Maksuton ehkäisy alkoi Turussa, ajanvarauspuhelimet käyvät kuumina – ilmaista ehkäisyä tarjoaa jo viitisenkymmentä kuntaa

Ilmainen ehkäisy on iso apu monelle nuorelle.

Ilmainen ehkäisy on iso apu monelle nuorelle. Paula Collin / Yle

Alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

Turun ehkäisyneuvolan ajanvarauspuhelimeen tuli maanantain aikana 158 soittoa – kolme kertaa sen verran kuin normaalipäivänä.

Syynä oli maksuton ehkäisy, joka käynnistettiin Turussa joulukuun alussa.

Jatkossa kaikki turkulaiset alle 25-vuotiaat saavat ilmaiset ehkäisypillerit, ehkäisylaastarin tai ehkäisyrenkaan vuodeksi, kun aloittavat raskauden ehkäisyn ensimmäistä kertaa. Pitkäkestoisen ehkäisyn, eli hormoni- tai kuparikierukan tai ehkäisykapselin saavat kaikki alle 25-vuotiaat ilmaiseksi.

Kondomeja jaetaan niitä tarvitseville, sukupuolesta riippumatta.

– Näemme tärkeänä tukea nuorten seksuaaliterveyttä ja ehkäistä ei-toivottuja raskauksia. Maksuton ehkäisy tuo tasa-arvoa ja tavoittaa kaikki, sanoo ehkäisevien terveyspalveluiden johtaja Tuula Cornu Turun kaupungilta.

Iso juttu opiskelijalle

Kuten ajanvarausmääristäkin voi todeta, turkulaiset ottivat uudistuksen ilolla vastaan. Etenkin monelle opiskelijalle maksuton ehkäisy on iso asia.

Yksi ensimmäisten joukossa aikaa varanneista oli Neea Laine. Hän oli saanut ajan kuukauden päähän, koska kiireellistä tarvetta ei ollut.

– Pienituloiselle opiskelijalle tämä on tosi tärkeä juttu. Ja varsinkin, koska ehkäisy jää usein naisille, on hyvä että siihen saa tukea, Laine sanoo.

Samoilla linjoilla ovat myös Venla Kilpeläinen ja Vilma Karjalainen.

– Ehkäisy kuuluu monen nuoren elämää ja on pakollinen asia, josta on tärkeä pitää huolta. On hienoa, että sitä tuetaan, Kilpeläinen sanoo.

– Teiniraskaudet ovat aika yleisiä ja johtavat abortteihin, jotka vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin. Kaikilla nuorilla ei ole varaa ehkäisyyn, Karjalainen pohtii.

Neea Laine, Vilma Karjalainen ja Venla Kilpeläinen iloitsivat maksuttomasta ehkäisystä. Paula Collin / Yle

Abortit vähentyneet

Maksuton ehkäisy on yleistynyt Suomessa viime vuosien aikana. Arviolta 50–60 suomalaiskuntaa tarjoaa jo ilmaista ehkäisyä nuorille, kukin omanlaisinsa ehdoin.

Kokemukset ovat olleet hyviä. Esimerkiksi Vantaalla on jo vuodesta 2013 tarjottu ilmaiseksi ensimmäinen pitkäaikainen ehkäisin eli kierukka tai ehkäisykapseli. Tämän jälkeen alle 20-vuotiaiden raskaudet vähenivät kolmessa vuodessa kolmanneksella.

THL puolestaan on arvioinut, että maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen on koko Suomen tasolla vaikuttanut raskaudenkeskeytysten määrään. Vuonna 2018 abortteja tehtiin Suomessa vähiten raskaudenkeskeytyksiä koskevan lainsäädännön voimaantulon jälkeen.

Maksuton ehkäisy on kirjattu myös hallitusohjelmaan, mutta vielä toistaiseksi nuoret ovat eriarvoisessa asemassa asuinkunnastaan riippuen.

Kolmasosa valitsee pitkäaikaisen ehkäisyn

Pitkäaikaisten ehkäisymenetelmien suosio kasvaa koko ajan. Kierukan ja ehkäisykapselin käyttöön kannustaa myös Turun maksuton ehkäisy, sillä pitkäkestoiset menetelmät saa maksuttomasti käyttöönsä pidemmäksi aikaa kuin esimerkiksi e-pillerit.

– Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma suosittaa pitkäaikaista ehkäisyä, koska se on varmempi eikä käyttäjästä riippuvainen, Tuula Cornu Turusta sanoo.

Hänen mukaansa jo joka kolmas valitsee pitkäaikaisen ehkäisymenetelmän. Erityisesti hormonikierukoiden suosio on kasvanut.

Lue myös:

Vantaalla teiniraskauksista hävisi kolmannes ilmaisen ehkäisyn myötä – Lääkäri: "Toivon todella, että ihmisillä olisi halu tarkastella tätä asiaa"

Teini-ikäisten raskauksia keskeytettiin viime vuonna huomattavasti vähemmän kuin toissa vuonna

Hallitus lupailee maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille, mutta sille ei ole vielä varattu euroakaan: "Kuka palvelun tuottaa?"