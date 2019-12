Apua, hallitus erosi – mitä meille nyt käy? 10 "tyhmää" kysymystä hallituksen erosta vastauksineen

Mitä hallituksen ero tarkoittaa käytännössä ja mitä vaikutuksia sillä on suomalaisten elämään? Kokosimme vastauksia.

Antti Rinne (sd.) jätti tiistaina hallituksensa eronpyynnön. Hänen hallituksensa jatkaa enää toimitusministeristönä, kunnes uusi hallitus on nimitetty.

Mitä tämä tarkoittaa Suomen asioiden hoitamisen kannalta? Ja onko sillä mitään vaikutusta tavallisen kansalaisen arkeen?

Listasimme tähän juttuun kysymyksiä ja vastauksia hallituksen eron seurauksista.

1. Pitääkö taas äänestää? Järjestetäänkö uudet eduskuntavaalit?

Hyvin todennäköisesti ei.

Uudet vaalit järjestettäisiin silloin, jos nykyiset hallituspuolueet eivät löytäisi minkäänlaista kykyä yhteistyöhön.

Tämä on epätodennäköistä jo siksi, että hallituspuolueiden suosio on vihreitä lukuun ottamatta romahtanut eduskuntavaalien jälkeen. Jos uudet vaalit pidettäisiin, pääministeripuolueeksi nousisi mahdollisesti perussuomalaiset, joka on johtanut puoluekannatusmittauksissa vaalien jälkeen. Uudet vaalit olisivat nykyisille hallituspuolueille suuri riski.

Toinen syy on se, että hallituspuolueet ovat toistaiseksi vakuuttaneet kykenevänsä jatkamaan nykyisellä hallituspohjalla ja hallitusohjelmalla. Hallituksen ero johtui keskustan epäluottamuksesta pääministeri Rinnettä kohtaan, eikä epäluottamuksesta hallituspuolueiden välillä.

Hallituksen ero ei todennäköisesti johda siihen, että Suomessa järjestettäisiin uudet vaalit. Jyrki Lyytikkä / Yle

2. Miksi koko hallitus eroaa, eikä vain pääministeri Rinne?

Koska pääministeri on keskeinen henkilö Suomen ylintä toimeenpanovaltaa käyttävän elimen, eli valtioneuvoston, muodostamisessa.

Pääministerin näkemys on siis olennainen muiden ministerien valinnassa. Pääministerin ero tarkoittaa ainakin muodollisesti myös hallituksen eroa.

Tuleva hallitus pyritään kuitenkin muodostamaan nykyisen toimitusministeristön jäsenistä. Käytännössä heistä moni tulee todennäköisesti jatkamaan nykytehtävissään.

Hallitus tiedotustilaisuudessa kesäkuussa. Pekka Tynell / Yle

3. Onko uuden pääministerin valinta yksin SDP:n käsissä?

Ei ole.

SDP valitsee joukostaan ehdokkaan pääministeriksi, joka keskustelee SDP:n hallituskumppanien eli keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa hallituksen jatkosta.

Uudesta pääministeriehdokkaasta äänestää eduskunta. Mikäli ehdokas saa yli puolet äänistä, hänestä tulee pääministeri.

Äänestyksen tulos on käytännössä selvillä jo ennen äänestystä, sillä hallituspuolueilla on eduskunnan enemmistö, ja ne äänestävät yksimielisesti esitettyä ehdokasta.

Tällä hetkellä Rinteen paikkaa tavoittelevat SDP:n varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Ei ole syytä epäillä, että hallituspuolueet eivät hyväksyisi ehdokkaita pääministeriksi.

On kuitenkin aina mahdollista, että uuden hallituksen muodostamisessa nousee esiin erimielisyyksiä neuvottelevien puolueiden välillä, eikä hallitusta saada muodostettua. Tämä voisi lopulta johtaa uusiin vaaleihin.

4. Onko toimitusministeristöllä sama valta kuin poliittisella hallituksella?

Ei ole.

