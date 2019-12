Lindtman: Keskustan perustelu luottamuspulasta vielä epäselvä – Keskustakonkari: Puolue kertoo syyn myöhemmin, maahan pitää saada ensin hallitus

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan keskustan perustelu luottamuspulaan pääministeri Antti Rinnettä (sd.) kohtaan on jäänyt yksilöimättä.

– Keskusta lähetti kirjallisena perustelun. Siinä ei sen enempää eritelty, siinä oikeastaan vain viitattiin luottamuspulaan, Lindtman sanoi Ylen aamussa keskiviikkona.

Toimittaja Nicklas Wancke kysyi Lindtmanilta tarkemmin, onko keskustan viesti siis SDP:lle edelleen epäselvä.

– Siltä osin, kun keskusta sanonut, että he viittaavat luottamuspulaan. He eivät suoranaisesti yksilöineet neet mitään yksittäistä asiaa. Totta kai Posti-asia on koko ajan ollut keskeinen. Tämä oli keskustan johtopäätös, ja sen pohjalta Antti Rinne teki oman ratkaisunsa, Lindtman vastasi.

Hänen mukaansa viime päivien tapahtumat ovat jättäneet jäljen keskustan ja SDP:n välille. Nyt on edessä iso työ, jotta luottamus saadaan rakennettua.

– Pidän tärkeänä, että kun tällaiset tapahtumat ovat taustalla, istutaan alas ja puhutaan asiat halki. Käydään läpi, mitä on tapahtunut. Sen jälkeen mennään eteenpäin, Lindtman sanoi.

Anttila: Keskustalta selitys epäluottamukseen myöhemmin

Myös keskustan entinen ministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila sanoi myöhemmin Ylen aamun haastattelussa, että hallituksen ero vaatii keskustan ja SDP:n johtajien välillä avoimen keskustelun. Keskustelussa tulisi hänen mukaansa käydä läpi prosessi, joka johti pääministerin vaihtumiseen.

Anttilan arvion mukaan keskustan johto kertoo myöhemmin syyn sille, miksi puolue halusi vaihtaa pääministeriä. Hänen mukaansa selitysten aika ei ole kuitenkaan vielä.

– Aikataulullisesti on viisasta saada maahan toimiva hallitus, mikä on ollut keskustan tavoitekin. Kun hallitus saadaan kasaan, sen jälkeen on oikea aika. Ensin pitää keskustella SDP:n kanssa. Sinne pitää nyt paukut saada, jotta saadaan suhteet kuntoon, Anttila sanoi.

Keskustakonkari Sirkka-Liisa Anttila Ylen aamussa keskiviikkona.

Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) kertoi tiistai-iltana, että keskustan riveissä suunniteltiin pääministerin kaatamista jo perjantaina. Lehti oli saanut haltuunsa suunnitelman todistavia tekstiviestejä.

Tähän Anttila kommentoi, että keskustan eduskuntaryhmässä on varmasti pohdittu asioita syksyn tapahtumien valossa. Pääsyynä on ollut hänen mukaansa Postin ympärillä olevat tapahtumat.

– Niissä keskusteluissa, joita keskustan johto on käynyt pääministerin kanssa, ei ole ilmeisesti löydetty riittävää varmuutta siitä, että pöytä on nyt puhdas ja kaikki voi tästä jatkua. Se lienee ollut se suurin syy [epäluottamukseen Rinnettä kohtaan], Anttila arvioi.