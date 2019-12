Itsenäisyyspäivän paraatin ohimarssissa telaketjujen melskettä, Hornetien jylinää – ja kavioidenkopsetta: katso suorana klo 12.55

Itsenäisyyspäivän paraatin ohimarssissa nähdään harvinainen 30 ratsukon osasto, joka on suurin sitten viime sotien.

Ylen paraatilähetykset Tampereella 6.12. järjestettävää itsenäisyyspäivän valtakunnallista paraatia voi seurata suorana Ylen kanavilta. Paraatikatselmus: Suorat lähetykset Yle Areenassa ja Radio Suomessa kello 11.55 alkaen.

Ohimarssi: Suorat lähetykset TV1:ssä, Yle Areenassa ja Radio Suomessa kello 12.55 alkaen.

Koostelähetys: TV1:ssä ja Yle Areenassa kello 17.10 alkaen.

Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati huipentuu kello 13 alkavaan ohimarssiin. Panssariprikaatin Tampereella järjestämässä paraatissa marssii noin tuhat henkilöä, mukana on runsaasti panssarikalustoa, perinteiset ylilennot ja erikoisuutena suuri ratsuosasto.

Paraatin moottoroidussa osassa esitellään Panssariprikaatin, Porin prikaatin ja Karjalan prikaatin iskuvoimaisinta kalustoa: mm. Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunuja ja "Moukarinakin" tunnettu K9 Thunder -panssarihaupitsi.

Sateinen sää supistanee ylilentoja

Ohimarssin ylilentoihin osallistuu säävarauksella neljä ilma-alusta. Ilmavoimista mukana on kaksi F/A-18 Hornet -hävittäjää, jotka tekevät ylilennon 300 metrin korkeudella 600 kilometrin tuntinopeudella. Maavoimien ylilentoon osallistuu puolestaan kaksi NH90-kuljetushelikopteria. Lentosuunnitelmassa alun perin olleet Hawkit ja MD500-helikopterit jäävät sen sijaan tällä tietoa sateisen sään takia maahan.

Todellisia hevosvoimia on luvassa vielä ohimarssin lopussa, kun 30 hevosen ratsuosasto tuo harvinaisen lisän marssijoukkoihin. Puolustusvoimien mukaan paraatin ratsukkokokoonpano on suurin sitten viime sotien. Tampereen seudun ratsuväen killan asettamassa ratsuosastossa on pääasiassa suomenhevosia.

Ohimarssin Tampereen valtatiellä ottaa vastaan Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö Timo Rotonen seurassaan sotaveteraani Timo Salokannel ja Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.).

