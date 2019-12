Korvasiko mittava Black Friday joulukaupalle sen, mitä veronpalautusten aikaistumisessa menetettiin? – "Piristi selvästi ja sai ihmiset liikkeelle"

Kauppiaat uskovat vilkkaaseen joulumyyntiin, vaikka nousukausi on takana, veronpalautusrahat on maksettu jo aiemmin ja ilmastonmuutoksen vuoksi kehotetaan kuluttamaan harkiten.

Kansainvälinen tarjouskampanjapäivä Black Friday eli musta perjantai laittoi viime viikolla joulukauppaan kierroksia Suomessakin. Kun samaan saumaan monella paikkakunnalla osui vielä joulukadun avajaiset, oli kaupallinen hulina taattu.

– Se oli varsinainen joulukauden startti. Se piristi selvästi kauppaa ja sai ihmiset liikkeelle. Kaikilla ketjuilla oli kovia tarjouksia, sanoo Raision Myllyn ja Turun Itäharjun Prisman johtaja Ville Ämmälä.

Prisman johtaja Ville Ämmälän mielestä Black Friday oli kovilla tarjouksillaan hyvä joulukaupan startti. Päivi Leppänen / Yle

Turkulainen Mari Riski oli lähtenyt katselemaan joulutarjontaa vasta vauhdikkaan viikonlopun jälkeen kahden pienen kaksospoikansa kanssa.

– Mies kyllä katseli kovasti tarjontaa ja shoppailikin jotain. Osa päätyi joulupukin konttiin.

"Hulabaloo-lisää" myyjille jo marraskuun alussa

Joulun aika tuo tuntuvan lisän myös kaupan työntekijöiden tileihin. Kyseessä ei ole työehtojen kannalta ihan yksinkertainen paketti, sillä palkka muodostuu Palvelualan ammattiliiton PAMin mukaan (siirryt toiseen palveluun)monimutkaisesta lisien palapelistä.

Myyjille maksetaan esimerkiksi sunnuntain tuplailtalisää jo marraskuun alusta lähtien. Kaupan alan pääluottamusmies Christopher Walker kertoo, että sitä maksetaan sunnuntaisin kello 18–24.

– Marras–joulukuussa on tosiaan käytössä niin sanottu hulabaloo-lisä. Se on porkkana työntekijöille, että saadaan täytettyä tarvittavat työvuorot. Halukkaita onkin riittänyt sunnuntain iltavuoroihin – ja syystä: se on aika iso lisä.

Kaupan alan pääluottamusmies Christopher Walker tietää, että ns. hulabaloo-lisä tekee marras-joulukuun sunnutaisista iltavuoroista kiinnostavia osa-aikaisten myyjien silmissä. Päivi Leppänen / Yle

Joulukaupan palkanlisistä hyötyvät eniten osa-aikaiset työntekijät, jotka ovat pitkälti opiskelijoita.

– Joillakin lisät saattavat olla jopa 50 prosenttia, useimmiten se on kokonaisansiosta 10–20 prosenttia. Se riippuu tietenkin siitä, paljonko työntekijä tekee töitä, sanoo Walker.

Kulutettiinko veronpalautukset jo ennen joulukauppaa?

Lahjojen TOP 3 jouluna 2019 Yle, Tero Kyllönen 1. hulahulavanne (painovanne), jota on painotettu solakan uuman saamiseksi 2. langattomat nappikuulokkeet ja muutkin langattomat bluetooth-kuulokkeet 3. älylaitteet ja elektroniikka (Lähde: soittokierros varsinaisuomalaisiin kauppakeskuksiin)

Joulukauppa on nyt uuden edessä, kun ensimmäistä kertaa veronpalautuksia on maksettu (siirryt toiseen palveluun) jo pitkin kesää ja syksyä, eikä yhtä tiettyä palautuspäivää enää ole joulukuun alussa. Korvasiko musta perjantai nyt sen, mitä veronpalautusten hajauttamisessa menetettiin?

– Uusi veronpalautusten ajoitus on ehkä osin vaikuttanut siihen, että kauppa on käynyt hyvin koko syksyn. Uskon vahvasti, että ihmiset haluavat tehdä silti joulun, eivät veronpalautukset sitä pois vie, toteaa Prisman johtaja Ville Ämmälä.

Vehmaalainen Katri Suomi-Torni oli saanut omat veronpalautuksensa jo kesällä.

– Kyllä se vaikuttaa aika monella jouluostoksiin, että palautus tuli jo kesällä. Itse olen säästänyt palautuksesta pikkusumman joulua varten.

Jouluostoksilla on huomattu, että painovanne on yksi tämän joulun hittilahjoista. Monessa paikassa myydään ei-oota. Kimmo Gustafsson / Yle

Jarruttaako ilmastonmuutos joulukauppaa?

Ilmastonmuutos on ollut puheenaihe koko vuoden. Suomalaisilta on toivottu harkintaa kuluttamiseen, on alettu puhua myös kierrätysjoululahjoista (siirryt toiseen palveluun). Onko tällä vaikutusta joulukauppaan?

– Minä ainakin toivoisin näin. On sitä sen verran rummutettu, että olettaisin pientä vaikutusta, sanoo ostoksilla ollut Katri Suomi-Torni.

Kauppias ei osaa kuluttamisen hidastelua yksiselitteisesti arvioida.

– Ehkä perinteiset muoviset lelut pikkuhiljaa vähenevät. Elektroniikkapuoli kasvaa selvästi lapsillakin. Johtuuko se sitten lasten leikkimisen muutoksesta vai ilmastonmuutoksesta, sitä on hankala sanoa, Prisman johtaja Ville Ämmälä miettii.

Tavarataloissa on toisaalta huomattu hyvin, että kaksi suurta leluliikettä on poistunut markkinoilta, kun sekä BR-Lelut että Toys 'R' Us menivät konkurssiin vuosi sitten.

Puheet ilmastonmuutoksesta ja kierrätyslahjoista eivät tunnu vielä hidastavan joulukauppaa. Päivi Leppänen / Yle

