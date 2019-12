Ylen mittaus: Perussuomalaiset jyristelivät taas eteenpäin, keskustalle kaikkien aikojen murskaluvut

Perussuomalaisten suosion nousukiidolle ei näytä tulevan loppua. Suurimman oppositiopuolueen kaula seuraavana tulevaan kokoomukseen on 5,7 prosenttiyksikköä.

Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kannatusmittauksessa perussuomalaisia äänestäisi 24,3 prosenttia. Se on puolueen historian paras lukema.

Puolueen suosio hätyytteli vastaavia lukuja puheenjohtaja Timo Soinin aikana kesällä 2011. Silloin kannatus nousi 23 prosenttiin.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja laskee, että puheenjohtaja Jussi Halla-ahon joukkue vetää nukkuvien puolueen lisäksi kannattajia myös hallituspuolueista.

– Puolue saa kannattajia keskustalta, SDP:lta ja niiltä, jotka eivät ole osanneet aiemmin sanoa, ketä he äänestävät. Siis siitä porukasta, joka ei ole kovin hyvin kiinnittynyt politiikkaan, Turja sanoo.

Oppositiojohtajat Jussi Halla-aho (ps.) ja Petteri Orpo (kok.) ovat nostaneet kannatustaan.

Kokoomus alkaa nousta

Oppositiossa oleminen on alkanut pukea myös kokoomusta. Kokoomusta äänestäisi nyt 18,6 prosenttia vastaajista. Orpon joukkojen kannatus on noussut hiljalleen eduskuntavaalien jälkeen.

Vaaleissa kokoomus sai 17 prosentin suosion. Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo on arvostellut sinnikkäästi hallituksen talouslinjaa ja velanottoa.

Näin kannatusmittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli 2 944 ihmistä Haastattelut tehtiin 11.11.2019–3.12.2019 Puoluekantansa kerto 2064 vastaajaa Tulosten virhemarginaali on +/-1,8 prosenttiyksikköä

Ylen marraskuun kannatusmittaus jää pääministeri Antti Rinteen (sd.) lyhyeksi jääneen kauden viimeiseksi.

Pääministeripuolue SDP:n kannatus on pudonnut 13,2 prosenttiin. Kevään eduskuntavaaleissa puolueen kannatus oli 17,7 prosenttia. Demareiden kannatus on sulanut vaalien jälkeen yli neljä prosenttiyksikköä.

Rinne ehti olla pääministerinä vajaat puoli vuotta. Kun mittaus seuraavan kerran tehdään, Suomella on uusi pääministeri ja omistajaohjausministeri. Hallitukseen voi tulla muitakin muutoksia.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ei ole onnistunut nostamaan puolueen kannatuslukuja. Mikko Stig / Lehtikuva

Keskustan luvut alamaissa

Eniten hallitusvastuu näyttää syöneen keskustan kannatusta. Keskustan suosio on aallonpohjassa. Puolue on toivonut uutta nousua puheenjohtajan vaihdoksesta.

Puheenjohtajaksi syyskuussa noussut Katri Kulmuni asetti päämääräkseen, että keskustasta tulisi taas 20 prosentin puolue.

Keskustan kannatus on Ylen marraskuun mittauksessa 10,6 prosenttia. Edellisestä kannatusmittauksesta laskua on tullut 2,3 prosenttiyksikköä.

Taloustutkimus laskee, että keskusta menettää kannattajia moneen suuntaan.

– Suurin hyötyjä on edelleen perussuomalaiset, mutta keskusta vuotaa entistä enemmän myös kokoomukseen. Merkittävä ryhmä ovat ne, jotka ovat äänestäneet aiemmin keskustaa. He ovat siirtyneet entistä enemmän katsomoon, sanoo tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

Hallituspuolueista vain vasemmistoliitto lisäsi suosiotaan

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on nyt 50 prosenttia. Tällä hetkellä hallituspuolueista suosituin on vihreät 13,9 prosentin kannatuksella. Vihreiden suosiokin on viime kuukausina kääntynyt hienoiseen laskuun.

Vihreät on perussuomalaisten lisäksi onnistunut erottautumaan muista puolueista omalla linjallaan. Hallituksessa vihreät on pitänyt esillä esimerkiksi koulutus- ja ympäristöasioita.

Hallituspuolueista kannatustaan on edellismittauksesta onnistunut nostamaan vain vasemmistoliitto. Puolueen suosio nousi puolella prosenttiyksiköllä ja on nyt 8,4 prosenttia.

Vasemmistoliiton kannatus on hivenen korkeammalla kuin eduskuntavaaleissa.

Vasemmistoliiton kannatus on 8,4 prosenttia. Puheenjohtaja Li Andersson on puolueen opetusministeri. Akseli Muraja / Lehtikuva

Pienet puolueet, pienet muutokset

Pienten puolueiden kannatukseeen ei ole tullut suuria muutoksia. Hallitusviisikkoon kuuluvan RKP:n suosio laski hivenen ja on nyt 3,9 prosenttia.

Oppositiossa olevien kristillisdemokraattien kannatus sen sijaan hieman nousi ja on niin ikään 3,9 prosenttia. Harry Harkimon nyt-liikkeen suosio puolestaan laski 1,2 prosenttiin.