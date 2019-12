HS: Laaja huumausainerikoskokonaisuus syyttäjälle: United Brotherhoodin epäillään toimittaneen satoja Subutex-tabletteja Riihimäen ja Turun vankiloihin

Helsingin Sanomien mukaan yhden Subutex-tabletin arvo on kiven sisässä jopa 150 euroa.

Turun ja riihimäen vankiloissa tapahtuneen huumekaupan rikostutkinta on siirtynyt syyttäjälle, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Tapauksessa poliisi epäilee rikollisjärjestö United Brotherhoodin Turun johtajaa ja 20:tä muuta törkeässä huumausainejutussa.

United Brotherhoodin epäillään kuljettaneen kuutisensataa Subutex-tablettia Riihimäen vankilaan ja Turun Saramäen vankilaan.

Vankilassa Subutex-tabletin arvo on noin 150 euroa. Jutussa on vangittu Helsingin Sanomien mukaan seitsemän epäiltyä. Asia on myös parhaillaan syyteharkinnassa.

Aiemmin tänä vuonna Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty myös juttua, jossa jengipomo oli oikeuden mukaan yrittänyt junailla 71 Subutex-tablettia ja reilut 70 Rivatril-tablettia Riihimäen vankilaan.

United Brotherhood halutaan kieltää kokonaan

Viranomaiset yrittävät myös tällä hetkellä kieltää liivijengi United Brotherhoodin ja sen alajengin Bad Unionin toiminnan kokonaan. Asiasta on vireillä kanne Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Poliisihallitus ja syyttäjä perustelevat liivijengien lakkauttamisvaatimusta sillä, että United Brotherhood on järjestäytynyt sotilaalliseen tapaan ja sen tarkoituksena on hankkia taloudellista hyötyä rikoksilla.

Keskusrikospoliisi ratsasi ja otti kiinni United Brotherhood -jengin jäseniä laajasti ympäri Suomea syksyllä. Esimerkiksi Turussa otettiin kiinni yhdeksän jengiläistä.

Lue lisää:

Rikosoikeuden professori kanteesta United Brotherhoodin lakkauttamiseksi: "Hyvä, että asiaan saadaan tuomioistuimen ratkaisu"

Lounais-Suomen poliisi suuroperaation jälkeen: United Brotherhoodilla ei jäseniä vapaana Turun seudulla

Poliisin viimeviikkoiset operaatiot olivat harvinaisen iso isku United Brotherhoodia vastaan – katso video poliisin tiedotustilaisuudesta