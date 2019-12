Nuorille päätettiin antaa maksuton ehkäisy Lahdessa, mutta lupaus katosi byrokratian syövereihin – Selvitimme, miksi päätöksenteko on niin kankeaa

Alle 25-vuotiaiden maksuttomasta ehkäisystä on tullut Lahdessa esimerkki siitä, kuinka sekavaa päätöksenteko voi kuntayhtymissä olla.

Lahden valtuusto päätti viime vuonna, että se haluaa ehkäisyn maksuttomaksi alle 25-vuotiaille nuorille. Maksuttomuus ei ole vieläkään toteutunut, eikä kukaan tunnu tietävän, minne esitys jäi jumiin.

Lahden palveluista vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Yhtymä torppasi vuosi sitten esityksen maksuttomasta ehkäisystä pienimmällä mahdollisella äänierolla.

Kesän korvalla asia näytti kuitenkin etenevän. Hyvinvointiyhtymän valtuusto totesi, että asiaan palataan kuntayhtymän ja kuntien välisissä palvelusopimusneuvotteluissa syksyllä.

Ei palattu.

Lahden kaupunginvaltuutettu ja hyvinvointiyhtymän hallituksen jäsen Jouni Kaikkonen (vihr.) ihmetteli valtuustossa, mihin esitys oli kadonnut ja miksi Lahden valtuuston tahto ei näy sote-yhtymän päätöksenteossa.

Kaikkosen mielestä näyttää siltä, että valtuuston tahtoa ei pystytä muuttamaan teoiksi.

Vasemmistoliiton Elisa Lientolan mielestä kyseessä on demokratiavaje.

– Meidän vaaleilla valittujen päättäjien pitäisi pystyä päättämään kaupunkilaisten arkisista palveluista, mutta tällä hetkellä talousarviopäätöksen leivotaan mystisissä palvelusopimusneuvotteluissa.

Lahti ei voi päättää muiden kuntien palveluista

Maksuton ehkäisy ei ole edennyt niin kuin piti, myönsi kaupunginjohtaja Pekka Timonen valtuustolle. Hän antaa selityksesi, että Lahti on luovuttanut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun kuntayhtymälle.

Silloin kaupunki ei voi tilata kuntayhtymältä palveluita oman mielensä mukaan. Yhtymässä on muitakin kuntia kuin Lahti.

Kaikki valtuutetut eivät kuitenkaan niele selitystä järjestämisvastuusta. Vaaleilla valitut valtuutetut ovat silti vastuussa palvelujen rahoittamisesta. Lahti on myös hyvinvointiyhtymän selvästi suurin rahoittaja ja omistaja. Mikä on omistajaohjauksen rooli tässä asiassa?

– Lahti ei voi yksin sanella, mitä palveluja yhtymän alueella otetaan käyttöön, sanoo yhtymän hallituksen puheenjohtaja Kari Lempinen (sd.), joka on myös lahtelainen valtuutettu.

Yhtymän on mahdoton vastata kaikkiin toiveisiin, perustelee yhtymän varapuheenjohtaja Sari Niinistön (kok.).

– Me emme pysty yhtymässä ottamaan yhtään ainutta hyvää ja hauskaa toivetta vastaan, joka ei liity lakisääteisten, pakollisten palveluiden järjestämiseen. Niissäkin meillä on vaikeuksia.

Myös valtuutettu ja keskussairaalan entinen johtaja Martti Talja (kesk.) ymmärtää, miksi asiat etenenevät hitaasti.

– Tarvitsemme valmisteluajan. Vuosi tai kaksi on uuden ajatuksen elinkaari, että se lähtee toteutukseen.

Taljan mukaan yhtymä joutuu vaikeaan tilanteeseen, jos kaikki kunnat alkavat tilata erilaisia palveluita. Yhtymä joutuisi kiperän kysymyksen eteen: mitä terveyspalveluja tuotetaan, mitä ei.

Lahti joutuu myös luopumaan joistakin palveluistaan siksi, että yhtymällä ei ole rahaa laajentaa palvelua kaikkiin yhtymän kuntiin. Yksi tällainen palvelu on sosiaalinen luototus, josta Lahti on saanut hyviä kokemuksia yli kymmenen vuoden ajan.

Uusi yritys maksuttomasta ehkäisystä

Lahti ei ole kuitenkaan luovuttanut. Kaupunginhallitus teki uuden päätöksen, jossa se esittää, että hyvinvointiyhtymä ottaisi maksuttoman ehkäisyn käyttöön kaikissa kunnissa ensi heinäkuusta alkaen.

Budjettiin pitäisi varata 140 000 euroa rahaa. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan maksuttomuus toisi heti säästöjä, joten se ei lisäisi kuluja. Asia esitetään yhtymäkokoukselle 16.12.2019.

Jos kaupunki haluaa saada oman toiveensa läpi, pitää sen neuvotella muiden kuntien kanssa ja saada esityksensä tueksi kolme muutakin kuntaa.

Tähän asti päätöksenteko kuntayhtymässä on ollut monivaiheista, sillä yhtymän valtuustossa ovat kuntien näkemysten lisäksi jyllänneet poliittisten ryhmien eri näkemykset.

Siksi yhteistä tahtoa on ollut vaikea löytää. Yksittäisellä kunnallakaan ei välttämättä ole yhtenäistä näkemystä asiasta. Nyt päätöksentekoa on yksinkertaistettu: yhtymävaltuusto on muuttunut yhtymäkokoukseksi, jossa päättäjä edustaa kuntansa kantaa - ei poliittisen ryhmänsä kantaa kuten tähän asti.

– Tämä on politiikkaa. Poliittisessa järjestelmässä kaikilta ristiriidoilta ja poliittisilta erimielisyyksiltä ei vältytä, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén (sd.)

