Eripura varjostaa 70-vuotiaan Naton juhlakokousta – Yle seuraa

Naton johtajat juhlivat tänään keskiviikkona sotilasliiton 70-vuotista taivalta kokoontumalla huippukokoukseen Watfordissa Lontoon ulkopuolella.

Kaksipäiväistä huippukokousta on varjostanut liittolaismaiden välinen jännitys. Se näkyi myös kokouksen aattona muun muassa Ranskan ja Yhdysvaltojen presidenttien Emmanuel Macronin ja Donald Trumpin kommenteissa.

Eripuraa Natossa ovat aiheuttaneet muun muassa Turkin sotilastoimet Syyriassa sekä kunkin jäsenmaan sotilasmenojen osuus. Trump on vaatinut muita jäsenmaita kasvattamaan sotilasbudjettejaan.

Varsinaisen huippukokouksen lisäksi jäsenmailla on mahdollisuus hoitaa keskinäisiä suhteitaan kahdenvälsisissä tapaamisissa. Macron ja Trump tapasivat jo tiistaina. Keskiviikkona Trump keskustelee kasvokkain muun muassa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa.

Klo 10.27 Saapuessaan kokouspaikalle Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg torjui Macronin väitteen siitä, että Nato olisi "aivokuollut". Stoltenbergin mukaan Nato sopeutuu nykyajan haasteisiin ja on aktiivinen ja notkea. Hän myös huomautti, että eurooppalaisten jäsenmaiden ja Kanadan sotilasmenot ovat lisääntyneet 130 miljoonaa dollaria vuoden 2016 jälkeen.

Klo 10.51 Britannian pääministeri Boris Johnson korosti saapuessaan yhtenäisyyden tarvetta sotilaslittossa. Ytimessä on lupaus, että puolustamme toisiamme, kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta, Johnson totesi.

Klo 11.46 Macron sanoi, että hänen kommenttinsa Naton aivokuolemasta on herättänyt oikeanlaista keskustelua Naton suunnasta. Hän kertoi olevansa tyytyväinen siihen, että vuoropuhelu on käynnistynyt muun muassa keinoista luoda kestävä rauha Eurooppaan sekä sen selkiyttämisestä, kuka on vihollinen.

Klo 11.47 Venäjän mukaan tiedot siitä, että Nato on kasvattamassa sotilasmenojaan osoittavat Venäjän olevan oikeutetusti huolissaan Naton itälaajenemisesta. Naton käyttäytyminen ei kuitenkaan saa Venäjää vedettyä mukaan kalliiseen kilpavarusteluun, vakuuttaa Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

Klo 11.56 Stoltenberg ja Johnson toivottivat kokousvieraat tervetulleiksi aamupäivällä Suomen aikaa. Kättelyjä voi katsoa Naton tiedottjan Oana Lungescun Twitterissä julkaisemasta videosta.

Lähteet: AFP, AP, Reuters, Yle Uutiset