostaminen ja kaiken tekeminen suositusten mukaan ei riitä. Vaikka hedelmällisyysterveydestään pitäisi kuinka hyvää huolta, se ei takaa että saa lapsia.

– Valittettavasti osa ei onnistu nuorempanakaan ja suree tahatonta lapsettomuuttaan. Heitä tällainen keskustelu voi ärstyttää ja surettaa, muistuttaa Klemetti.

