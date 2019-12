Tukholmassa järjestetään suuri hyväntekeväisyyskonsertti Aviciin muistolle tänään – Areena näyttää suorana

Aviciin muistokonsertti on ollut Ruotsin mediassa viime päivinä hyvin esillä. Sitä on kutsuttu "historialliseksi jättikonsertiksi", jossa esiintyvät muun muassa David Guetta, Kygo, Aloe Blacc, Amanda Wilson, Otto Knows, Rita Ora sekä Queen-yhtyeen nykyinen solisti Adam Lambert.

Konsertin 55 000 lippua myytiin loppuun alle tunnissa ja sen tuotto ohjataan suoraan mielenterveysongelmien vastaiseen ja itsemurhia ehkäisevään työhön. Avicii eli Tim Bergling teki itsemurhan vain 28-vuotiaana viime vuoden huhtikuussa Omanin pääkaupungissa Masqatissa.

– Tästä tulee tunteellinen konsertti, ranskalainen DJ-tähti David Guetta kertoi äskettäin ruotsalaisen uutistoimiston TT:n haastattelussa.

– Keskitymme hänen elämänsä ja musiikkinsa kunnioittamiseen. Aviciin musiikki on hyvin elämäniloista joten luulen, että hän olisi itsekin halunnut tämän olevan konsertin lähtökohta.

Guetta ja Avicii tekivät ensimmäisen kerran yhteistyötä vuonna 2012 Sunshine-biisillä. Guettan mukaan Avicii onnistui uudistamaan tanssimusiikkia seuraavana vuonna julkaistulla True -debyyttialbumillaan.

– Kun kuuntelin levyä ensimmäisen kerran ajattelin, että tämä on jotakin suurta. Avicii kirjoitti itsensä saman tien historiaan.

Aviciin suosio Ruotsissa on edelleen valtaisaa. Kuva Belfastista elokuussa 2016. Mark Winter / Shutterstock / AOP

Isä ylistää konserttia

Aviciin isä Klas Bergling on ollut konsertin tiimoilta äärimmäisen tyytyväinen.

– Tunnen suurta kiitollisuutta kaikkia tahoja kohtaan, jotka ovat tässä tapahtumassa mukana, hän totesi äskettäin.

The Rolling Stones -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Bergling kertoo, että Avicii Tribute Concert For Mental Health Awareness -konsertin tarkoituksena on nimenomaan kiinnittää huomiota mielenterveysongelmiin.

– Tarvitsemme uusia käytäntöjä, jotta voimme havaita riskit ajoissa ja ehkäistä itsemurhia – erityisesti nuorten keskuudessa.

Kuukausi sitten Bergling antoi amerikkalaiselle CBS Newsille haastattelun (siirryt toiseen palveluun), joissa hän paljasti Aviciin kärsineen mielenterveysongelmista jo teini-ikäisenä ja käyneen psykiatrin vastaanotolla 14-vuotiaana.

– Kun sinulla on lapsi, joka voi huonosti, sitä yrittää tehdä kaikkensa, jotta hän paranisi. Veimme Timin psykiatrin vastaanotollle, ja tämä tapaaminen sai hänet voimaan hieman paremmin, hän sanoo haastattelussa.

Paniikkihäiriöistä kärsinyt Avicii lopetti ilmeisen raskaat kiertueet ja konsertoimisen vuonna 2016 ja keskittyi musiikin tuottamiseen. Klas Berglingin mukaan juuri tämän takia hänen poikansa piristyi huomattavasti ja ryhtyi myös kuntoilemaan.

– Itsemurha oli meille valtava sokki. Luulimme, että hän oli menossa parempaan suuntaan.

Avicii ( Tim Bergling) esiintymässä Balaton Sound- festivaalilla Unkarissa 2013. Balazs Mohai / EPA

Esiintyi Carl Philipin ja Sofian häissä

Expressen-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) muistokonserttiin osallistuvat myös prinssi Carl Philip ja hänen puolisonsa Sofia, joiden läheinen ystävä Avicii oli.

DJ-tähti esiintyi pariskunnan aamukuuteen kestäneissä riehakkaissa häissä vuonna 2015 ja villitsi juhlayleisön niin hyvin, ettei häntä meinattu päästää ollenkaan pois lavalta.

Lokakuussa Aviciista tehtiin myös vahanukke (siirryt toiseen palveluun) New Yorkin Madame Tussaudiin. Vahanukkea suunniteltiin yhdessä Aviciin perheen kanssa ja siinä on pyritty kuvaamaan tähti sellaisena, kuin hänet esiintymisareenoilta muistetaan: lippis väärinpäin päässä, leveästi hymyilevänä, toinen käsi huitomassa ilmaa ja toinen mikserillä.

– Ei ole vaikeaa todeta, että Avicii on yksi aikakautemme ikonisimmista muusikoista, toimitusjohtaja Tom Middleton New Yorkin Madame Tussaudista sanoo.

Aviciin vahanukke seisoo nyt Taylor Swiftin, Rihannan, Justin Timberlaken, Ed Sheeranin ja muiden 2010-luvun musiikkisuuruuksien vieressä.

Avicii tunnetaan myös hyväntekeväisyystyöstään. Hän luovutti vuonna 2012 House of Hunger -kiertueen koko tuoton, lähes miljoona euroa, amerikkalaiselle Feeding America -järjestölle.

Avicii eli Tim Bergling kuoli 20. huhtikuuta 2018. AOP

Supersuosio jatkuu Ruotsissa

Ruotsissa Aviciin suosio on edelleen valtaisaa, minkä jättikonserttikin kertoo. Spotifyn äsken julkistamien tietojen mukaan Aviciin SOS on naapurimaamme tämän vuoden soitetuin Spotify-kappale. Lisäksi Avicii on Spotifyssa Ruotsin toiseksi soitetuin artisti.

Avicii Tribute Concert For Mental Health Awareness -konsertti nähdään Yle Areenassa suorana ja suomeksi selostettuna tänään torstaina kello 22.00-00.15. Selostajina toimivat YleX:n Jani Kareinen ja DJ Orion eli Juska Wendland.

Yle TV2 esittää suomeksi selostetun version lauantaina 7.12. klo 22.10 ja uusintana keskiviikkona 11.12. klo 22.25. Areenassa konsertti lähetetään suorana 5.12. ja on katsottavissa tallenteena 15.12. asti.

