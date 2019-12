Mysteeripotilaan arvoitus ratkeaa vain yhteistyöllä – KYS toi pakohuonepelin osaksi hoitotiimien koulutusta

Kuopion yliopistollisen sairaalan vuoteella makaa silmälasipäinen potilas, jolla on toinen jalka kipsissä. Kyseessä on Pentti, joka on kaatunut ja tuotu hieman sekavana sairaalaan.

– Huomenta, Pentti! Mikä on vointi, kysyy osastonhoitaja Tarja Ruotsalainen.

Hän on yksi Pentin ympärillä häärivistä kuudesta hoitajasta, jotka taistelevat aikaa vastaan.

Näin alkaa KYSin mysteeripotilaspeli. Hoitajat ovat sairaalan osastonhoitajia, jotka ovat tulleet pelaamaan uudenlaista oppimispeliä.

Heillä on tunti aikaa ratkaista Pentiksi ristityn potilasnuken arvoitus.

Uusia vihjeitä tulee sitä mukaa kun pelaajat saavat auki koodattuja lukkoja. Toni Pitkänen / Yle

Vihjeet lukkojen takana

Mysteeripotilas on pakohuonepelin ideaan perustuva oppimispeli, jossa pelaajat joutuvat ratkaisemaan potilaan henkilöllisyyteen ja hoitoon liittyvät kysymykset erilaisten vihjeiden avulla.

Vihjeitä löytyy esimerkiksi mapeista ja potilashuoneessa olevasta repusta, mutta niiden esille saaminen edellyttää koodattujen lukkojen avaamista. Avaamiseen tarvitaan kolmi- tai nelinumeroinen koodi, joka pitää päätellä jo aiemmin pelissä saatujen vihjeiden perusteella.

Kouluttajat ohjaavat mysteeripotilaspeliä potilashuoneen peili-ikkunan takaa. Toni Pitkänen / Yle

Mysteeripotilaspeliä ohjataan potilashuoneen peilin takaa ohjaamosta, jossa ovat pelin Yhdysvalloista Suomeen tuoneet kouluttajat. Kehittämisosastonhoitaja Hanna Kekkosen mukaan yhtenä tavoitteena on pelaajien hoitotaitojen parantaminen.

– Joku voi herätä huomaamaan, että ei vielä hallitsekaan kaikkea.

Se taas voi Kekkosen mukaan johtaa siihen, että henkilö ryhtyy etsimään lisätietoja joko omatoimisesti tai hakeutumalla sitä varten koulutukseen.

Moniammatillista yhteistyötä

Mysteeripotilaspeliin voi hakeutua kuka tahansa KYSin työntekijä. Pelaajien joukkueet koostuvat sen vuoksi usein eri ammattiryhmistä, mikä kouluttajien mielestä näkyy myös lopputuloksessa.

– Myös hoitotyössä tehdään tiimityötä. Varahenkilöksi voi tulla joku täysin tuntematon, mutta tiimityön on toimittava myös silloin, Hanna Kekkonen selittää.

Yhteistyön nimiin vannoo myös osastonhoitaja Minna Mykkänen, joka on mukana ratkaisemassa Pentin arvoitusta.

– Yhteistyöllä voi pelastaa potilaan hengen, hän kiteyttää.

Kouluttajien mukaan oppimispeli kehittää moniammatillisten hoitotiimien yhteistyötä. Toni Pitkänen / Yle

"Vain mielikuvitus rajana"

Kun peliaikaa on kulunut jo nelisenkymmentä minuuttia, on osastonhoitajien joukolla avaamatta vielä seitsemän lukkoa.

Kouluttajat antavat lisää vinkkejä potilashuoneen näyttötaululle, minkä jälkeen lukkoja alkaa aueta nopeammin. Lopulta myös Pentin arvoitus ratkeaa.

Osastonhoitaja Päivi Tiainen uskoo, että oppimispelin kautta voidaan saada hyötyä omaan työhön.

– Saa yhteishenkeä porukkaan, joka tätä tekee.

Pelikouluttajana toimivan kliinisen hoitotyön opettajan Anna-Kaisa Kokkosen mukaan mysteeripotilaan ympärille rakennettu peli on herättänyt kiinnostusta jo ympäri Suomea.

Myös KYSissä on hänen mukaansa jo runsaasti ideoita siitä, mitä kaikkea pelin avulla on mahdollista opettaa.

– Tässä on varmaan vain mielikuvitus rajana, mihin tätä pystyy hyödyntämään.

Anna-Kaisa Kokkonen ja Hanna Kekkonen saivat idean mysteeripotilaspeliin Yhdysvalloista. Toni Pitkänen / Yle

Oletko osallistunut mysteeripeliin tai pakohuoneeseen? Mitä opit? Millaiseen koulutukseen oppimistapa sopii? Voit keskustella aiheesta klo 22.00 saakka.