Toimitusministeristö on luonteeltaan aivan erilainen kuin poliittinen hallitus. Se ei toteuta hallitusohjelmaa (siirryt toiseen palveluun) eli ei edistä mitään poliittisia asioita, koska sillä ei ole poliittista valtaa. Toimitusministeristö hoitaa vain asiat, jotka on pakko hoitaa. Niihin asioihin kuuluvat välttämättömät juoksevat rutiiniasiat ja sellaiset kiireelliset asiat, joiden ratkaisua ei voida siirtää uudelle hallitukselle.

Toimitusministeristö voi esimerkiksi antaa asetuksia ja päättää hallintoon liittyvistä asioista, joihin ei liity ”merkittävää yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden harkintaa”. Vakiintunut käytäntö kuitenkin on ollut, että se ei voi päättää nimittämisestä korkeimpiin valtion virkoihin.

Valtioneuvoston linna kuvattuna 1. joulukuuta. Yle

5. Muuttuuko Suomen poliittinen linja eli hallitusohjelma?

Hyvin todennäköisesti ei.

Kun pääministeripuolue SDP on valinnut ehdokkaansa Rinteen korvaajaksi, tämä ehdokas aloittaa hallitustunnustelut muiden hallituspuolueiden kanssa. Teoriassa tämä on samalla mahdollisuus avata hallitusohjelma uudelleen neuvotteluille.

Hallitusohjelman uudelleenkirjoitus olisi kuitenkin työläs ja mahdollisesti repivä prosessi, sillä puolueet eivät todennäköisesti ole valmiita hyväksymään olennaisia muutoksia jo kerran sovittuun.

Hallitusohjelma esiteltiin kesäkuussa Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Vasemmalta puoluejohtajat Pekka Haavisto, Juha Sipilä, Antti Rinne, Li Andersson ja Anna-Maja Henriksson. Pekka Tynell / Yle

Nykyinen liikenne- ja viestintäministeri ja mahdollisesti tuleva pääministeri Sanna Marin on jo ilmoittanut, ettei hallitusohjelmaa avata neuvotteluille.

Myös keskustan puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni on antanut siunauksensa nykyiselle hallitusohjelmalle.

6. Suomi on EU:n puheenjohtajamaa. Vaikuttaako hallituksen ero tähän?

Ei juurikaan.

Suomen toimitusministeristön ministerit osallistuvat EU-kokouksiin samoin kuin ennen hallituksen eroa.

Antti Rinne edustaa siis Suomea ensi viikolla pidettävässä EU-huippukokouksessa.

Toimitusministeristön ei kuitenkaan odoteta linjaavan uusia poliittisia kantoja EU-kokouksissa. Tämä heikentää EU-puheenjohtajamaa Suomen vaikutusmahdollisuuksia EU-tasolla.

Suomen puheenjohtajakausi päättyy kuitenkin jo vuoden loputtua. Suomessa järjestettävistä kokouksista viimeiset järjestetään ensi viikolla, ja niihin osallistuu vain virkamiehiä.

Hallituksen eron käytännön vaikutukset EU-tasolla ovat siis todennäköisesti pienet, ellei uuden hallituksen muodostaminen pitkity.

Hallituksen ero ei vaikuta juurikaan Suomen asemaan EU-puheenjohtajamaana. Stephanie Lecoqo / EPA

7. Raukeavatko eduskuntaan tuodut lakiesitykset?

Eivät.

Eduskunta käsittelee jo sille annetut hallituksen esitykset aivan normaalisti, kertoo eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola.

– Eli ne lakiesitykset, jotka ovat sisässä, käsitellään, eivätkä ne raukea. Toimitusministeristö ei voi myöskään vetää pois jo täällä olevia lakiesityksiä, Paavola sanoo Ylelle.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi hallituksen lakiesitys aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamiseksi toteutuu hallituksen erosta huolimatta. Myös ensi vuoden talousarvio on turvassa, se on vain eduskunnan sinettiä vaille valmis.

Myös eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) sanoi tänään tiedotustilaisuudessa, että eduskunta jatkaa normaalisti toimintaansa ja ohessa käydään hallitusneuvottelut.

