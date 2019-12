Kari-Pekka Toivonen on valittu Hämeenlinnan Teatterin taiteelliseksi johtajaksi

Hämeenlinnan Teatterin uusi taiteellinen johtaja on Kari-Pekka Toivonen.

Teatteritaiteenmaisteri Kari-Pekka Toivonen on valittu Hämeenlinnan Teatterin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi. Hämeenlinnan Teatterin hallitus kertoi valinnastaan keskiviikkona.

Toivonen on työskennellyt taiteellisena johtajana aiemmin turkulaisessa Linnateatterissa 2012–2014 ja Oulun kaupunginteatterissa 2014–2019.

Valmistumisensa jälkeen Toivonen on ollut näyttelijänä Suomen eri teattereissa muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa ja Ryhmäteatterissa. Lisäksi hän on ollut ohjaajana vuodesta 2011 monissa teattereissa. Mies on tullut tutuksi monille myös televisiosta ja elokuvista.

Kari-Pekka Toivonen aloittaa Hämeenlinnan Teatterin taiteellisena johtajana 7.1.2020.