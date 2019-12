Uusissakin puusilloissa poikkeuksellisia lahovaurioita – syynä lahottajasieni istukkakääpä

Puukantisissa tie- sekä kävelyn ja pyöräilyn silloissa on parin viime vuoden aikana havaittu poikkeuksellisia lahovaurioita.

Maanteiltä on tähän mennessä tarkastettu 34 siltaa, joista 5 oli vaurioitunut.

Puukantisissa silloissa ympäri Suomea on parin viime vuoden aikana havaittu poikkeuksellisia lahovaurioita (siirryt toiseen palveluun), kertoo Väylä, joka vastaa muun muassa valtion tieverkon kehittämisestä ja kunnossapidosta.

Lahovaurioita löytyy erityisesti vuoden 2007 jälkeen rakennetuista puusilloista, sillä nykyiset kyllästeet eivät tarjoa riittävää suojaa lahottajasientä vastaan.

Yle Uutiset kertoi kesällä Virolahdella sijaitsevasta kevyen liikenteen sillasta, jonka kannen alapuolella oli silmin havaittavaa lahottajasienen kasvustoa.

Lahoamisen aiheuttaa lahottajasieni istukkakääpä. Puun kylläste ei pidä tätä lahottajasientä loitolla.

Vuosien 2004-2007 aikana siltakansien kyllästeissä luovuttiin kromin ja arseenin käytöstä niiden myrkyllisyyden vuoksi ja nykyään kyllästeenä on pääasiassa kupari.

Sienirihmasto lahottaa puuta sisältäpäin

Nuorimmat lahonneet puukannet ovat olleet vain 6 vuotta vanhoja, kun normaalisti puukannen arvioidaan kestävän 20 vuotta. Sillan puinen kansi saattaa näyttää terveeltä ulospäin, mikä vaikeuttaa ongelman havaitsemista.

Väylä kertoo käyvänsä läpi vastuullaan olevat puukantiset sillat, jotka on rakennettu tai puukansi on uusittu nykyisillä ohjeilla. Näitä on noin 250 kappaletta. Sillat sijaitsevat pääosin vähäliikenteisillä teillä. Tutkimuksia laajennetaan lisäksi siltojen muihin puurakenteisiin.

Väylän mukaan sillan kantavuus ei mahdollista muiden materiaalien, kuten betonin, käyttöä kannessa niiden suuremman painon takia. Ympäristöehdot täyttävää, vaihtoehtoista kyllästettä ei ole heti tarjolla, Väylä kertoo tiedotteessaan.