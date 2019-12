Mitä jos potilas kertoo tehneensä murhan? Salassapitovelvollisuuden rikkominen mietityttää opiskelijoita ja se näkyy Lääkäriliiton lakineuvonnassa

Lääkärin salassapitovelvollisuuteen liittyvä laki on monimutkainen ja joskus lakimiehenkin on sitä vaikea ymmärtää, sanoo Lääkäriliiton lakimies Mari Rusila.

Laissa on määritelty esimerkiksi lastensuojeluun, ampuma-aseisiin ja liikenteeseen liittyviä tilanteita, jolloin lääkäri on velvollinen ilmoittamaan tiedoistaan eteenpäin.

Onko lääkärillä velvollisuus rikkoa salassapitovelvollisuus, jos potilas kertoo tehneensä murhan?

Tämä on yksi esimerkki kysymyksistä, joihin lääketieteen opiskelijat toivovat vastausta Lääkäriliiton lakimiehiltä.

Lääkäriliittoon tulee vuosittain paljon kyselyjä salassapitovelvollisuudesta ja siitä, missä tilanteessa lääkärin velvollisuutena on rikkoa se.

Laissa on määritelty esimerkiksi lastensuojeluun, ampuma-aseisiin ja liikenteeseen liittyviä tilanteita, jolloin lääkäri on velvollinen ilmoittamaan tiedoistaan eteenpäin. Ilmoitusvelvollisuus koskee lääkäriä esimerkiksi silloin, jos hän voi toiminnallaan estää törkeää rikosta tapahtumasta.

Muutoin lääkäri saa luovuttaa tietoja eteenpäin potilaasta vain hänen suostumuksellaan.

Lääkäriliiton lakimies Mari Rusila uskoo, että heille tulevat kyselyt ovat vain jäävuoren huippu. Kyselyjä tulee useita kymmeniä vuosittain. Eniten soittoja tulee lääketieteen opiskelijoilta, jotka ovat aloittamassa työuraansa opiskelujen ohessa.

– Laki on monimutkainen ja joskus lakimiehenkin on sitä vaikea ymmärtää. Tietämys siitä, milloin on velvollisuus ilmoittaa potilaasta, on hieman huteralla tasolla ja siitä tulee kyselyjä. Kandeilla näkyvä huoli on aitoa ja välitöntä, Rusila sanoo.

"Suhtaudutaan alusta asti vakavasti"

Tyypillisesti lakimiehiltä kysytään lastensuojeluun ja poliisin tietopyyntöihin liittyviä asioita. Rusilan mukaan asiantuntija-avun puoleen käännytään useimmiten silloin, kun akuutti tilanne on päällä.

– Kysytään neuvoja siitä, onko tilanne sellainen, jossa pitää tehdä lastensuojeluilmoitus. Tai miten suhtautua poliisin tietopyyntöön. Myös työnantaja voi joskus yrittää kysyä työntekijän sairauslomasta.

Turun yliopistossa lääketiedettä opiskelevan Johanna Vienon mukaan vaitiolovelvollisuus on lääkärin ammatin kulmakiviä ja siihen suhtaudutaan opiskelujen alusta alkaen vakavasti. Salassapitovelvollisuuteen liittyvä laki ja tilanteet, jolloin se on rikottava ovat haastavia, Vieno myöntää. Hän uskoo, ettei suinkaan ole ainoa alaa opiskeleva, jota asia mietityttää.

– Lääkärillä voi olla velvollisuus tai oikeus antaa tietoja potilaasta, ja niitä voi antaa oma-aloitteisesti tai pyydettäessä. Hahmottaminen ei ole helppoa. Opiskeluaikana nämä asiat voivat tuntua kaukaisilta, koska potilaskokemusta ei hirveästi ole, hän pohtii.

Kurssi opiskelijoiden ja valmistuneiden avuksi

Tähän mennessä Johanna Vieno on toiminut muutaman kuukauden lääkärin sijaisena vuodeosastolla. Salassapitoon liittyvät tilanteet ovat koskeneet lähinnä ajoterveyttä ja sitä, mitä asioita lääkärillä on lupa kertoa potilaan omaisille.

– Mieluummin on liian varovainen ja kysyy apua, eikä toimi heti suoraan. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka varmasti tulevat mietityttämään tulevaisuudessakin. Toivottavasti on kollegoita, joilta voi kysyä, Vieno pohtii.

Lääkäriliitto on julkaissut tänä syksynä avuksi myös verkkokurssin, jolla niin opiskelijat kuin jo valmistuneet voivat testata taitojaan erilaisten esimerkkitapausten avulla.

Rusilan mukaan kurssille löytyy selvästi tarvetta.

– Ongelma lainsäädännössä on se, että nämä säännökset löytyvät useasta laista. Lainsäädäntö muuttuu tiheästikin.

