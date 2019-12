Isä veti lapsensa viikoiksi koulusta, ja nyt he tekevät yhdessä tanssiesityksen

Koreografi Jarkko Mandelin on tanssinut koiransa kanssa. Nyt lavalla on kolme omaa lasta.

Tanssikoulun harjoitussali on tuttu paikka Jarkko Mandelinin lapsille. Urho ja Oiva esiintyivät jo neljä vuotta sitten isän teoksessa Rohkeat (2015). Urho on nyt kahdeksan ja Oiva kymmenen vuotta.

Ja tanssiva Mandelinien perhe sen kun kasvaa.

Nyt mukaan on liittynyt 6-vuotias Lyyli Mandelin, joka esittää nykypäivän Pulcinellaa isän uusimmassa teoksessa Wildlife. Mukana ovat myös veljet Urho ja Oiva sekä kaksi ammattitanssijaa, Sanni Giordani ja Oskari Turpeinen.

Pulcinella on normeja vastaan kapinoiva hahmo italialaisesta commedia dell’arte -perinteestä.

Mandelin on kääntänyt mieshahmon naiseksi, ja hän tarkastelee sitä pikkutytön kautta.

– Itseäni kiinnostaa se, kuinka hurja, ilkeä ja rohkea tuollainen pieni tyttö voi olla.

Koreografina Mandelin on kehittänyt oman liikekielensä, joka yhdistelee nykytanssia, taistelulajeja sekä akrobatiaa. Teokset ovat helposti lähestyttäviä, ja Mandelin on kasvattanut oman yleisönsä, joka käy tunnollisesti katsomassa hänen teoksiaan Itä-Helsingissä. Tanssiryhmän nimi on Kinetic Orchestra.

Omien lastensa lisäksi Mandelin on tanssinut myös koiransa kanssa.

Urho, Lyyli ja Oiva ovat opettaneet muille lapsille akrobatiaa isänsä rinnalla. Työ alkoi 3-vuotiaana. Mårten Lampén / Yle

Lapset isän töihin 3-vuotiaina

Mandelinin lapset ovat olleet tekemisissä liikkeen kanssa jo pienestä pitäen.

– Tämä on minun ja perheemme elämää. Sekä tanssi että nämä mukulat ovat minulle tärkeitä asioita. Halusin ehdottomasti yhdistää ne, Mandelin sanoo.

Koreografisen työn lisäksi Mandelin tekee töitä myös opettajana ja kouluttajana.

Hän on kehittänyt lasten tanssinopetukseen mallin, jossa yhdistetään improvisaatiota, akrobatiaa ja tanssia.

Sitä markkinoidaan supersankariakrobatia-nimellä, ja Mandelinin lapset ovat opettaneet sitä isänsä rinnalla Vapaassa tanssikoulussa jo kolmivuotiaina. Lyyli opettaa yhä.

Isälle kyse on omien “työkalujen” siirtämisestä jälkipolvelle.

Uuden Wildlife-teoksen harjoittelua varten lapset ovat saaneet koulusta vapaata kuudeksi viikoksi. Lyyli on vielä esikoulussa.

Oiva ja Urho hakevat läksyt maanantaisin koulusta, ja opetus jatkuu kotikoulussa.

Teoksen harjoitukset voivat kestää viisi tuntia päivässä, ja 6–10-vuotiaille lapsille se voi olla pitkä aika.

Harjoittelu lasten kanssa on Mandelinin mukaan jatkuvaa tasapainoilua.

– Se on tasapainoilua komentamisen, lahjomisen, hyvän mielen ja kannustamisen kanssa.

Lapset aistivat Mandelinin mukaan onnistumiset, ja kun mopo lähtee käsistä, Mandelin antaa myös siitä lapsille palautetta.

Hän uskoo, että lapsia motivoi eniten harjoittelemisessa esiintymiseen liittyvät matkat.

– Hotelliyöt ja reissut ovat lapsille tässä varmasti suurin motivaatio. Myös palkkiot vaihtavat omistajaa, kun homma on pulkassa, Mandelin toteaa.

Wildlife, ensi-ilta 11. joulukuuta Kulttuurikeskus Stoassa Helsingissä.

Sanni Giordani ja Oskari Turpeinen ovat mukana Jarkko Mandelinin Wildlife-teoksessa. Mårten Lampén / Yle

Alaskanmalamuutti pääsi mukaan tanssiteokseen

