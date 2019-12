Peruspalveluministeri Krista Kiuru tukee Sanna Marinia pääministeriksi

Kiuru katsoo, että Marinilla on puoluekokouksen antama mandaatti lähteä vetämään uutta hallitusta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tukee liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinia (sd.) uudeksi pääministeriksi.

Marin on SDP:n varapuheenjohtaja. Kiuru katsoo, että kun Marin on valittu puoluekokouksessa puheenjohtaja Antti Rinteen varahenkilöksi, hänellä on vahva mandaatti astua tilalle Rinteen jouduttua eroamaan keskustan ilmoittaman luottamuspulan takia.

– Marinilla on koko puoluekokouksen antama mandaatti. Siitä poikkeaminen olisi iso poliittinen päätös. Kunnioitan puoluekokouksen tekemiä ratkaisuja, Kiuru sanoo.

Marin on ilmoittanut olevansa valmis pääministerin tehtävään. Toisena nimenä tehtävään on suostumuksensa antanut puolueen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Antti Lindtman.

Marinin taakse on asettunut myös kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

"Tunnelmat haikeat"

Krista Kiuru sanoo, että hänen tunnelmansa Rinteen eron jälkeen ovat haikeat ja surulliset. Hänen mukaansa keskustan ilmoittama luottamuksen katoaminen tuli yllätyksenä ja shokki on iso.

Kiuru sanoo olevan erittäin erikoista, että nyt on nähty yhdeksän kuukauden sisään kahden hallituksen ero. Yhteinen nimittäjä molemmissa eroissa on ollut keskustan tahto.

– Joku voisi sanoa, että nyt on rauhoittumisen paikka. On lisättävä luottamusta oikeudenmukaiseen ja inhimilliseen yhteiskuntaan.

Krista Kiuru arvioi, että poliittisen historian tutkijoilla on viime viikon tapahtumien taustojen selvittämisessä vielä töitä.

Kiurun mukaan SDP on edelleen sitoutunut yhteistyöhön keskustan kanssa. Hän korostaa, että eroamaan joutuneen hallituksen ohjelma on ollut hyvä ja sen toteuttamista kannattaa jatkaa.