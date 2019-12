Tampereella ja Jyväskylässä tutkitaan satoja netissä tapahtuneita huumerikoksia

Tampereella ja Jyväskylässä tutkitaan parhaillaan laajaa huumeiden ja muiden lainvastaisten tuotteiden kauppaa. Kauppaa on käyty netissä, salatussa verkossa toimineella Silkkitie-kauppapaikalla, jonka Tulli takavarikoi keväällä.

Tulli, keskusrikospoliisi ja syyttäjälaitos tiedottivat tiistaina, että jättimäisen nettihuumekaupan palvelimen takavarikosta on aloitettu tuhansia rikostutkintoja ympäri Suomen.

Epäiltyjä rikoksia tutkimaan on määrätty lukuisia poliiseja, jotka on irrotettu tehtävään eri yksiköistä Tampereella ja Jyväskylässä. Aktiivisessa tutkinnassa on kerrallaan kymmeniä rikoksia ja uusia kirjataan, kun tietomassaa saadaan analysoitua.

Pääosin epäillyt rikokset ovat perusmuotoisia huumausainerikoksia, mutta joukossa on myös törkeitä tekoja.

Poliisilla on tarkkaa tietoa osto- ja myyntitapahtumista. Se muistuttaa, että Silkkitiellä kauppaa tehneiden on mahdollista olla itsekin yhteydessä oman alueensa poliisilaitokseen ja selvittää oma-aloitteisesti tapahtunutta. Tämä helpottaisi ja nopeuttaisi tutkintaprosessia epäillyn kannalta.

Sisä-Suomen poliisin alueella tarjotaan myytäväksi vielä toiminnassa olevilla myyntialustoilla useita satoja huumausaineannoksia päivittäin.

