Ruotsidemokraattien kannatus ylsi ennätyslukemiin, sosiaalidemokraattien suosio alin koskaan

imago/Dean Pictures/ All Over Press

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson elokuussa Malmössä. imago/Dean Pictures/ All Over Press

Ruotsidemokraattien suosio on noussut ennätyslukemiin, kertoo maan tilastokeskuksen SCB:n julkistama kysely. (siirryt toiseen palveluun)

Ruotsidemokraatteja kannattaa kyselyn mukaan 22,6 prosenttia ruotsalaisista. SCB:n edellisessä mielipidemittauksessa toukokuussa kannatus oli 17,1 prosenttia.

Ruotsidemokraatit on kuitenkin yhä toiseksi suosituin puolue.

Ruotsin suosituin puolue on edelleen sosiaalidemokraatit, mutta sen kannatus on alempi kuin koskaan ennen SCB:n kyselyissä. Puoluetta sanoi kannattavansa 26,3 prosenttia vastaajista, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin toukokuussa.

Maltillinen kokoomus on kyselyssä kolmantena. Sen kannatus nousi 16:sta 18.3 prosenttiin.

Suurin kannatuksen pudotus on kristillisdemokraattisella puolueella. Sen suosio romahti 13 prosentista 6,6 prosenttiin.

Lisää aiheesta:

SD ökar – befäster sin position som näst största parti (siirryt toiseen palveluun)