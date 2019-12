Jenkkisijoittajan kaupittelemaa hulppeaa outlet-keskusta on odotettu Suomeen 5 vuotta – mitään ei ole tapahtunut, ja Kotkan kaupungin kärsivällisyys on loppu

Ensimmäiset havainnekuvat maalasivat sädehtivää kuvaa Kotkan Kantasataman tulevaisuudesta. GVA Sawyer -yhtiön nettisivuilla Kotka Old Port -hanke on yhä listattuna. Hankekuvauksessa on outlet-ostoskeskuksen ohella mainittu kaksi hotellia, kylpylä, elokuvateatteri, ravintolapromenadi ja asuntoja. AHR Architects