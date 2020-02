Analyysi: Koti on jo nyt monelle vanhukselle vankila – hallituksen suunnitelma uhkaa kutistaa kotihoitoa entisestään

Keskustelu hoitajamitoituksesta on ollut kummallista, ei vain viime kuukausina, vaan vuosikausia. Kaikki isot puolueet ovat olleet asialla.

Jos kaikki puhe, kiistely ja touhu, jonka poliitikot ovat käyttäneet hoitajamitoitukseen, olisi suunnattu vanhojen ihmisten hoidon kehittämiseen, vanhojen ihmisten asiat olisivat paremmin.

Hoitajamitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta hoitajaa yhtä hoidettavaa kohden on hoivakodissa.

Hoitajamitoitusta on säädetty vuodesta toiseen – ja yritetty vielä säästää

Vanhuspalveluista on puuttunut kokonaisnäkemys. Kokonaisnäkemystä olisi erityisesti kaivannut sekä kansanedustajilta että kuntapäättäjiltä.

Nytkin peruspalveluministeri Krista Kiurulla (sd.) oli kiire, poliittisista syistä, irrottaa hoitajamitoitus omaksi hankkeekseen. Kiurun viimekeväiset lupaukset hoitajamitoituksen nopeasta ratkaisusta oli lunastettava.

Alun perin hoitajamitoitus oli osa sosiaali- ja terveysministeriön iäkkäiden palvelujen uudistamista pohtineen työryhmän työtä. Sen määräaika päättyi vuoden lopussa, mutta valmistumista saadaan odottaa vielä ainakin kuukauden verran.

Hoitajamitoituksella on politikoitu vuosikausia

Alla olevaan taulukkoon on kerätty pääkohtia, joissa näkyy henkilöstömitoituksen ympärillä pyörinyt politikointi.

Mitoitukseksi on esitetty 0,5 ja 0,7. Alimmilleen, 04:ään, tasoa esitettiin pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusohjelmassa.

Kuvasta näkyy myös, että vanhuspalvelut ovat olleet toistuva säästökohde. Silti tällä hetkellä ei tiedetä, onko kustannuksia onnistuttu hillitsemään.

Ei ihme, että lehtien skandaaliotsikot nurkkiin unohtuneista vanhuksista toistuvat vuodesta ja kuukaudesta toiseen.

Hoitajamitoituksen lyhyt historia

Tekijä Toimenpide Peruspalveluministeri Paula Risikon vanhuspalvelulakiluonnos 2011 Ei mitoitusta Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin ehdotus 0,7 mitoituksesta 2012 Ei toteutunut Jyrki Kataisen hallituksen linjaus 2012: Jos 2014 lopussa yksikin toimipiste alittaa 0,5, vuoden 2015 alusta voimaan asetus, jossa mitoituksen minimitaso on 0,5. Vesittyi Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Ei mitoitusta Peruspalveluministeri Susanna Huovisen vanhuspalvelulain muutokset 2014 Tavoiteltiin satojen miljoonien kustannusten hillintää Sipilän hallitusohjelma 2015 henkilöstön vähimmäismäärä 0,4-0,5 Ei toteutunut Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila esitteli vanhuspalvelulain muutokset 2016 Tavoiteltiin kymmenien miljoonien kustannusten hillintää Perhe ja peruspalveluministeri Juha Rehulan aikana tehdyt laatusuositukset 2017 Tavoiteltiin kymmenien miljoonien kustannusten hillintää Perhe ja peruspalveluministeri Krista Kiurun hoitajamitoitus on tarkoitus saada voimaan 2020 0,7 ja siirtymäaika 4/2023

Eikä siinä kaikki. Samaan aikaan muissa vanhuspalveluissa, esimerkiksi kotihoidossa, ympärivuorokautisen hoidon laadussa ja johtamisessa olisi ollut valtava määrä tekemistä.

Tällä menolla kotihoito kriisiytyy

Vaikka vanhuspalveluista on puuttunut kokonaisnäkemys, ja mitoituskeskustelussa ei ole ollut päätä eikä häntää, jossakin on oltu johdonmukaisia: Vuodesta toiseen kansalaisille on kerrottu, että koti on paras paikka vanhalle ihmiselle.

Jo vuoden 2001 laatusuosituksessa (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että “Palvelurakenteen tasapainoiseksi kehittämiseksi asetetaan selkeät tavoitteet koko palvelurakenteelle. Kotona asuminen ja kotiin annettavat palvelut asetetaan etusijalle.”

Suomi käyttää hoivaan vähemmän kuin Ruotsi, Norja tai Tanska.

Käytännössä kotona asumisen ensisijaisuus on tarkoittanut sitä, että kodista on monelle tullut vankila, jossa ei pärjää, mutta jossa pitää silti tunnista toiseen olla yksin, eikä pääse ulos.