Eduskunta käsittelee jo sille annetut hallituksen esitykset normaalisti hallituksen erosta huolimatta. Mauri Ratilainen / AOP

8. Osallistuuko Rinne Linnan juhliin ja missä roolissa? Entä isännöikö Rinne torstaina lasten itsenäisyyspäivän juhlaa?

Linnan juhlat järjestetään perjantaina, eikä varmaan kukaan osannut ennakoida, että juhlia vietetään vain muutama päivä ison poliittisen kriisin jälkeen.

Rinteen esikunnasta vahvistetaan Ylelle, että pääministeri osallistuu juhliin vaimoineen. Rinne on tietysti oikeutettu saapumaan Linnan juhliin myös kansanedustajana.

Rinteen rooli on kuitenkin muuttunut pääministeristä toimitusministeristön pääministeriksi sen jälkeen, kun kutsut vieraille on lähetetty.

Valtioneuvoston jäsenet ovat tulleet presidenttiparin käteltäväksi protokollan mukaisesti perinteisesti Pohjoisesplanadin puoleiselta ovelta, ei siis sieltä, mistä kättelyt aina aloitetaan. Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan, että ministeristön saapuminen tapahtuu perjantainakin Esplanadin sisäänkäynnin puolelta entisessä järjestyksessä. Eli Rinteen ja muiden toimitusministeristön jäsenten rooli on juhlissa entisellään.

Valtioneuvoston kansliasta vahvistetaan, että Rinne osallistuu torstaina myös isännöimäänsä lasten itsenäisyyspäivän juhlaan Säätytalossa.

Antti Rinne osallistuu Linnan juhliin perjantaina. Yle/ Kalevi Rytkölä

9. Voiko Antti Rinne jatkaa SDP:n puheenjohtajana?

Kyllä voi.

Suomessa pääministerin salkku on vakiintuneen käytännön mukaan annettu vaalit voittaneen puolueen puheenjohtajalle. Rinteen ero pääministerin tehtävistä ei kuitenkaan tarkoita, ettei hän voisi jatkaa SDP:n johdossa.

Rinne on jo ilmoittanut jatkavansa puolueensa puheenjohtajana. Hän kertoi olevansa käytettävissä tehtävään myös tulevaisuudessa.

SDP todennäköisesti äänestää seuraavan kerran puheenjohtajasta ensi kesänä. Silloin on mahdollista, että puheenjohtaja vaihtuu, mutta vaihdos voi tapahtua jo sitä ennen.

Anneli Jäätteenmäen (kesk.) jouduttua eroamaan pääministerin tehtävästä Irak-skandaalin vuoksi kesäkuussa 2003, pääministeriksi nousi Matti Vanhanen. Samalla Jäätteenmäki luopui puolueen puheenjohtajankin tehtävästä. Vanhanen valittiin keskustan uudeksi puheenjohtajaksi ylimääräisessä puoluekokouksessa jo saman vuoden lokakuussa.

Tässä oli taustalla nykyäänkin noudatettava käytäntö, että pääministerin salkkua kantava henkilö on perinteisesti myös puolueensa puheenjohtaja.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Petteri Sopanen / Yle

10. Vielä eilen keskusta ei luottanut SDP:n pääministeriin. Ovatko puolueiden välit täysin kunnossa?

Tämä on hyvä kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta.

Moni saattaa ihmetellä, miten kaksi Suomen merkittävimpiin poliittisiin voimiin kuuluvaa puoluetta onnistuvat yhteistyössään viime päivien tapahtumien jälkeen.

SDP:lle voi hyvinkin jäädä hallituskriisin käänteistä katkeruutta keskustaa kohtaan, koska keskusta oli hallitusviisikosta ainoa, joka veti tukensa Rinteeltä ja käytännössä pakotti tämän eroamaan. Jos ja kun seuraavakin hallitus rakentuu demareiden ja keskustan varaan, viime päivinä syntyneet haavat eivät parane hallituksen sisällä nopeasti, arvioi Ylen politiikan toimittaja Jyrki Hara analyysissään.