Jennikalla oli niin kova kiire maailmaan, ettei äiti ehtinyt sairaalaan – kenttäkätilö toi turvallisuudentunnetta tien päälle

Kymmenen vuotta sitten lakkautettu Tammisaaren sairaalan synnytysosasto miltei näkyy Annika Ljunggrenin olohuoneen ikkunasta. Sinne hän olisi ehtinyt synnyttämään kolmannen lapsensa, mutta matka Lohjan sairaalan synnytysosastolle osoittautui liian pitkäksi.

– Ehdittiin ambulanssilla ehkä johonkin Karjaan kohdalle, kun vauva jo syntyi, hän muistelee.

Kaikkineen synnytys kesti vain puolitoista tuntia. Viime minuuteilla mukaan ehti ensihoidon kenttäjohtajan kyydissä ambulanssia vastaan kiitänyt Lohjan sairaalan kätilö.

– Kyllä se on ihan eri juttu kun paikalla on joku, joka oikeasti tietää mitä tekee. Minulla oli heti tosi helpottunut olo, kun hän astui sisään ambulanssiin, Ljunggren huokaisee.

Kenttäkätilö on lähtenyt tänä vuonna tien päälle 15 kertaa

Lohjan sairaalan kätilö Marjut Heikintalo on ollut mukana kahdessa ambulanssisynnytyksessä. Kenttäkätilön ensisijainen tavoite on saattaa äiti turvallisesti sairaalaan synnyttämään.

Aina aika ei kuitenkaan riitä. Kätilölle synnytys on arkipäivää, mutta ambulanssin ensihoitajalle poikkeustapaus.

– On ensihoitajia, jotka eivät ole koskaan edes nähneet tavallista alatiesynnytystä, eli tavallaan minä menen myös opettamaan, ohjeistamaan ja tekemään itseni mahdollisimman tarpeettomaksi. Näin tieto ja osaaminen siirtyy myös ensihoitajille.

Toinen Marjut Heikintalon avustamista kenttäsynnyttäneistä äideistä oli toivonut nimenomaan häntä omaksi kätilökseen. Toive kävi sattumalta toteen, joskin epätavallisessa ympäristössä. Paula Tiainen / Yle

Kummassakaan Heikintalon avustamassa synnytyksessä äiti ei ole esimerkiksi ehtinyt saamaan minkäänlaista kivunlievitystä.

– Kätilö on tietenkin synnytyksen hoidon ammattilainen ja kätilön tullessa paikalle ambulanssiin äiti ja oikeastaan koko tilanne jollain tavalla rauhoittuu, hän kuvailee

Lohjan sairaalasta on pyydetty kenttäkätilöä ambulanssiin tänä vuonna 16 kertaa. Yksi lähtö on jäänyt väliin osaston ruuhkan takia, joten kätilö on käynyt tien päällä 15 kertaa.

Sairaalan ulkopuolella syntyneitä vauvoja on tähän mennessä neljä. Muut äidit ovat siis ehtineet synnättämään sairaalan seinien sisäpuolelle.

Malli käytössä muuallakin, mutta Uudellamaalla se ei laajene

Länsi-Uudellamaalla kokeilujakson jälkeen toistaiseksi jatkuvan toimintamallin mahdollistaa Lohjan sairaalan ja pelastuslaitoksen sijainti lähellä toisiaan.

Paloasemalla päivystävä ensihoidon kenttäjohtaja noutaa kätilön sairaalasta mukaansa ja ajaa ambulanssia vastaan. Ambulanssit lähtevät Länsi-Uudellamaalla hälytysajoon useista eri paikoista, joten suoraan ensihoitajien kyytiin kätilö ei voi hypätä.

Kenttäkätilöitä on muualla Suomessa ainakin Päijät-Hämeessä, Kuopiossa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Uudellamaalla toimintamalli ei kuitenkaan näillä näkymin laajene.

– Meillä on asiaa mietitty, mutta tällä hetkellä ei ainakaan tässä samassa muodossa ole mahdollisuuksia tai suunnitelmia laajentaa tätä toimintaa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon linjajohtaja Markku Kuisma toteaa.

Jennika on Annika Ljunggrenin kolmas lapsi. Sama nimi oli varattuna jo edelliselle lapselle, mutta hän on poika. Paula Tiainen / Yle

Kuisman mukaan kenttäsynnytykset etenevät nopeasti ja sujuvat useimmiten ongelmitta. Niin sanotut riskisynnyttäjät hakeutuvat osastolle yleensä hyvissä ajoin.

– Meidän tilastojen ja tutkimusten mukaan kenttäsynnytyksissä esiintyy komplikaatioita todella vähän ja se on toki hyvä asia.

Kenttäkätilö tervetullut lisä

Ambulanssissa syntynyt tasan kolmikuinen Jennika on ilmeikäs ja rauhallinen vauva. Ensisynnyttäjälle tilanne olisi saattanut olla hyvinkin pelottava, mutta nyt jo kolmen lapsen äiti Annika Ljunggren sai ensihoitajilta kehut rauhallisuudestaan.

Silti kenttäkätilö oli enemmän kuin tervetullut lisä hoitohenkilökuntaan tien päällä.

– Hän oli tosi iso apu, se on kuitenkin aika herkkä paikka. Tunsin olevani turvassa, kun kätilö oli paikalla.

