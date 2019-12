Näin Suomen politiikan käänteistä uutisoidaan Pohjoismaissa: Suomi voi saada nuorimman pääministerinsä, Kuka tiesi mitä ja milloin?

Suomen pääministerin erosta on uutisoinut muun muassa Islannin yleisradioyhtiö RÚV.

Pääministeri Antti Rinteen ero on tänään noussut uutisotsikoihin niin Islannissa, Tanskassa, Ruotsissa kuin Norjassakin.

Suomen pääministerin Antti Rinteen (sd.) ero on noussut uutisaiheeksi kaikissa Pohjoismaissa. Yleisradioyhtiöiden ja sanomalehtien julkaisemissa uutisissa Suomen politiikkaan vihkiytymättömille lukijoille on pyritty selittämään mistä poliittisessa kriisissä oikein on kyse.

– Postinlajitteluriita kaatoi Suomen pääministerin, otsikoi Norjan yleisradioyhtiö NRK uutisensa (siirryt toiseen palveluun).

NRK käy uutisessaan läpi postilakon vaiheet ja kertoo yhden ministerin, "Sipra Paateron", jo eronneen hallituksesta ennen Rinnettä. NRK tiivistää syntyneen poliittisen kriisin keskeisen kysymyksen näin: "Kuka tiesi mitä ja milloin?".

Tanskan yleisradioyhtiön DR:n uutisessa (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan pitkäkestoisen postikriisin johtaneen Suomen hallituksen eroon. DR uutisoi pääministerin jättäneen eronpyyntönsä lyhyessä seremoniassa presidentti "Sauli Niinistolle". Norjalainen Aftenposten-lehti (siirryt toiseen palveluun) sanoo Niinistön kiittäneen Rinnettä yhteistyöstä.

– Hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa ja hänen oli pakko heittää pyyhe kehään, analysoi Ruotsin television SVT:n (siirryt toiseen palveluun) kirjeenvaihtaja Hasse Svens Rinteen eropäätöstä.

Naispääministerien lyhyt historia

DR:n julkaisema uutistoimisto Ritzaun uutinen taustoittaa Suomen poliittista tilannetta kertomalla, että keskusta menetti luottamuksensa pääministeriin. SVT nostaa esille (siirryt toiseen palveluun) keskustan huonot kannatusluvut ja arvioi, ettei puolue halunnut jäädä melko paljon sooloilleen Rinteen perään.

Useat tiedotusvälineet pohtivat myös Rinteen mahdollista seuraajaa pääministerinä.

Ruotsalainen Dagens Nyheter -sanomalehti (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa, että Suomi voi saada nuorimman pääministerinsä, jos 34-vuotias Sanna Marin nousee hallituksen johtoon. DN käy läpi Suomen naispääministereiden lyhyeksi jääneet hallituskaudet, ja kirjoittaa Mari Kiviniemen olleen pääministerinä vuoden ja Anneli Jäättenmäen kaksi kuukautta.

Islannin yleisradioyhtiö RÚV (siirryt toiseen palveluun) mainitsee Marinin ohella Antti Lindtmanin mahdollisena seuraavana pääministerinä. RÚV huomauttaa, ettei Lindtmanilla ole ministerikokemusta. SVT kirjoittaa, että Marin sijaisti Rinnettä tämän sairausloman ajan, mutta Lindtmanilla on pidempi kokemus.

