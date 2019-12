Käytetty tavara liikkuu nyt, kun kodit pannaan joulukuntoon – 5 vinkkiä rahanarvoisten löytöjen tekemiseksi

Joulunalus on vilkasta aikaa kierrätyskeskuksissa ja -myymälöissä.

Joulunalus on paitsi kuluttamisen myös kierrättämisen sesonkiaikaa. Kodeissa siivotaan kaappeja ja varastoja joulukuntoon, ja tarpeettomaksi jäänyttä hyväkuntoista tavaraa päätyy runsain määrin kierrätykseen.

Kierrätyskeskuksissa se tietää ruuhkaa tavaroiden vastaanotossa ja kiirettä lajittelussa.

Kaappien siivoaminen on jouluperinne, josta monet pitävät edelleen kiinni - ja hyvä niin, sanoo Seinäjoen Kierrätyskeskuksen esimies Maija Ruohoniemi.

– Samalla huomataan, miten paljon sieltä löytyy tavaroita, joita ei ole käytetty pitkään aikaan. Hyvähän se on, että ne tuodaan meille tänne kiertoon eivätkä päädy kaatopaikalle.

Käytettyjen tavaroiden myymälöistä voikin näin joulun alla tehdä hyviä löytöjä joko omaan tarpeeseen tai vaikka lahjaksi.

1. Talviurheiluvälineet

Lasten monot ja luistimet ovat tyypillisintä kierrätystavaraa. Niitä hankitaan paljon käytettynä ja ne myös lähtevät nopeasti kiertoon. Pieneksi jääneitä urheiluvälineitä ei haluta säilyttää kotona. Talviurheilukausi käynnistyy kohta ja kaappeihin ja varastoihin raivataan tilaa uusille välineille.

– Nyt kannattaa tulla ostamaan monoja ja luistimia. Valikoima on hyvä ja runsas, kannustaa Maija Ruohoniemi.

Minna Pääjärvi on tullut etsimään lapselle luistimia. Sopivan kokoiset ja kuntoiset löytyvät helposti. Pääjärvi käy kierrätyskeskuksessa silloin tällöin. Hän ei tule tekemään heräteostoksia vaan etsimään käytettyä tavaraa silloin, kun se tuntuu järkevältä vaihtoehdolta.

– Aina täältä on löytynyt kaikki, mitä olen tullut hakemaan.

Lasten talviurheiluvälineitä on opittu kierrättämään kiitettävästi. Elina Kaakinen / Yle

2. Kodintekstiilit ja vaatteet

Kodintekstiilien valikoima on runsas. Ikkunaverhoja, pöytäliinoja, koristetyynyjen päällisiä ja muita sisustustekstiilejä riittää. Jos on tarvetta esimerkiksi hyväkuntoisille pussilakanoille, nyt niitäkin löytyy.

– Liinavaatteita ja kodintekstiilejä tulee huomattavasti enemmän sisään joulukuussa kuin normaalisti, selvittää Ruohoniemi.

Myös vaatetelineet notkuvat ja varastosta kannetaan koko ajan uusia vaatteita myytyjen tilalle. Vaateosasto kierrätyskeskuksessa on varsinainen löytöjen paikka. Kaapeista on nyt laitettu kiertoon ne vaatteet, jotka on hankittu heräteostoksina alennusmyynneistä ja jotka ovat jääneet kokonaan käyttämättä.

Laadukkaan vaatteen voi saada päälleen muutamalla eurolla.

– Tänne tulee merkkivaatteita, joita on käytetty vain pari kertaa tai joissa on vielä hintalappukin jäljellä.

3. Pelit ja lelut

Kierrätysmyymälöistä kerrotaan, että käytettyä tavaraa hankitaan myös lahjaksi. Kovin tavallista se ei ole, mutta yleistymään päin. Minna Pääjärvi on pohtinut asiaa.

– Haluaisin ostaa kierrätystavaraa lahjaksi, mutta en ole sitä tehnyt. Se tuntuu vielä ajatuksena vähän vieraalta. Ajattelen, että vielä nyt saatetaan katsoa kieroon, jos antaa lahjaksi käytettyä tavaraa, mutta muutaman vuoden päästä se on varmasti jo aivan normaalia.

Muutaman vuoden takaisella lautapelillä on hintaa 50 senttiä. Jarkko Heikkinen / Yle

Jos on lahjaostoksilla kierrätyskeskuksessa, kannustaa Maija Ruohoniemi penkomaan esimerkiksi leluja ja pelejä.

Koteihin kertyy nykyisin liikaa leluja, ja niitä pannaan hyväkuntoisina kiertoon, kun tarvitaan jouluksi tilaa uusille trendileluille. Sama koskee vaikkapa lautapelejä ja palapelejä.

Kierrätysmyymälöiden lelu- ja pelivalikoimista löytyykin lähes uudenveroista tavaraa.

4. Kirjat

Myös kirjahyllyjä siivotaan jouluksi. Kodeissa ei enää haluta säilyttää kirjoja pelkästään pölyä keräämässä ja lahjaksi saatuja kirjoja laitetaan kierrätykseen.

Kierrätyskeskuksen hyllyistä löytyykin hyvä valikoima esimerkiksi vuosien varrella Finlandia-palkinnolla palkittuja teoksia. Kirjat myydään pilkkahinnalla.

Maija Ruohoniemi vinkkaa tutustumaan myös harrastekirjoihin ja lastenkirjoihin.

– Kirjoja on nyt todella paljon ja niitä löytyy aikuisille ja lapsille, miksei lahjaksikin.

Kaikkea löytyy - yhtä hyvin venäläisiä klassikoita kuin kevyttä lomalukemistakin. Elina Kaakinen / Yle

Joulukoristeet laitetaan myyntiin hyvissä ajoin. Elina Kaakinen / Yle

5. Joulukoristeet ja –tavarat

Soittokierros kierrätysmyymälöihin paljastaa, että vilkkaimmin liikkuu käytetyn tavaran kaupassa näinä päivinä kaikenlainen joulutavara.

Seinäjoen Kierrätyskeskuksessa joulukoristeet pannaan myyntiin jo lokakuussa. Kauppa on käynyt hyvin, mutta vielä on tavaraa jonkin verran jäljellä.

Ennen koristeltiin koti vuosikymmenienkin ajan samoilla tontuilla, olkikoristeilla ja joulutauluilla, joilla oli paljon tunnearvoa. Nykyisin joulukoristeetkin ovat trenditavaraa. Vanhat pannaan kiertoon ja uusia härpäkkeitä hankitaan tilalle.

Maija Ruohoniemi sanoo, että retron ystävien kannattaakin olla tarkkana.

– Ihana on ollut huomata, että varsinkin tänä vuonna meille on tuotu paljon vanhaa joulutavaraa, liinoja ja -koristeita. Varsinkin 60- ja 70-lukujen retrojoulutavarat ovat menneet todella hyvin kaupaksi.

Myös joululiinat ja -verhot on kätevä hankkia käytettynä, samoin esimerkiksi kynttilänjalkoja on tarjolla moneen makuun.

Minna Pääjärvi käy kierrätyskeskuksessa ostoksilla tarpeen mukaan. Jarkko Heikkinen / Yle

Minna Pääjärvi penkoo lasten vaatteita. Etsinnässä on punainen paita lapsen tonttuasuun. Sopiva löytyy nopeasti. Tyytyväinen asiakas kiikuttaa kassalle luistimet ja tonttupaidan. Ne lähtevät mukaan 3,50 eurolla.