Eikä nykykehityksellä tilanne parane. Kuten alla olevasta taulukosta näkyy 75-vuotiaiden kotiin saama hoito on viime vuosina vähentynyt, vaikka kehityksen pitäisi olla päinvastaista. Laadukasta kotihoitoa pitäisi olla tarjolla enemmän ja sen pitäisi vastata vanhan ihmisen avun tarpeeseen.

Säännöllisen kotihoidon piirissä (siirryt toiseen palveluun)30.11.2018 olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 11,9 11,9 11,8 11,8 11,3 11,3 11,0

Lähde: Sotkanet

On vaikea uskoa, että paraikaa istuvan sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten palveluja uudistavan työryhmän työ sisältäisi esimerkiksi hoitajamitoitusta kotihoitoon. Kun hoitajia ja rahaa on vaikea raapia kasaan ympärivuorokautisen hoidon mitoitukseen, miten sellaista voitaisiin säätää kotihoitoon.

Myös ympärivuorokautisen hoidon määrä on vähentynyt

Myös ympärivuorokautisen hoidon määrä on vähentynyt viime vuosina. Eniten on vähentynyt terveyskeskusten pitkäaikainen vuodeosasto- ja vanhainkotihoito. Tehostettu palveluasuminen on lisääntynyt, muttei niin paljon, että se korvaisi edellisten vähenemisen.

Ympärivuorokautisen hoidon määrä 2012 2018 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 6,1 7,6 Terveyskeskusten 75 vuotta täyttäneet pitkäaikaisasiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 1,1 0,2 Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 2,6 0,9 Yhteensä % 9,8 8,7 Lähde: Sotkanet

Päättäjien pitäisi pikaisesti päättää, lisätäänkö ympärivuorokautista hoitoa vai uusia kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon väliin syntyviä asumisratkaisuja, vai tehdä kumpaakin. Ja miten kotihoidon määrää ja laatua parannetaan.

Mistä otetaan tuhannet puuttuvat hoitajat?

Todellinen riski on, että hoitajamitoituksen täyttämiseksi kunnat heikentävät entisestään kotihoitoa siirtämällä hoitajia ympärivuorokautiseen asumiseen. Lain kirjainta yritetään täyttää kumartamalla yhteen suuntaan ja pyllistämällä toiseen. Kotihoidon heikentämiseen ei kuitenkaan ole varaa tilanteessa, jossa sen määrän pitäisi kasvaa.

Todennäköisesti käy myös niin, että tehostettuun palveluasumiseen on tulevaisuudessa yhä vaikeampi päästä, koska sen uudistaminen maksaa paljon ja hoitajia on vaikea löytää. Synnytetään uusia asumismuotoja, joita laki ei koske.

Kotona asumisen ensisijaisuus on tarkoittanut sitä, että kodista on monelle tullut vankila.

Toki hyvin toteutettuna uudenlaiset välimuotoiset asumisratkaisut olisivat myös toivottavaa kehitystä. Tällä hetkellä hoivapaikoista, jotka sijoittuvat kodin ja ympärivuorokautisen hoidon väliin, on huutava puute.

Uudet asumisratkaisut voisivat auttaa monia vanhoja ihmisiä, jotka eivät enää pärjää kotona, mutta jotka eivät myöskään tarvitse raskasta ympärivuorokautista hoitoa.

Nyt on viimeinen hetki kunnissa ryhtyä sanoista tekoihin

Ratkaistavat ongelmat ovat siis paljon isompia kuin pelkkä hoitajamitoitus. Niinpä siihen puuttuminen ei voi olla ensimmäinen ja viimeinen parannus.

Edelleenkin voi kysyä, oliko järjestys oikea.

Onko riski, että vähät hoitajat ja rahat kohdentuvat ympärivuorokautiseen hoitoon tavalla, joka ei palvele kokonaisuutta. Vanhojen ihmisten palvelujen kannalta olisi ollut järkevää odottaa iäkkäiden palveluja uudistavan työryhmän koko työn valmistumista. Nyt on vasta yhtä palikkatornin palikkaa järjestetty.

Ratkaistavat ongelmat ovat isompia kuin hoitajamitoitus. Lisää parannuksia tarvitaan.

Muut uudistukset pitäisi aloittaa heti, jotta vanhuspalvelut eivät ajaudu vielä pahempaan kriisiin. Aikaa ei ole paljon, koska palvelujen tarve kasvaa koko ajan.

Ja Suomella pitäisi olla varaa. Professori Teppo Kröger muistuttaa, että Suomi käyttää hoivaan vähemmän kuin Ruotsi, Norja tai Tanska. Suomella osuus on 1,6 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun naapurimaissamme osuus on yli kaksi prosenttia.

Voit keskustella jutun lopussa aiheesta 13.2. klo 23:een.

Lue myös:

Krista Kiuru: Hoitajien siivoaminen ja pyykkääminen loppuu, hoitajamitoitus etenee – Rahaa yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksista

Analyysi: Hoitajamitoitus ei toteudu tällä hallituskaudella – rahoista puuttuu puolet ja niin puuttuu hoitajiakin