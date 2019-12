"Auto lattiasta kattoon asti täynnä" – jättilasti nuuskaa toi ehdollista vankeutta ja sakkoja

Ison nuuskalastin tuominen Ruotsista Suomeen on tuonut ehdolliset vankeustuomiot ja sakot nuorille miehille.

Tulli pysäytti miehet Torniossa viime huhtikuussa, kun miesten farmariauto oli lattiasta kattoon täynnä nuuskaa. Auton pysäyttänyt tullimies oli kertonut kiinnittäneensä huomiota autossa näkyviin nuuskalaatikoihin.

Nuuskaa löytyi autosta yhteensä runsaat 53 kiloa yli sallitun tuontirajan. Tuontiraja on yksi kilo per henkilö vuorokaudessa.

Parikymppiset miehet olivat lähteneet Tampereelta Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan ostamaan nuuskaa.

Miehet kiistivät toimineensa yhdessä. He kertoivat oikeudessa ostaneensa omat nuuskansa omilla rahoillaan. Autolla kolmikko kertoi yllättyneensä siitä, kuinka paljon heillä oli nuuskaa yhteensä hankittuna. "Auto oli tupaten täynnä nuuskaa", kuten yksi syytetyistä kertoi.

Ei yhteisiä ostoaikeita

Toinen syytetty kertoi, että he olivat menneet hätiköiden kauppaan ja toimineet tyhmästi, sillä he eivät suunnitelleet yhtään, paljonko kukin ostaisi nuuskaa. Jos he olisivat suunnitelleet yhteisiä ostoaikeita, he olisivat ostaneet nuuskaa paljon vähemmän ja niin, etteivät nuuskalaatikot olisi näkyneet auton ikkunoista, yksi syytetyistä sanoi.

Lapin käräjäoikeus uskoi, että miehet olivat toimineet itsenäisesti, jolloin heidän voidaan katsoa olevan vastuussa ainoastaan myöntämästään nuuskan määrästä. Käräjäoikeus katsoi miesten syyllistyneen salakuljetukseen ja veropetokseen.

Isoimmat lastit eli 22,3 kiloa ja 20,5 kiloa tuoneet kaksi miestä tuomittiin 70 päiväksi ehdolliseen vankeuteen. Pienimmän, 12,2 kilon nuuskaerän tuonut sai 90 päiväsakkoa, joista tuli maksettavaa 540 euroa.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä voi valittaa ylempiin oikeusasteisiin.