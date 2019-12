Tuore tutkimus paljastaa: arktinen alue on lämmennyt pari astetta jo nyt – aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä ja porojen joukkokuolemia

Napa-alueiden lämpeneminen on nopeampaa kuin muualla maapallolla, mutta seuraukset eivät jää pohjoiseen.

Uusi tutkimus valottaa sitä, miten maapallon napa-alueet lämpenevät ilmastonmuutoksen seurauksena ja mitä siitä seuraa. Kansainväliseen monitieteiseen tutkimukseen osallistui 15 henkilöä ympäri maailmaa, muun muassa Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta.

Tutkimuksen mukaan maapallon pohjoinen napa-alue on lämmennyt huomattavasti nopeammin kuin muut alueet maapallolla. Pelkästään tällä vuosikymmenellä Arktiksen keskilämpötila on noussut 0,75 astetta, kun koko maapallo on tarvinnut suurin piirtein samansuuruiseen lämpenemiseen yli 130 vuotta.

Kansainvälisessä ilmastonmuutoskeskustelussa usein pidetään merkittävänä rajana sitä, jos maapallon keskilämpötila nousee kaksi astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Arktisilla alueilla kahden asteen noususta voidaan puhua jo nyt, sanoo Kalifornian yliopiston professori Eric Post tutkimusryhmän tiedotteessa.

– Arktisella alueella kahden asteen nousu on jo nyt todellisuutta muutaman kuukauden ajan vuodessa. Koko vuoden keskiarvo voi saavuttaa kahden asteen rajan jo 25 vuotta ennen muuta maailmaa.

Koko maapallolla kahden asteen rajan odotetaan rikkoutuvan 40 vuoden päästä, mutta aikatauluun liittyy paljon muuttuvia tekijöitä ja epävarmuuksia. Professori Postin ennusteen mukaan kahden asteen raja saavutettaisiin pohjoisilla napa-alueilla vastaavasti vuonna 2035.

Erityisen voimakkaasti lämpeneminen näkyy ilman lämpötilassa. Kuvaajassa vertaillaan 70. leveyspiirin pohjoispuolelta kahden metrin korkeudesta mitatun lämpötilan vuosikeskiarvoa koko mittausjakson keskiarvoon. 1960-luvulla oltiin noin asteen verran mittausjakson keskiarvon alapuolella, viime vuosina on oltu parisen astetta keskiarvon yläpuolella.

Lämpeneminen vaikuttaa jo nyt pohjoisessa

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa laajasti Arktiksen ja Antarktiksen luontoon, perinteisiin elinkeinoihin, tundran kasvillisuuteen ja metaanipäästöihin, sanoo Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tutkimusprofessori Bruce Forbes tiedotteessa.

– Muutos näkyy jo arktisella alueella. Esimerkiksi äärimmäiset vaihtelut talvisäässä ovat aiheuttaneet valtavia porokuolemia Venäjällä, kun jäätynyt lumipeite on estänyt poroilta ravinnon saannin. Porojen joukkokuolemia on aiheuttanut lisäksi ikiroudasta vapautunut pernarutto.

Tutkimuksen tekijät sanovat, että ilmaston lämpeneminen vaikuttaa myös polaarialueiden ulkopuolella. Mannerten jääpeitteiden sulaminen nostaa meriveden pintaa. Lisäksi äärimmäisiin sääilmiöihin liittyvät riskit, kuten tappavat lämpöaallot ja metsäpalot, lisääntyvät erityisesti pohjoisella pallonpuoliskolla.

– Se, mikä tapahtuu Arktiksella, vaikuttaa myös muuhun maailmaan. Arktiksen voimakas lämpeneminen ja jään sulaminen vaikuttavat ilmakehän suihkuvirtauksiin tavoilla, jotka aiheuttavat pitkäkestoisempia ja vahingollisempia sään ääri-ilmiöitä, sanoo Pennsylvanian osavaltionyliopiston professori Michael Mann tutkimusryhmän tiedotteessa.

Tutkimustulokset julkaistiin keskiviikkona Science Advances -tiedejulkaisussa.

